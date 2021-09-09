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Движение «Артподготовка» признали террористическим в России

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) внесла движение «Артподготовка», основанное политиком Вячеславом Мальцевым и в 2017 г. признанное экстремистским и запрещенным в России, в единый список террористических организаций. Это следует из перечня на сайте ведомства.

Движение признано террористическим в России на основании решения 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня прошлого года. В силу оно вступило 7 июня 2021 г. Таким образом, теперь в списке ФСБ значатся 35 организаций.

По данным ведомства, на которые ссылается «Интерфакс», участники «Артподготовки» планировали «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков». Само движение и одноименный интернет-проект были созданы для «организации революции в России».

О том, что деятельность «Артподготовки» нацелена на совершение революции в стране 5 ноября 2017 г., сам Мальцев рассказывал на своем Youtube-канале. По данным ФСБ, 4 и 5 ноября того же года члены объединения собирались устроить поджоги административных зданий в Москве.

Мальцев в июле 2017 г. покинул Россию. Он объяснил это уголовным делом о создании экстремистского сообщества, которое завели против него. ФСБ заочно предъявила ему обвинение по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). 10 октября 2017 г. Мещанский суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск. В ноябре 2018 г. Мальцев рассказал, что получил политическое убежище во Франции. Сейчас он внесен в перечень Росфинмониторинга, куда входят организации и физлица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В 1994 г. Мальцев был депутатом Саратовской областной думы первого созыва, в 1997 и 2002 гг. он туда переизбирался. В 1990-х гг. он также состоял в партии «Отечество — Вся Россия», в 2001 г. вступил в «Единую Россию», в 2007 г. возглавлял отделение этой партии в Саратове.

Ранее по теме: ФСБ обвинила движение оппозиционера Мальцева в подготовке поджогов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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