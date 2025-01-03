Замначальника инспекции РЖД подозревается в подготовке теракта

Замначальника инспекции РЖД подозревается в подготовке терактаСуд постановил продлить его арест до 22 февраля
Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по делу ведущего специалиста инспекции Алексея Демченко, обвиняемого в участии в «Артподготовке»
Мартьянова подозревают по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору). «РИА Новости» пишет, что он останется в СИЗО до 22 февраля.
По данным ТАСС, уголовное дело по факту приготовления неустановленными лицами из участников «Артподготовки» к совершению террористических актов было возбуждено 22 июня 2024 г. по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ. С этим делом в одно производство объединены еще ряд уголовных дел. Демченко был задержан в начале июля, а после его показаний 25 июля 2024 г. был задержан и Мартьянов. Обоим вменяется ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической).
Центр технического аудита РЖД отвечает за качество закупаемых ОАО «РЖД» технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры, а также проведение технического аудита и инспекторского контроля.
Движение «Артподготовка» было основано политиком Вячеславом Мальцевым
В октябре 2024 г. «Коммерсантъ» писал об аресте женщины, работавшей посудомойщицей в Кадетском корпусе Следственного комитета (СК) России имени Александра Невского. По версии следствия, Александра Житенко являлась активной участницей «Артподготовки». Защита фигурантки отрицает обвинения. Сообщалось, что по делу проходят еще несколько человек, в том числе Демченко.
По данным газеты, об участии Житенко и Демченко в запрещенной организации сотрудники ФСБ узнали от одного из активистов, который решил сотрудничать с силовиками.