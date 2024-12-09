Кого и в чем публично обвинял Кадыров

Кого и в чем публично обвинял КадыровСамые известные примеры полемики с участием главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя дело находящегося под домашним арестом 13-летнего Муслима Мурдиева, заявил, что «люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с [главой СКР Александром] Бастрыкиным и [главой МВД Владимиром] Колокольцевым» сидят «не на своих местах». Правоохранители позже сообщили, что у них есть доказательства вины подростка, за которого вступился Кадыров, и его соучастников.
Кадыров не впервые вступает в дискуссию по важному для него или республики вопросу. «Ведомости» собрали самые известные примеры такой публичной полемики с участием главы Чечни.
В январе 2011 г. Кадыров отреагировал на заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского (умер в 2022 г. от последствий ковида) в программе «Поединок». Тот, говоря о причинах возникновения межэтнических столкновений, в частности с участием выходцев из Северо-Кавказского региона, заявил, что «кавказцы не умеют и не хотят работать, не учатся», что, дескать, «они все захватили». А русские, по словам Жириновского, несмотря на то что на территории России они составляют около 80% населения, нуждаются в защите. В защиту Кавказа и выступил глава Чечни, который заявил, что «провокационные высказывания Владимира Жириновского представляют угрозу целостности и национальной безопасности России». Депутаты чеченского парламента на заседании осудили высказывания лидера ЛДПР и призвали членов Госдумы «отстранить его от занимаемой должности и запретить возглавляемой им партии заниматься политической деятельностью на территории РФ». С того момента и до последнего времени ЛДПР не вела активной деятельности на территории Чечни.
В 2015 г. Кадыров вступил в полемику с Генпрокуратурой. Предметом спора стало решение суда о признании экстремистской книги «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе» с цитатами из Корана. Он назвал решение суда «неправовым» и заявил, что подал апелляцию. Кадыров также призвал «не назначать шайтанов на должности прокуроров и судей, тогда никто их не будет так называть». Представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева ответила, что недопустимо оскорблять судей и прокуроров в сфере, связанной с их профессиональной деятельностью, особенно публично. Кадыров ответил и на это: «Я назвал шайтанами и провокаторами судью и прокурора, принявших решения о признании Корана «экстремистским». Документ не имеет никакого отношения к их профессиональной деятельности. Вместо защиты закона и интересов России они глупыми решениями подрывают основы стабильности и безопасности. Более того, публично оскорбили миллионы россиян и полтора миллиарда мусульман мира. Вы хотите, чтобы ответ был непубличным? Нет, завтра утром об этом узнает весь мир».
Кадыров вступал в словесную перепалку и с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в 2017 г. Поводом для конфликта между коммунистом и главой Чечни стал вопрос захоронения тела Владимира Ленина. Зюганов заявил, что «всякая болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Кадыров, в свою очередь, призвал лидера КПРФ извиниться перед людьми, чье мнение он назвал «болтовней». «Лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено?» – вопросил он в своем Telegram-канале. По оценке Кадырова, жить только «искаженным прошлым» и не думать о будущем – «безответственно и эгоистично».
В 2015 г. Кадыров призвал местных силовиков «открывать огонь на поражение» по своим коллегам, без спроса приезжающим из других регионов. Это заявление было связано со спецоперацией 19 апреля, которую полицейские из Ставрополья совместно с сотрудниками дислоцированной в Ханкале Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД РФ провели в Грозном, застрелив в итоге находившегося в розыске Джамбулата Дадаева.
«Я официально заявляю: если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения – будь то москвич или ставропольчанин, открыть огонь на поражение. С нами должны считаться... Если вы хозяева своей территории, то должны контролировать», – заявил он на спецсовещании руководителей правоохранительных и силовых структур Чечни. В МВД тогда заявили, что такие слова от главы региона являются недопустимыми. Управление СКР по Чечне тогда завело дело в отношении ставропольских полицейских, которое было отменено СКР. Спорную ситуацию в публичном поле разрешил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «По субординации органы внутренних дел Чечни, естественно, подчиняются Министерству внутренних дел РФ, поэтому комментировать в данном случае нечего. Там была проведена операция».
