Суд признал законным приговор по делу о криптовзятке экс-следователю Тамбиеву
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву по делу о взятке в криптовалюте, сообщили «Ведомостям» в суде.
Балашихинский горсуд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. 8 октября 2024 г. Его также лишили звания майор юстиции и запретили занимать должности в госорганах в течение 12 лет после отбытия наказания.
Суд также вынес приговор в виде девяти лет колонии общего режима коллеге Тамбиева – экс-следователю Кристине Ляховенко. Ее лишили звания старший лейтенант юстиции. 14 января Мосгорсуд признал законным приговор Ляховенко.
9 января ТАСС со ссылкой на материалы дела писал, что судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 млрд руб. в биткойнах бывшего следователя Тамбиева. Указанные средства содержатся на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X.
Кроме того, на его имущество наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 г. Приставы также взыщут с Тамбиева исполнительные сборы на сумму 15 000 руб.