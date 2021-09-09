Движение «Артподготовка» признали террористическим в России

Мальцев в июле 2017 г. покинул Россию. Он объяснил это уголовным делом о создании экстремистского сообщества, которое завели против него. ФСБ заочно предъявила ему обвинение по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). 10 октября 2017 г. Мещанский суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск. В ноябре 2018 г. Мальцев рассказал, что получил политическое убежище во Франции. Сейчас он внесен в перечень Росфинмониторинга, куда входят организации и физлица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.