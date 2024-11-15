Адвокаты из дела топ-менеджера «Ростелекома» не согласны с арестом

Адвокаты из дела топ-менеджера «Ростелекома» не согласны с арестомВ качестве доказательств следствие предоставило в суд переписки в Telegram и выписки со счетов фигурантов
Защита арестованного накануне директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина намерена подать апелляционную жалобу, рассказал «Ведомостям» его адвокат Евгений Шаламов.
Он отметил, что в ходе судебного заседания 14 ноября сторона защиты просила суд избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, например, в виде домашнего ареста. Более подробно комментировать уголовное дело Шаламов не стал, следствие взяло с него подписку о неразглашении хода предварительного расследования.
Адвокат второго фигуранта уголовного дела гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица также заявила о намерении обжаловать арест. «С обвинением не согласны, Антон Менчиц является добросовестным предпринимателем. От его ареста пострадает компания вплоть до банкротства и сотни людей», – сказала «Ведомостям» защитник Елена Сенина из адвокатского бюро «Елена Сенина и партнеры».
Близкий к силовым структурам источник «Ведомостей» подтвердил, что претензии следствия к Шадрину и Менчицу связаны с хищением средств, выделенных на закупку лицензий для программного обеспечения (ПО). Сейчас следователи оценивают ущерб по уголовному делу на сумму 180 млн руб.
Уголовное дело было возбуждено 12 ноября в центральном аппарате Следственного комитета, рассказал собеседник. Следствие ведет отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Согласно предьявленному обвинению фигурантам, деньги были похищены, по версии следователей, у ПАО «Ростелеком». В «Ростелекоме» пока подробно не комментировали уголовное дело, но сообщили, что оказывают содействие правоохранительным органам. Шадрин был задержан 13 ноября. Сначала его допросили в качестве подозреваемого, а потом предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
14 ноября следователь в Басманном суде настаивал на том, что Шадрина нужно поместить в СИЗО, поскольку топ-менеджер обвиняется в совершении тяжкого преступления. Кроме того, по мнению следствия, обвиняемый может скрыться и воспрепятствовать производству по уголовному делу. Представитель генпрокуратуры в суде позицию следователя поддержал. Сам Шадрин и его адвокат возражали против удовлетворения заявленного ходатайства. Они пояснили судье Наталии Дударь, что доводы следователя не обоснованы и документально не подтверждены. А заключать Шадрина под стражу чрезмерно, в том числе потому, что у него на иждивении трое малолетних детей.
Следователь, в свою очередь, предоставил в суд доказательства с протоколами осмотров переписок в Telegram между фигурантами, выписки по движению денежных средств и протокол допроса свидетеля. Суд пришел к выводу, что на стадии предварительного расследования совокупность этих доказательств является достаточной для обоснованности подозрений следователей в причастности Шадрина к преступлению.
Шадрин и Менчиц пробудут в СИЗО до 12 января 2025 г., следует из постановления. В случае если вина фигурантов будет доказана в суде по существу, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Шадрин руководил департаментом мониторинга и реагирования на киберугрозы центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком».
Центр кибербезопасности и защиты в «Ростелекоме» был создан в 2016 г., в 2023 г. он был преобразован в блок информационной безопасности (БИБ). Входящий в него департамент мониторинга и реагирования на киберугрозы управляет Security Operations Center – RT SOC, в задачи которого входит круглосуточный мониторинг и реагирование на кибератаки, расследование произошедших инцидентов, выявление признаков целевых атак, обмен информацией о киберугрозах с партнерами и профессиональным сообществом и борьба с киберкриминалом.
В июле 2023 г. Кузьминский суд Москвы приговорил бывшего технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25,3 млн руб., писали «Ведомости». Его признали виновным по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК). Леваков получил 15 млн руб. в качестве коммерческого подкупа и взятки за организацию закупок для нужд МРФ «Центр» промышленных аккумуляторов китайского производства, когда занимал руководящие должности в ОАО «Центр-Телеком» и «Ростелекоме». Основанием для уголовного дела стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя о том, что Леваков якобы брал у него взятку. Бывший топ-менеджер «Ростелекома» вину не признал.