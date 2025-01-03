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Замначальника инспекции РЖД подозревается в подготовке теракта

Суд постановил продлить его арест до 22 февраля
Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по делу ведущего специалиста инспекции Алексея Демченко, обвиняемого в участии в «Артподготовке» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мартьянова подозревают по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору). «РИА Новости» пишет, что он останется в СИЗО до 22 февраля.

По данным ТАСС, уголовное дело по факту приготовления неустановленными лицами из участников «Артподготовки» к совершению террористических актов было возбуждено 22 июня 2024 г. по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ. С этим делом в одно производство объединены еще ряд уголовных дел. Демченко был задержан в начале июля, а после его показаний 25 июля 2024 г. был задержан и Мартьянов. Обоим вменяется ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической).

Центр технического аудита РЖД отвечает за качество закупаемых ОАО «РЖД» технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры, а также проведение технического аудита и инспекторского контроля.

Движение «Артподготовка» было основано политиком Вячеславом Мальцевым (считается в России иноагентом). О том, что деятельность организации нацелена на совершение революции в стране, 5 ноября 2017 г. сам Мальцев рассказывал на своем YouТube-канале. По данным ФСБ, 4 и 5 ноября того же года члены объединения собирались устроить поджоги административных зданий в Москве. Мальцев в июле 2017 г. покинул Россию. Он объяснил это уголовным делом о создании экстремистского сообщества, которое возбудили против него. В сентябре 2021 г. ФСБ внесла «Артподготовку» в список террористических организаций.

В октябре 2024 г. «Коммерсантъ» писал об аресте женщины, работавшей посудомойщицей в Кадетском корпусе Следственного комитета (СК) России имени Александра Невского. По версии следствия, Александра Житенко являлась активной участницей «Артподготовки». Защита фигурантки отрицает обвинения. Сообщалось, что по делу проходят еще несколько человек, в том числе Демченко.

По данным газеты, об участии Житенко и Демченко в запрещенной организации сотрудники ФСБ узнали от одного из активистов, который решил сотрудничать с силовиками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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