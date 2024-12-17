Террористам и мятежникам запретят подавать на УДО

Террористам и мятежникам запретят подавать на УДООтбывающие пожизненный срок террористы и участники вооруженного мятежа не смогут условно-досрочно выйти из колонии
Во вторник Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к законопроекту о внесении изменений в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный кодексы, которые лишают возможности досрочно освободиться от отбывания наказания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы за совершение преступлений террористической направленности и за вооруженный мятеж. «Ведомости» ознакомились с поправками, которые предлагается одобрить во втором чтении.
В соответствии с ними УК также дополнится новой статьей 276.1, устанавливающей ответственность за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Кроме того, к ответственности за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией (ст. 275.1 УК) можно будет привлечь не только россиян, но и иностранцев, а также лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. А переходом на сторону противника, уточнили законодатели, будет считаться добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против национальной безопасности (а не только участие в вооруженном конфликте или в военных действиях на стороне противника).
Расширение уголовной ответственности за преступления, направленные против безопасности государства в период вооруженного конфликта, существенно сузит возможность для вольной трактовки правоприменителями уже имеющихся норм, считает адвокат Александр Бурчук. Он уточнил, что на практике это зачастую приводит к нарушениям прав привлекаемых к уголовной ответственности. «Расширительное толкование в силу отсутствия специальной нормы приводит к парадоксальным, вызывающим вопросы у общества приговорам, когда за фразу «миру – мир» привлекают по статье о фейках про применение Вооруженных сил РФ», – пояснил Бурчук.
Принятие поправок в таком виде не обезопасит содержащиеся в них нормы от произвольного применения, опасается старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов. В частности, такая формулировка, как «участие в деятельности, направленной против безопасности РФ», по его словам, предполагает весьма широкое толкование, под которое могут подпадать абсолютно любые действия, так или иначе связанные, например, с деятельностью нежелательных организаций. Эксперт сомневается в возможности широкого использования ст. 275.1 УК в части привлечения к ответственности иностранцев и лиц без гражданства, поскольку таких лиц, которые одновременно находятся в России и поддерживают ее противника, не так много. Адвокат предположил, что данная статья будет применяться к иностранцам, финансирующим с территории РФ ее противников. «Для россиянина подобное пожертвование, как правило, квалифицируется как государственная измена. А вот для иностранцев подходящей для применения в таких ситуациях статьи в УК не было, в связи с чем теперь ее предлагают ввести», – пояснил он.
15 октября Госдума приняла законопроект в первом чтении. На тот момент он предусматривал внесение изменений только в ст. 275 и 279 УК РФ, которыми предлагалось дифференцировать наказания за организацию и участие в вооруженном мятеже в зависимости от ролей виновных, а также освобождать от ответственности в связи с добровольным и своевременным сообщением властям о готовящемся преступлении.
Статья о вооруженном мятеже разбивается на три части: первые две предусматривают ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ (злоумышленнику грозит от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (наказание от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет). Третья часть устанавливает ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа. Максимальная санкция по ней будет предусматривать пожизненное лишение свободы.
Организаторы или участники вооруженного мятежа могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае, если они добровольно и своевременно сообщили властям о готовящемся преступлении или иным образом способствовали предотвращению дальнейшего ущерба интересам России. При этом в их действиях не должен содержаться иной состав преступления. В настоящее время такой порядок освобождения от наказания применяется к лицам, совершившим государственную измену, участвовавшим в шпионаже (ст. 276 УК) или насильственном захвате власти (ст. 278 УК).