Террористам и мятежникам запретят подавать на УДО

Принятие поправок в таком виде не обезопасит содержащиеся в них нормы от произвольного применения, опасается старший партнер адвокатского бюро ZKS Андрей Гривцов. В частности, такая формулировка, как «участие в деятельности, направленной против безопасности РФ», по его словам, предполагает весьма широкое толкование, под которое могут подпадать абсолютно любые действия, так или иначе связанные, например, с деятельностью нежелательных организаций. Эксперт сомневается в возможности широкого использования ст. 275.1 УК в части привлечения к ответственности иностранцев и лиц без гражданства, поскольку таких лиц, которые одновременно находятся в России и поддерживают ее противника, не так много. Адвокат предположил, что данная статья будет применяться к иностранцам, финансирующим с территории РФ ее противников. «Для россиянина подобное пожертвование, как правило, квалифицируется как государственная измена. А вот для иностранцев подходящей для применения в таких ситуациях статьи в УК не было, в связи с чем теперь ее предлагают ввести», – пояснил он.