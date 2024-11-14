Топ-менеджера «Ростелекома» арестовали по делу об особо крупном хищении

В июле 2023 г. Кузьминский суд Москвы приговорил бывшего технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25,3 млн руб., писали «Ведомости». Его признали виновным по обвинению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК). Леваков получил 15 млн руб. в качестве коммерческого подкупа и взятки за организацию закупок для нужд МРФ «Центр» промышленных аккумуляторов китайского производства, когда занимал руководящие должности в ОАО «Центр-Телеком» и ПАО «Ростелеком». Основанием для уголовного дела стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя о том, что Леваков якобы брал у него взятку. Бывший топ-менеджер «Ростелекома» вину не признал.