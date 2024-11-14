Генпрокуратура хочет вернуть в казну имущество рекордсмена по взяткам

Генпрокуратура хочет вернуть в казну имущество рекордсмена по взяткамУ экс-следователя Марата Тамбиева требуют изъять недвижимость и автопарк вдобавок к 1032 биткойнам
Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин потребовал обратить в доход государства многочисленное имущество экс-следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории России взятку (7,3 млрд руб.). Об этом рассказали «Ведомостям» два источника. Бывший майор юстиции руководил следственным отделом СК в элитном Тверском районе Москвы. В 2022 г. во время расследования дела группировки Infraud Organization и уголовного дела хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского он был пойман на рекордной взятке в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы предполагаемых преступников, а также за избрание им меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу, утверждают правоохранители.
В 2023 г. суд уже изъял у бывшего майора юстиции в казну средства на сумму около $24 млн (1032 биткойна). Теперь надзорное ведомство обратилось в Никулинский суд с гражданским иском о конфискации в пользу государства недвижимости Тамбиева. В исковых требованиях, узнали «Ведомости», прокурор требует конфисковать у Тамбиева квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, мотоцикл Ducati Diavel (стоит минимум 2 млн руб.), мотоцикл Honda (500 000 руб.), а также взыскать с него в пользу России 16 млн руб. как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы: это квартира в Черкесске стоимостью 9 млн руб., автомобиль Ауди Q7 за 3,8 млн руб. и Porsche Macan S, оцененный в 3,3 млн руб.
Кроме того, прокуратура просит наложить обеспечительный арест на денежные средства Тамбиева в банках, квартиру и два нежилых помещения в Раменках, а также на имущество его двоюродного дяди по фамилии Кубанов (квартира по соседству в Одинцовском районе, четыре нежилых помещения). Из материалов дела следует, что дядя находился под контролем и руководством у осужденного. В иске также указано, что соответчик может принять меры по отчуждению принадлежащего ему имущества, поэтому существует угроза затруднения и невозможности восстановления справедливости в интересах России. Тамбиев, установлено надзорным органом, в 2014–2021 гг. при декларировании своего имущества не представлял достоверные сведения об источниках дохода, его размере и легальности, а при покупке дорогостоящего имущества оформлял его на Кубанова или супругу.
8 октября Балашихинский городской суд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Согласно приговору, экс-следователя лишили звания майор юстиции и запретили занимать должности в государственных органах в течение 12 лет после отбытия наказания. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалась коллега – бывший следователь Кристина Ляховенко. Ей суд назначил срок поменьше – в виде девяти лет колонии общего режима – и лишил звания старший лейтенант юстиции. Суд взыскал с подсудимых более 7 млрд руб. в счет погашения ущерба.
Иск 12 ноября был зарегистрирован Никулинским судом, дата заседания пока не назначена, следует из базы.