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Суд признал законным приговор по делу о криптовзятке экс-следователю Тамбиеву

Ведомости

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву по делу о взятке в криптовалюте, сообщили «Ведомостям» в суде.

Балашихинский горсуд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. 8 октября 2024 г. Его также лишили звания майор юстиции и запретили занимать должности в госорганах в течение 12 лет после отбытия наказания.

Суд также вынес приговор в виде девяти лет колонии общего режима коллеге Тамбиева – экс-следователю Кристине Ляховенко. Ее лишили звания старший лейтенант юстиции. 14 января Мосгорсуд признал законным приговор Ляховенко.

9 января ТАСС со ссылкой на материалы дела писал, что судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 млрд руб. в биткойнах бывшего следователя Тамбиева. Указанные средства содержатся на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. 

Кроме того, на его имущество наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 г. Приставы также взыщут с Тамбиева исполнительные сборы на сумму 15 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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