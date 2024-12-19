Адвокаты просят доработать инициативу МВД о пропускном режиме

Защитники так или иначе все равно пройдут туда, куда им надо, но ситуацию, когда адвокаты ставятся в неравное положение по сравнению со своими процессуальными оппонентами, в том числе и при посещении объектов МВД, необходимо менять, считает адвокат Дмитрий Аграновский. В настоящее время защитники могут проходить на объекты МВД, предъявляя адвокатское удостоверение, но в некоторых случаях у них могут дополнительно потребовать паспорт, пояснил «Ведомостям» адвокат Эдуард Гераськин. По его словам, сейчас адвокатов и их вещи досматривают в общем порядке, не обращая внимания на статус. При этом иногда сотрудники полиции прямо препятствуют работе адвокатов, не пропуская их на территорию.