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У экс-следователя Марата Тамбиева начали изымать биткойны

Ведомости

Судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 млрд руб. в биткойнах бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева, осужденного по делу о рекордной взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Указанные средства содержаться на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. Кроме того, на его имущество наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 г. Приставы также взысщут с Тамбиева исполнительные сборы на сумму 15 000 руб.

Бывший майор юстиции руководил следственным отделом СК в Тверском районе Москвы. В 2022 г. во время расследования дела группировки Infraud Organization и уголовного дела хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского он был пойман на рекордной взятке в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы предполагаемых преступников, а также за избрание им меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу, утверждают правоохранители.

8 октября 2024 г. Балашихинский городской суд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Согласно приговору, экс-следователя лишили звания майор юстиции и запретили занимать должности в государственных органах в течение 12 лет после отбытия наказания.

Вместе с Тамбиевым на скамье подсудимых оказалась его коллега – бывший следователь Кристина Ляховенко. Ей суд назначил срок в виде девяти лет колонии общего режима – и лишил звания старший лейтенант юстиции. Суд взыскал с подсудимых более 7 млрд руб. в счет погашения ущерба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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