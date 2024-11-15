Адвокаты из дела топ-менеджера «Ростелекома» не согласны с арестом

14 ноября следователь в Басманном суде настаивал на том, что Шадрина нужно поместить в СИЗО, поскольку топ-менеджер обвиняется в совершении тяжкого преступления. Кроме того, по мнению следствия, обвиняемый может скрыться и воспрепятствовать производству по уголовному делу. Представитель генпрокуратуры в суде позицию следователя поддержал. Сам Шадрин и его адвокат возражали против удовлетворения заявленного ходатайства. Они пояснили судье Наталии Дударь, что доводы следователя не обоснованы и документально не подтверждены. А заключать Шадрина под стражу чрезмерно, в том числе потому, что у него на иждивении трое малолетних детей.