В 2018 г. Кадыров выражал недовольство тогдашним главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Поводом стало то, что ведомство выявило на Северном Кавказе свыше 4000 недостроенных объектов с объемом вложений 160,7 млрд руб. Кадыров предложил ему лично заняться недостроями в Чечне: «Уверен, что совместными усилиями мы сможем выправить ситуацию и достроить объекты, имеющие важное социально-экономическое значение».
Глава коммунистов не единственный партийный лидер, которого Кадыров призывал извиняться. В 2020 г. Кадыров не сошелся с основателем ЛДПР Жириновским в оценке причин убийства преподавателя колледжа Сэмюэля Пати в пригороде Парижа. Тот погиб от руки 18-летнего Абдулака Анзорова, который напал на него возле колледжа и обезглавил. Тогда Кадыров призвал президента Франции Макрона «прекратить нападки на веру», добавив, что к терроризму людей подталкивают нынешние действия французских властей.
Жириновский сказал, что руководители субъектов должны заниматься хозяйственными и экономическими делами, а не комментировать террористические действия. «Жириновскому лучше не касаться этой темы. Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура – понятия с тобой не сочетающиеся», – ответил Кадыров. Тогда на сторону Кадырова встал Зюганов, по словам которого, «тема религии требует особой осторожности, ибо она затрагивает чувствительные нервы в душах сотен миллионов людей».
В 2020 г. Кадыров резко отозвался о тех, кто критикует соглашение об установлении административных границ между Чечней и Ингушетией (оно вызвало массовые протесты соседей Чечни). «А те десять человек, которые пишут в интернетах «мы не братья с чеченцами», – пошли вы к *** матери, если вы не братья с чеченцами. От вас не зависят наши братские отношения с ингушами», – сказал глава республики во время прямого эфира.
В ноябре 2021 г. он раскритиковал российские СМИ за то, что они якобы намеренно делают акцент в новостях на том, что подозреваемые в каких-либо нападениях – кавказцы (тогда шла речь о нападении на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в новой Москве). Он добавил, что такими действиями СМИ скатываются «до уровня бульварной желтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории».
В августе 2022 г. Кадыров критиковал главу Рослесхоза Ивана Советникова за методику составления рейтинга ведения лесного хозяйства, в котором Чечня попала в двадцатку наихудших регионов. «Сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики. Скорее всего, даже в карту России не заглядывал», – написал он. После Кадыров призвал его встать «с насиженного кресла» и приехать в Чечню, чтобы показать, как надо правильно работать.
В сентябре 2022 г. Кадыров написал в своем Telegram-канале, что «были допущены ошибки» во время боев в Харьковской области. «Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, офигенная ситуация», – написал он. В октябре 2022 г. он заявил, что действия генерал-полковника Александра Лапина привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана (Донецкая область).
В 2023 г. Кадыров обвинил члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева (КПРФ) в «готовности проиграть» конфликт из-за его заявления о недопустимости третьей мировой. «Знаете, для меня слово «генерал» всегда ассоциировалось с гранитной твердостью, железным характером и честной прямотой. Но сейчас я натыкаюсь на некоторые офицерские комментарии к моим заявлениям, которые можно сравнить с позой страуса», – написал он в своем Telegram-канале.
В январе 2024 г. вызвало возмущение Кадырова и заявление депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ) о возможных столкновениях православных и мусульман после окончания спецоперации. «Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности <...>. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», – написал он там же.
В октябре 2024 г. Кадыров заявил о кровной мести сенатору и двум депутатам после конфликта вокруг Wildberries.
После внесения в Госдуму пакета законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции, 7 октября он заявил, что методы ужесточения миграционной политики в России «отвратительные», и добавил, что «массовым выдворением проблему не решить». «Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами», – высказался Кадыров.
Такие высказывания Кадырова – это нередкая история и, по сути, часть политического ландшафта, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, однозначной интерпретации таких действий нет. «Сосуществуют две точки зрения. Первая – Кадыров тестирует границы возможного, и проверка каждый раз оказывается в его пользу. Вторая – Кадыров публично активен в моменты, когда есть проблемы в непубличной сфере», – пояснил он. Кадыров, критикуя чиновников и политиков, выходит за рамки привычного статуса губернатора, продолжил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.