Кого и в чем публично обвинял Кадыров

В 2015 г. Кадыров вступил в полемику с Генпрокуратурой. Предметом спора стало решение суда о признании экстремистской книги «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе» с цитатами из Корана. Он назвал решение суда «неправовым» и заявил, что подал апелляцию. Кадыров также призвал «не назначать шайтанов на должности прокуроров и судей, тогда никто их не будет так называть». Представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева ответила, что недопустимо оскорблять судей и прокуроров в сфере, связанной с их профессиональной деятельностью, особенно публично. Кадыров ответил и на это: «Я назвал шайтанами и провокаторами судью и прокурора, принявших решения о признании Корана «экстремистским». Документ не имеет никакого отношения к их профессиональной деятельности. Вместо защиты закона и интересов России они глупыми решениями подрывают основы стабильности и безопасности. Более того, публично оскорбили миллионы россиян и полтора миллиарда мусульман мира. Вы хотите, чтобы ответ был непубличным? Нет, завтра утром об этом узнает весь мир».