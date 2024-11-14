Топ-менеджера «Ростелекома» арестовали по делу об особо крупном хищении

Топ-менеджера «Ростелекома» арестовали по делу об особо крупном хищенииВладимиру Шадрину грозит до 10 лет лишения свободы
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции. Вместе с ним был арестован гендиректор компании «Комплайн софт» Антон Менчиц.
Они пробудут в СИЗО до 12 января 2025 г.
О задержании Шадрина и Менчица стало известно вечером 14 ноября. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета. Следствие инкриминирует им мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Официально фабула уголовного дела пока неизвестна. «Ведомости» обратились за комментарием в пресс-службу ведомства. По предварительной информации, Шадрин и Менчиц могут быть причастны к мошенничеству со средства, выделенными на закупку лицензий для программного обеспечения (ПО) на сумму 180 млн руб. В случае, если вина фигурантов будет доказана в суде по существу, им грозит до 10 лет лишения свободы.
В «Ростелекоме» сообщили, что оказывают содействие правоохранительным органам.
Шадрин руководил Департаментом мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком».
Центр кибербезопасности и защиты в «Ростелекоме» был создан в 2016 г., в 2023 г. он был преобразован в блок информационной безопасности (БИБ). Входящий в него департамент мониторинга и реагирования на киберугрозы управляет Security Operations Center – RT SOC, – в задачи которого входит круглосуточный мониторинг и реагирование на кибератаки, расследование произошедших инцидентов, выявление признаков целевых атак, обмен информацией о киберугрозах с партнерами и профессиональным сообществом и борьба с киберкриминалом.
В июле 2023 г. Кузьминский суд Москвы приговорил бывшего технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25,3 млн руб., писали «Ведомости». Его признали виновным по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК). Леваков получил 15 млн руб. в качестве коммерческого подкупа и взятки за организацию закупок для нужд МРФ «Центр» промышленных аккумуляторов китайского производства, когда занимал руководящие должности в ОАО «Центр-Телеком» и ПАО «Ростелеком». Основанием для уголовного дела стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя о том, что Леваков якобы брал у него взятку. Бывший топ-менеджер «Ростелекома» вину не признал.