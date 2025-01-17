Суд конфисковал в пользу государства имущество рекордсмена по взяткам

Суд конфисковал в пользу государства имущество рекордсмена по взяткамУ экс-следователя Марата Тамбиева изъяли недвижимость и автопарк
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина, который требовал обратить в доход государства многочисленное имущество экс-следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории России взятку (7,3 млрд руб.).
На заседании ответчик не присутствовал, как и его представители.
Как писали «Ведомости», в 2023 г. суд уже изъял у бывшего майора юстиции в казну средства на сумму около $24 млн (1032 биткойна по курсу того времени). В этот раз надзорное ведомство обратилось с гражданским иском о конфискации в пользу государства недвижимости Тамбиева. Согласно решению суда в казну государства обращены: квартира, два машиноместа и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, мотоцикл Ducati Diavel (стоит порядка 2 млн руб.), мотоцикл Honda (500 000 руб.), а также 16 млн руб. как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы: это квартира в Черкесске стоимостью 9 млн руб., автомобиль Ауди Q7 за 3,8 млн руб. и Porsche Macan S, оцененный в 3,3 млн руб.
Кроме того, прокуратура просила наложить обеспечительный арест на денежные средства Тамбиева в банках, квартиру и два нежилых помещения в Раменках, а также на имущество его двоюродного дяди по фамилии Кубанов (квартира по соседству в Одинцовском районе, четыре нежилых помещения). Из материалов дела следует, что дядя находился под контролем и руководством у осужденного. В иске говорилось, что соответчик может принять меры по отчуждению принадлежащего ему имущества, поэтому существует угроза затруднения и невозможности восстановления справедливости в интересах России. Тамбиев, как было установлено надзорным органом, в 2014–2021 гг. при декларировании своего имущества не предоставлял достоверные сведения об источниках дохода, его размере и легальности, а при покупке дорогостоящего имущества оформлял его на Кубанова или супругу.
8 октября Балашихинский городской суд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Согласно приговору, экс-следователя лишили звания майора юстиции и запретили занимать должности в государственных органах в течение 12 лет после отбытия наказания. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалась коллега – бывший следователь Кристина Ляховенко. Ей суд назначил срок поменьше – в виде девяти лет колонии общего режима – и лишил звания старший лейтенант юстиции. Суд взыскал с подсудимых более 7 млрд руб. в счет погашения ущерба.
14 января Мособлсуд рассмотрел жалобу Тамбиева на приговор. Апелляционная инстанция оставила в силе срок лишения свободы в виде 16 лет в колонии строгого режима для бывшего следователя, а сумму взыскания ущерба суд решил сократить с 7 млрд до 4,5 млрд руб. Второй фигурантке уголовного дела – подчиненной Тамбиева Кристине Ляховенко суд также отказался смягчать срок в колонии, сохранив наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Таким образом, приговор вступил в законную силу и в ближайшее время Тамбиева и Ляховенко этапируют в колонию для отбытия наказания.
Свою вину осужденные не признали.