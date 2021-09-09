Движение «Артподготовка» признали террористическим в России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) внесла движение «Артподготовка», основанное политиком Вячеславом Мальцевым и в 2017 г. признанное экстремистским и запрещенным в России, в единый список террористических организаций. Это следует из перечня на сайте ведомства.
Движение признано террористическим в России на основании решения 2-го Западного окружного военного суда от 18 июня прошлого года. В силу оно вступило 7 июня 2021 г. Таким образом, теперь в списке ФСБ значатся 35 организаций.
По данным ведомства, на которые ссылается «Интерфакс», участники «Артподготовки» планировали «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков». Само движение и одноименный интернет-проект были созданы для «организации революции в России».
О том, что деятельность «Артподготовки» нацелена на совершение революции в стране 5 ноября 2017 г., сам Мальцев рассказывал на своем Youtube-канале. По данным ФСБ, 4 и 5 ноября того же года члены объединения собирались устроить поджоги административных зданий в Москве.
Мальцев в июле 2017 г. покинул Россию. Он объяснил это уголовным делом о создании экстремистского сообщества, которое завели против него. ФСБ заочно предъявила ему обвинение по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). 10 октября 2017 г. Мещанский суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск. В ноябре 2018 г. Мальцев рассказал, что получил политическое убежище во Франции. Сейчас он внесен в перечень Росфинмониторинга, куда входят организации и физлица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В 1994 г. Мальцев был депутатом Саратовской областной думы первого созыва, в 1997 и 2002 гг. он туда переизбирался. В 1990-х гг. он также состоял в партии «Отечество — Вся Россия», в 2001 г. вступил в «Единую Россию», в 2007 г. возглавлял отделение этой партии в Саратове.