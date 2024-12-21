Паркинсон, Даун и Альцгеймер: чьи имена носят известные заболевания

Паркинсон, Даун и Альцгеймер: чьи имена носят известные заболевания10 расстройств здоровья, названных в честь открывателей
200 лет назад, 21 декабря 1824 г., скончался английский хирург и аптекарь Джеймс Паркинсон, в честь которого сейчас названо одно из нейродегенеративных заболеваний. «Ведомости» вспоминают расстройства здоровья, которые носят имена реальных людей.
Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона – прогрессирующее заболевание головного мозга, которое характеризуется нарушением движений человека. Эта патология вызывает расстройства речи и сна, тремор и непроизвольные сокращения мышц. Она неизлечима, однако ее симптомы можно контролировать с помощью лекарственных препаратов.
Английский хирург и аптекарь Джеймс Паркинсон был гуманистом и занимался реабилитацией людей после несчастных случаев. Как врач он посещал работные дома и лечил пациентов из неблагополучных районов от оспы, холеры и туберкулеза. В 1817 г. 61-летний Паркинсон написал эссе о «дрожательном параличе», которым, по его наблюдениям, страдали некоторые из лондонцев. При жизни его труд не заметили, поэтому долгое время Паркинсон оставался известным только как сооснователей Геологического общества Лондона. Его имя присвоили заболеванию в 1870-е. Это было сделано с подачи французского психиатра и создателя знаменитого «душа Шарко» Жан-Мартена Шарко, изучавшего данную патологию.
По оценкам Всемирной организации здоровья (ВОЗ), сейчас от этого недуга страдают около 8,5 млн человек во всем мире. В числе известных людей, которые столкнулись с болезнью Паркинсона, – звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс, режиссер Ларс фон Триер, рок-музыкант Оззи Осборн.
Синдром Дауна
Синдром Дауна считается генетической аномалией, заключающейся в наличии лишней хромосомы в 21-й паре. Люди с такой особенностью обладают характерной внешностью: имеют уплощенное строение лица и носа, укороченную шею и череп, широко расставленные глаза, недоразвитую нижнюю честь. Как правило, они развиваются медленнее сверстников, отстают умственно и физически, а также зачастую страдают от проблем с сердцем, щитовидной железой, слухом и зрением.
Английский ученый Джон Лэнгдон Даун, будучи младшим сыном провинциального аптекаря, с отличием окончил Медицинский институт Лондонской больницы. В 1958 г. он стал начмедом Королевского приюта для умалишенных в Эрсвуде. Исследователь выяснил, что развивающие занятия позитивно влияют на состояние здоровья отстающих пациентов, и превратил заведение в образцово-показательное. В 1860-е гг. он организовал центр «Нормансфилд» для детей с особенностями развития и впервые описал особенность, дав ей название «монголизм». Впоследствии с этой патологией родился внук Джона Дауна.
Только спустя почти век, в 1959 г., французский генетик Жером Лежен установил, что данная особенность возникает из-за дополнительной хромосомы. В 1965 г. термин «монголизм», использующийся ранее, был официально заменен на «синдром Дауна».
Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера считается одной из самых серьезных форм деменции, которая характеризуется резким снижением интеллектуальных способностей и мешает пациентам самостоятельно выполнять простейшие задачи. Чаще всего ей страдают люди старше 65 лет.
Немецкий невролог Алоис Альцгеймер на протяжении всей жизни изучал патологии нервной системы. В 1895 г. он возглавил научно-исследовательский институт, где в течение шести лет наблюдал за пациенткой Августой Детер. На ее примере Альцгеймер описал течение деменции. Именно он заметил различия сосудистого и нейродегенеративного слабоумия. В результате в честь невролога называется не только сенильная деменция, но и одна из форм венерического заболевания – нейросифилис Ниссля-Альцгеймера, при котором поражаются мелкие сосуды головного мозга.
Хорея Гентингтона
Хорея Гентингтона – наследственное заболевание, при котором происходит гибель нервных клеток в определенных структурах головного мозга. Чаще всего сопровождается проблемами с речью, танцующей походкой и непроизвольными движениями (хореей). По мере прогрессирования болезни утрачивается способность ходить, развиваются нарушения глотания, тяжелая деменция.
Наследственная хорея известна врачам начиная с XVII века, но отдельным заболеванием ее признали только после описания, сделанного американским медиком Джорджем Гентингтоном в 1872 г. На тот момент исследователю исполнилось всего лишь 22 года. Он опирался на опыт отца и деда, которые также работали врачами. Позже его коллега Уильям Ослер отмечал, что «в истории медицины мало случаев, когда заболевание описали бы более точно, наглядно и кратко».
По оценкам исследователей, недугом страдают 8-9 человек на 100 000 населения в Канаде, США и пяти крупнейших стран Европы. Болезнь Гентингтона, как правило, развивается в возрасте 30-50 лет.
Болезнь Крона
Болезнь Крона – рецидивирующее воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать любую часть пищеварительной системы. Пациенты с тяжелыми формами лечатся хирургически.
Американский гастроэнтеролог Барилл Бернард Крон вырос в небогатой многодетной семье и занялся медициной, чтобы помочь отцу, который страдал тяжелым желудочным расстройством. Получив диплом хирурга в не в самом престижном Нью-Йоркском городском колледже, Крон начал стажироваться в клинике Маунт-Синай и выявил 14 пациентов, чьи симптомы и кишечные поталогии не соответствовали ни одной из известных болезней. В октябре 1932 г. гастроэнтеролог впервые описал «региональный илеит», который сейчас называют в его честь «болезнью Крона».
