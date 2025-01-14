Суд признал законным приговор по делу о криптовзятке экс-следователю Тамбиеву

Балашихинский горсуд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. 8 октября 2024 г. Его также лишили звания майор юстиции и запретили занимать должности в госорганах в течение 12 лет после отбытия наказания.