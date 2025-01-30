Менее половины россиян готовы поддержать запрет на продажу фастфуда детям

Менее половины россиян готовы поддержать запрет на продажу фастфуда детямВместо ограничений нужно популяризировать здоровое питание, считают врачи и представители ресторанов
Инициативу о запрете продажи фастфуда несовершеннолетним готов поддержать 41% россиян, столько же выразили неготовность это сделать. Еще 13% сказали, что им все равно, а 5% затруднились ответить, следует из результатов январского телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем участвовало 1600 совершеннолетних граждан. Результаты есть у «Ведомостей».
За последние 15 лет россияне стали чаще питаться в заведениях фастфуда. Если в 2010 г. 30% говорили о том, что с разной периодичностью бывают в таких местах, то в 2025 г. показатель вырос до 62%. Сейчас регулярно питается в таких заведениях малая часть от всех опрошенных (2%). Чаще всего люди бывают там не более раза в месяц (35%). Как минимум раз в неделю посещают точки быстрого питания 11% респондентов. Еще 14% посещали сети быстрого питания в принципе «один – два раза».
Аудитория таких сетей представлена преимущественно молодежью. Едят в таких точках раз в месяц чуть больше половины опрошенных зумеров, т. е. рожденных в 2001 г. и позднее (52%), и практически столько же миллениалов, т. е. рожденных в 1992–2000 гг. (51%).
Россияне ходят в заведения фастфуда прежде всего из-за быстроты и удобства. Респонденты посещают их, когда хотят сэкономить время (40%), лень готовить самостоятельно (13%), находятся в поездке (9%) и на работе (3%) или когда нужно быстро перекусить (6%). Вместе с этим малое количество опрошенных говорят, что они выбирают заведения быстрого питания из-за вкуса, качества и ценовой доступности (16, 4 и 11% соответственно).
Люди, которые не посещают рестораны быстрого питания, делают это потому, что отдают предпочтение домашней еде (46%). Среди респондентов также были те, кто считает фастфуд вредной едой (20%). Примерно такая же доля россиян не доверяет качеству пищи в этих заведениях (18%).
В январе директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Госдуму, Совфед и Минздрав с предложением запретить продажу фастфуда детям. Это положительно повлияет на их здоровье, считает он.
В фастфуде мало клетчатки, витаминов и микроэлементов, необходимых организму, говорит эндокринолог, диетолог клиники «Будь здоров» Ксения Меркулова. Съедая даже ограниченное количество фастфуда, человек получает много калорий, а чем их больше, тем выше риск избытка веса и ожирения, отмечает она. Эти факторы могут спровоцировать развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий, заявила эксперт.
Запрет прежде всего затронет подростков, у которых любое ограничение рождает желание его обойти, подчеркивает Меркулова. Еда с большей питательной ценностью должна стать доступнее для детей, считает она.
Запрету продажи фастфуда несовершеннолетним есть альтернативы – например, стимулирование деятельности ресторанов быстрого питания, которые готовят полезную пищу, заявила советник генерального директора ВЦИОМа Елена Михайлова. Поддержка бизнеса поможет распространять практики, меняющие пищевые привычки всех групп населения.
Предлагаемый запрет выглядит неоднозначным, ведь родители продолжат посещать такие заведения, а дети окажутся ограничены в своем выборе, заявил гендиректор сети «Крошка картошка» Сергей Зайцев. По его словам, это может вызвать негативную реакцию у значительной части общества. Вместо ограничений логичнее обучать потребителей и поддерживать развитие полезных альтернатив, говорит Зайцев.
Сейчас непонятно, что следует понимать под фастфудом, отмечает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. «Где проходит грань между «быстрыми калориями» и «полезной едой»? Можно ли назвать фастфудом, например, такое народное блюдо, как пицца? Или русские масленичные блины?» – говорит он. По словам Гончарова, для заботы о здоровье детей эффективнее было бы направить средства на улучшение школьного питания.
«Ведомости» направили запрос в Rostic’s с просьбой прокомментировать инициативу. В Burger King и «Вкусно – и точка» отказались от комментариев.