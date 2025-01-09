У экс-следователя Марата Тамбиева начали изымать биткойны
Судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 млрд руб. в биткойнах бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева, осужденного по делу о рекордной взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Указанные средства содержаться на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. Кроме того, на его имущество наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 г. Приставы также взысщут с Тамбиева исполнительные сборы на сумму 15 000 руб.
Бывший майор юстиции руководил следственным отделом СК в Тверском районе Москвы. В 2022 г. во время расследования дела группировки Infraud Organization и уголовного дела хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского он был пойман на рекордной взятке в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы предполагаемых преступников, а также за избрание им меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу, утверждают правоохранители.
8 октября 2024 г. Балашихинский городской суд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Согласно приговору, экс-следователя лишили звания майор юстиции и запретили занимать должности в государственных органах в течение 12 лет после отбытия наказания.
Вместе с Тамбиевым на скамье подсудимых оказалась его коллега – бывший следователь Кристина Ляховенко. Ей суд назначил срок в виде девяти лет колонии общего режима – и лишил звания старший лейтенант юстиции. Суд взыскал с подсудимых более 7 млрд руб. в счет погашения ущерба.