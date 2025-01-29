Ребенка в лагере научат любить малую родину и создавать «устойчивые семьи»

Беседы об особенностях природы малой родины будут также включены во второй блок программы, направленный на развитие «общероссийских ценностей» у ребенка, сказано в проекте. Комплекс таких мероприятий в том числе включает в себя церемонию подъема государственного флага и исполнение гимна. Поднимать флаг и петь гимн в детском лагере будут каждое утро начиная с пятого дня смены (она длится 21 день), следует из примерного расписания воспитательной работы в документе.