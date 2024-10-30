Патриотическое воспитание молодежи потребует упрощения доступа к архивам

Для того чтобы упростить доступ к архивам, надо также обеспечить возможность безвозмездного копирования документального фонда для исследовательской деятельности и выставок на базе школьных музеев, считает педагог-организатор Дома детского творчества на Таганке Дмитрий Алексеев. Он напомнил, что любой гражданин России имеет право доступа к архивным документам и право копирования, в том числе на собственные средства – телефоны и фотоаппараты. Цена вопроса, по его словам, варьируется от 50 до 70 руб. за страницу. В то время как для Москвы сумма считается нормой, для педагогов в регионах это большие деньги, заявил Алексеев. Он отмечает, что преподаватели тратят средства из своей заработной платы, поскольку для школ музейная деятельность не является профильной.