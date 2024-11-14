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Топ-менеджера «Ростелекома» арестовали по делу об особо крупном хищении

Владимиру Шадрину грозит до 10 лет лишения свободы
Яна Суринская
Екатерина Кинякина
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции. Вместе с ним был арестован гендиректор компании «Комплайн софт» Антон Менчиц. 

Они пробудут в СИЗО до 12 января 2025 г.

О задержании Шадрина и Менчица стало известно вечером 14 ноября. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета. Следствие инкриминирует им мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Официально фабула уголовного дела пока неизвестна. «Ведомости» обратились за комментарием в пресс-службу ведомства. По предварительной информации, Шадрин и Менчиц могут быть причастны к мошенничеству со средства, выделенными на закупку лицензий для программного обеспечения (ПО) на сумму 180 млн руб. В случае, если вина фигурантов будет доказана в суде по существу, им грозит до 10 лет лишения свободы. 

В «Ростелекоме» сообщили, что оказывают содействие правоохранительным органам.

Шадрин руководил Департаментом мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком».

Центр кибербезопасности и защиты в «Ростелекоме» был создан в 2016 г., в 2023 г. он был преобразован в блок информационной безопасности (БИБ). Входящий в него департамент мониторинга и реагирования на киберугрозы управляет Security Operations Center – RT SOC, – в задачи которого входит круглосуточный мониторинг и реагирование на кибератаки, расследование произошедших инцидентов, выявление признаков целевых атак, обмен информацией о киберугрозах с партнерами и профессиональным сообществом и борьба с киберкриминалом.

В июле 2023 г. Кузьминский суд Москвы приговорил бывшего технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25,3 млн руб., писали «Ведомости». Его признали виновным по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК). Леваков получил 15 млн руб. в качестве коммерческого подкупа и взятки за организацию закупок для нужд МРФ «Центр» промышленных аккумуляторов китайского производства, когда занимал руководящие должности в ОАО «Центр-Телеком» и ПАО «Ростелеком». Основанием для уголовного дела стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя о том, что Леваков якобы брал у него взятку. Бывший топ-менеджер «Ростелекома» вину не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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