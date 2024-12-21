Паркинсон, Даун и Альцгеймер: чьи имена носят известные заболевания

Болезнь называется в честь российского физиолога и психоневролога Владимира Бехтерева. В возрасте 16 лет он поступил в Медико-хирургическую академию и еще студентом участвовал в Русско-турецкой войне в составе «летучего санитарного отряда». Окончив образование, Бехтерев работал в Казанском университете и впервые в России создал психофизиологическую лабораторию. Там он изучал анатомию и физиологию спинного и головного мозга. В 1893-м Бехтерев впервые описал «одеревенелость позвоночника с искривлением его», которое теперь называют его именем. Позже немецкий анатом Фридрих Копш писал, что «знают прекрасно анатомию мозга только двое – Бог и Бехтерев». В 1907-м физиолог основал в Санкт-Петербурге первый в мире психоневрологический институт для «изучения мозга и его отправлений».