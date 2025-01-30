Менее половины россиян готовы поддержать запрет на продажу фастфуда детям

За последние 15 лет россияне стали чаще питаться в заведениях фастфуда. Если в 2010 г. 30% говорили о том, что с разной периодичностью бывают в таких местах, то в 2025 г. показатель вырос до 62%. Сейчас регулярно питается в таких заведениях малая часть от всех опрошенных (2%). Чаще всего люди бывают там не более раза в месяц (35%). Как минимум раз в неделю посещают точки быстрого питания 11% респондентов. Еще 14% посещали сети быстрого питания в принципе «один – два раза».