Патриотическое воспитание молодежи потребует упрощения доступа к архивам

Патриотическое воспитание молодежи потребует упрощения доступа к архивамЗначительная часть материалов в них остается закрытой, есть проблемы с оцифровкой и ценой копирования
Для совершенствования патриотического воспитания российской молодежи необходимо упростить доступ к архивным документам. Такое мнение выразили члены комитета Госдумы по молодежной политике во время заседания 29 октября, на котором обсуждались краеведение и поисковая деятельность. Краеведческая работа поможет вовлечь детей и подростков в изучение истории семьи, малой родины, что сформирует чувство «сопричастности и ответственности за то, что досталось от предков», считают парламентарии.
Член комитета Госдумы по молодежной политике Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия») обратил внимание на ограничения в законе о персональных данных, согласно которым значительная часть архивных материалов остается закрытой. «Сначала надо доказать родство. Попасть в архив – еще большая проблема», – подчеркнул он. В результате возможности изучения истории предков крайне ограничены.
Вместе с этим наблюдается сознательная тенденция ограничения доступа к архивным данным, которые наиболее часто используются для генеалогических исследований, отметил депутат. Цены за услуги по составлению родословной сопоставимы со стоимостью нового автомобиля – это «огромный серый рынок», заявил он. По данным на сайте Международного института генеалогических исследований, за один этап составления одной фамильной ветки архивные расходы составят 50 000 руб. При этом гонорар исполнителя оценивается в 140 000 руб. Кроме того, Дамдинцурунов отдельно обратил внимание на нехватку кадров и оборудования в архивах.
Многие граждане, занимающиеся исследованием своей семьи, сталкиваются также с неточностями в оцифровке и проблемой сохранности полученных данных. Для таких целей используется специальное зарубежное программное обеспечение. Парламентарий уточняет, что здесь проблема состоит не только в средствах и невозможности оплатить услугу из-за санкций. По его мнению, существует риск того, что иностранные государства получат доступ к конфиденциальным данным.
Цена истории
Согласно данным на сайте Музея-заповедника Сталинградской битвы, который вошел в тройку лидеров по посещаемости в 2023 г., цена изготовления копий архивных документов на бумажном носителе зависит от формата и года материала – от 40 до 100 руб. за лист. Стоимость цифровой копии колеблется от 100 до 400 руб. за образец. За полчаса фотосъемки архивных документов собственной техникой придется заплатить 1020 руб.
Проблему доказательства родства продолжил руководитель структурного подразделения Государственного музея обороны Москвы, отдела Музея Героев Советского Союза и России Сергей Иванов. Согласно ст. 1185 Гражданского кодекса, передача государственных наград осуществляется на основе законодательства о госнаградах. Основным правовым актом в этой сфере является указ президента от 2010 г. «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы». В нем указывается, что награды умершего награжденного лица могут быть переданы на хранение и храниться членами семьи и другими близкими родственниками. Среди тех, кому можно отдать награды, перечисляются супруг, супруга, отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дедушка, бабушка или один из внуков. При этом у более дальних родственников нет возможности получить награды умерших предков – это право юридически не закреплено. Тогда как запрос на их получение у граждан существует, утверждает Иванов.
Для того чтобы упростить доступ к архивам, надо также обеспечить возможность безвозмездного копирования документального фонда для исследовательской деятельности и выставок на базе школьных музеев, считает педагог-организатор Дома детского творчества на Таганке Дмитрий Алексеев. Он напомнил, что любой гражданин России имеет право доступа к архивным документам и право копирования, в том числе на собственные средства – телефоны и фотоаппараты. Цена вопроса, по его словам, варьируется от 50 до 70 руб. за страницу. В то время как для Москвы сумма считается нормой, для педагогов в регионах это большие деньги, заявил Алексеев. Он отмечает, что преподаватели тратят средства из своей заработной платы, поскольку для школ музейная деятельность не является профильной.
Аналогичная ситуация с доступом к музейному фонду. Алексеев привел пример: исследователь наградного дела заказал из федеральных музеев три фотографии госнаград, с правом их публикации. Цена трех фотографий, по его словам, составила 14 000 руб. Если исследователь работает без гранта, он не сможет опубликовать фото, которые по закону являются достоянием России, добавил Алексеев.