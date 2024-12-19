Адвокаты просят доработать инициативу МВД о пропускном режиме

Адвокаты просят доработать инициативу МВД о пропускном режимеПринятие проекта может существенно затруднить работу по оказанию юрпомощи лицам, находящимся в отделениях полиции, считают адвокаты
Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Министерство внутренних дел обращение с замечаниями к проекту приказа «Об установлении пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ведомства». Документ был размещен для общественного обсуждения на портале проектов правовых актов в конце ноября. «Ведомости» ознакомились с содержанием претензий.
По сути, в МВД хотят усилить меры безопасности на территории своих отделений. Согласно проекту, сотрудник полиции будет вправе также осматривать содержимое карманов и сумок посетителей. Уклонение от такого осмотра станет основанием для отказа в пропуске. Кроме того, в документе перечислены предметы, запрещенные к проносу через КПП, – речь идет об оружии, боеприпасах, специальных техсредствах для несанкционированного получения информации, токсичных веществах. В пояснительной записке к проекту говорится, что нововведения необходимы для устранения угроз безопасности сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников полиции, а также для иных посетителей.
По мнению вице-президента ФПА Москвы Сергея Зубкова, авторы проекта не брали в расчет конституционную гарантию на получение каждым гражданином квалифицированной юридической помощи, одним из обязательных условий которой является своевременность ее оказания. Он заметил, что в числе лиц, которые свободно допускаются на объекты МВД, адвокат вообще не упоминается, как не упоминаются в перечне документов, дающих право допуска, удостоверение адвоката и ордер на исполнение поручения. «В проекте документа имеется лишь ссылка на ст. 18 закона об адвокатуре о содержании под стражей – и то с лукавой формулировкой, что пропуск защитника для проведения свиданий с подзащитным осуществляется «с учетом положений» вышеуказанной статьи, а не в безусловном порядке, как установил законодатель», – указал он.
Из замечаний ФПА следует, что документ не учитывает особого статуса адвокатов, в нем отсутствуют гарантии прав защитников. Кроме того, в проекте среди документов, на основании которых можно попасть на режимные объекты, не упомянуты адвокатские удостоверения, а также отсутствует перечень предметов, которые защитник может проносить на территорию режимного объекта. Адвокаты предлагают дополнить приказ пунктом, разрешающим адвокатам брать с собой телефоны и фотоаппараты, предназначенные для копирования материалов уголовных и административных дел. ФПА просит установить запрет на осмотр имеющихся у защитников документов и предметов, содержащих адвокатскую тайну, и ограничить личный досмотр адвокатов и их вещей.
Защитники так или иначе все равно пройдут туда, куда им надо, но ситуацию, когда адвокаты ставятся в неравное положение по сравнению со своими процессуальными оппонентами, в том числе и при посещении объектов МВД, необходимо менять, считает адвокат Дмитрий Аграновский. В настоящее время защитники могут проходить на объекты МВД, предъявляя адвокатское удостоверение, но в некоторых случаях у них могут дополнительно потребовать паспорт, пояснил «Ведомостям» адвокат Эдуард Гераськин. По его словам, сейчас адвокатов и их вещи досматривают в общем порядке, не обращая внимания на статус. При этом иногда сотрудники полиции прямо препятствуют работе адвокатов, не пропуская их на территорию.
Практически в каждом расследованном случае незаконных действий сотрудников полиции всплывает факт недопуска или несвоевременного допуска адвоката к задержанному, подтвердил адвокат Алексей Михальчик. «Лично я неоднократно сталкивался с ситуацией недопуска в отделы полиции, хотя достоверно знал, что мой подзащитный там находится, и, самое главное, закон на 100% был на моей стороне», – рассказал он. Михальчик считает, что адвокатам, как значимым участникам процесса осуществления правосудия, должно быть предоставлено безусловное право прохода на территорию территориальных отделов и управлений полиции.