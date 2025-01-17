Суд конфисковал в пользу государства имущество рекордсмена по взяткам

Кроме того, прокуратура просила наложить обеспечительный арест на денежные средства Тамбиева в банках, квартиру и два нежилых помещения в Раменках, а также на имущество его двоюродного дяди по фамилии Кубанов (квартира по соседству в Одинцовском районе, четыре нежилых помещения). Из материалов дела следует, что дядя находился под контролем и руководством у осужденного. В иске говорилось, что соответчик может принять меры по отчуждению принадлежащего ему имущества, поэтому существует угроза затруднения и невозможности восстановления справедливости в интересах России. Тамбиев, как было установлено надзорным органом, в 2014–2021 гг. при декларировании своего имущества не предоставлял достоверные сведения об источниках дохода, его размере и легальности, а при покупке дорогостоящего имущества оформлял его на Кубанова или супругу.