Ребенка в лагере научат любить малую родину и создавать «устойчивые семьи»Минпросвещения опубликовало проект воспитательной программы для детского отдыха
Минпросвещения опубликовало проект единой программы по воспитательной работе в российских детских лагерях. Согласно ему, вожатые и сотрудники лагерей должны будут прививать своим подопечным знания о малой родине, а также ориентировать воспитанников 15–17 лет «на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей». Документ был опубликован 28 января на портале проектов нормативных правовых актов.
Основой для программы стали традиционные духовно-нравственные ценности России, следует из проекта. Воспитательная работа с детьми в лагерях будет включать в себя три обязательных тематических блока.
Первый из них посвящен изучению достижений мировой истории, культуры и науки. Блок должен основываться на принципах равноправия и взаимоуважения народов и стран мира, а также на идее «невмешательства во внутренние дела государств». Эти принципы должны прививаться детям через литературные вечера, просмотр научно-популярных фильмов, проведение дискуссионных клубов и т. д.
При этом знакомить детей и подростков вожатым нужно будет «не только с красотой нашей планеты, но и в первую очередь с историей своего населенного пункта, края, региона, страны», отмечается в документе.
Беседы об особенностях природы малой родины будут также включены во второй блок программы, направленный на развитие «общероссийских ценностей» у ребенка, сказано в проекте. Комплекс таких мероприятий в том числе включает в себя церемонию подъема государственного флага и исполнение гимна. Поднимать флаг и петь гимн в детском лагере будут каждое утро начиная с пятого дня смены (она длится 21 день), следует из примерного расписания воспитательной работы в документе.
Второй блок воспитания также должен развить у ребенка идеи суверенитета и безопасности России, «приверженности Российскому государству» и служения российскому обществу, сказано в проекте. Для таких задач вожатые, например, будут проводить занятия «Час мужества», посвященные подвигам защитников Отечества. В этот блок также включены лекции и игры по развитию знания русского языка среди детей.
Третий блок программы подразумевает воспитание у ребенка культуры здорового образа жизни, достоинства личности, свободы слова, традиционных семейных ценностей и др. Помимо спортивных зарядки и игр вожатые будут организовывать просветительские беседы о вреде курения и употребления наркотиков, а психологи – проводить профилактику буллинга.
83%
из 39 000 детских лагерей, работавших летом 2024 г. в России, были пришкольными. Об этом говорил на правительственном часе в Госдуме министр просвещения Сергей Кравцов в октябре прошлого года. По его словам, всего за лето 2024 г. отдохнули около 5,7 млн школьников, т. е. 28% от их общего числа
Содержание воспитательной работы в детском лагере будет зависеть от возраста ребенка, следует из проекта. Например, если детей 7–10 лет вожатые должны будут научить любить свою малую родину и иметь представление о территории и расположении России, то подростка 11–14 лет – «знать» и «принимать» свою российскую гражданскую идентичность, а юношей 15–17 лет – проявлять готовность к защите Родины и осознавать «свое единство с народом России».
Проект воспитательной программы в лагерях является продолжением и развитием молодежной политики в школах, сказала «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). При этом важно, чтобы воспитательная программа в лагере была интерактивной и увлекательной и «не становилась обузой» для детей, считает она. «Ключевой фактор успеха – профессионализм вожатых», – говорит Лантратова.
Сама идея «бесшовной» образовательной среды в России предполагает, что традиционные духовно-нравственные ценности должны транслироваться абсолютно везде, продолжает директор по развитию «ВЦИОМ консалтинга» (специализируется на молодежной политике) Даниил Ермолаев. При этом трансляция таких идей в лагерях может вызывать «напряжение» среди детей, если мероприятия будут «упаковываться в уроки», поэтому их надо адаптировать на языке молодежи, считает он.