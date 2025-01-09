У экс-следователя Марата Тамбиева начали изымать биткойны

Бывший майор юстиции руководил следственным отделом СК в Тверском районе Москвы. В 2022 г. во время расследования дела группировки Infraud Organization и уголовного дела хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского он был пойман на рекордной взятке в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы предполагаемых преступников, а также за избрание им меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу, утверждают правоохранители.