Согласно исследованиям, воспалительными заболеваниями кишечника страдают около 4,9 млн человек в мире.
Синдром Туретта
Синдром Туретта – расстройство нервной системы, характеризующееся различными двигательными и речевыми тиками.
Француз Жорж Жиль де ла Туретт работал помощником влиятельного психиатра Жана-Мартена Шарко, занимался гипнозом и исследованием истерии, в том числе в армии. В 1884 г. на примере девяти пациентов описал «заболевание тиков». Его руководитель настоял на том, чтобы новый диагноз был назван в честь Туретта. Позже пошатнулось психологическое состояние и самого невролога – после того, как пациентка выстрелила ему в шею, заявив, что он загипнотизировал ее насильно.
Синдром Туретта, по разным данным, выявлен у 0,5-1% населения (около 80 млн человек в мире). Он диагностирован, например, у певицы Билли Айлиш и футболиста Дэвида Бекхэма.
Болезнь Бехтерева
Болезнь Бехтерева является системным воспалительным заболеваниям, из-за которого преимущественно в области поясницы и крестца возникают ограничения при движении позвоночника, а также окостенение связок. Чаще всего от него страдают молодые мужчины.
Болезнь называется в честь российского физиолога и психоневролога Владимира Бехтерева. В возрасте 16 лет он поступил в Медико-хирургическую академию и еще студентом участвовал в Русско-турецкой войне в составе «летучего санитарного отряда». Окончив образование, Бехтерев работал в Казанском университете и впервые в России создал психофизиологическую лабораторию. Там он изучал анатомию и физиологию спинного и головного мозга. В 1893-м Бехтерев впервые описал «одеревенелость позвоночника с искривлением его», которое теперь называют его именем. Позже немецкий анатом Фридрих Копш писал, что «знают прекрасно анатомию мозга только двое – Бог и Бехтерев». В 1907-м физиолог основал в Санкт-Петербурге первый в мире психоневрологический институт для «изучения мозга и его отправлений».
По информации издания «Современная ревматология», в России насчитывается около 410 000 человек с таким заболеванием. В мире, согласно данным Biocad, – 23 млн пациентов.
Болезнь Боткина
Болезнь Боткина или вирусный гепатит A – это воспалительное заболевание печени, которое чаще всего передается через продукты питания, загрязненные фекалиями. Почти все пациенты излечиваются и формируют пожизненный иммунитет, но возможен и смертельный исход.
Болезнь названа в честь российского терапевта и патологоанатома Сергея Боткина, который в 1855-м получил в Московском университете диплом «лекаря с отличием» и отправился на Крымскую войну, а по возвращению занялся наукой. В 1865-м он стал сооснователем эпидемиологического общества, члены которого противодействовали распространению чумы, холеры, тифа, оспы и скарлатины. Во время этой работы Боткин впервые описал заболевание печени, источником которого стали загрязненные продукты. Сейчас его называют «желтухой» или болезнью Боткина.
По последним оценкам ВОЗ, смертность от гепатита A составляет 0,5% общей смертности от вирусных гепатитов. Но в России заболевание не считается распространенным. По информации Росстата, в 2022 г. было зарегистрировано 2300 случаев.
Болезнь Иценко – Кушинга
Болезнь Иценко – Кушинга является нейроэндокринным заболеванием, которое сопровождается гиперфункцией надпочечников. Иногда возникает после травм, родов или в связи с опухолями внутренних органов. Наиболее распространенные симптомы – розовые полосы на теле, избыточный вес и ломкость костей.
Болезнь называется в честь советского невролога Николая Иценко и американского хирурга Харви Кушинга, которые описали ее независимо друг от друга, хотя часто наименование сокращают только до фамилии Кушинга. В 1924 г. советский ученый напечатал работу, в которой описал случаи опухолей головного мозга с богатой вегетативной и эндокринной симптоматикой. А в 1932-м американский невролог обобщил свои наработки 20-летней давности назвал синдром «питуитарным базофилизмом».
Болезнь Кушинга считается крайне редкой. По оценкам исследователей, в год возникает 1,2-2,4 случая на 1 млн населения.
Синдром Аспергера
Синдром Аспергера относится к расстройствам аутического спектра, которые затрудняют взаимодействия с людьми. Проблемы возникают из-за ограниченного круга интересов и повторяющегося поведения.
Австрийский медик Ганс Аспергер много лет работал педиатром в клинике Венского университета, но в годы Второй мировой войны был врачом на территории оккупированной Хорватии. Некоторые исследователи считают его нацистским преступником, причастным к эвтаназии детей в венской клинике «Ам Шпигельгрунд». В 1944 г. Аспергер опубликовал первое описание состояния, которое называл «аутистической психопатией». Этой темой он занимался до конца жизни.
В 1981 г. психиатр из Англии Лорна Уин заново презентовала миру труды австрийца и популяризировала термин «синдром Аспергера». В то время еще не подозревали о его причастности к нацистской психиатрии.
По оценкам ВОЗ, аутизм выявлен у каждого сотого ребенок в мире. В 2021 г. американский предприниматель Илон Маск в эфире шоу Saturday Night Live признался, что страдает синдромом Аспергера. В современных версиях классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем, – МКБ-11 и DSM-V – данного расстройства как отдельного диагноза нет.