Бобры сэкономили властям миллион: новости, которые вы могли пропустить

Бобры сэкономили властям миллион: новости, которые вы могли пропуститьМаск через суд привлекает рекламодателей, а немцы больше не любят пиво
На этой неделе стало известно, что бобры за два дня возвели плотину, которую чешские власти не могли построить семь лет. Илон Маск намерен через суд обязать крупные компании покупать рекламу в его соцсети Х. Трейлер к хоррору по рассказу Стивена Кинга получился настолько страшным, что его не хотят показывать по телевидению. Наконец, немцы разлюбили пиво.
Бобры так добры
Когда-то давно возле горного массива Брды в Чехии был прорыт канал для осушения земель. Сейчас это заповедная территория. В 2018 г. местность решили снова заболотить, чтобы спасти редкие виды раков и лягушек. Однако за семь лет бюрократы из разных ведомств так и не смогли договориться между собой. Время шло, а проект дорожал. По последним оценкам, стоимость его реализации достигла 30 млн крон, или более $1,2 млн.
Вопрос решили бобры, недавно переселившиеся в эту местность. За пару суток они соорудили плотину и перегородили канал. Человеку не по силам тягаться с животными, констатировала местный эколог Иржи Влчек. Им не нужно разрабатывать проектную документацию, получать разрешение на строительство и искать финансирование, добавила она.
Обвал пивного рынка
Несмотря на проведение прошлогоднего чемпионата Европы по футболу, в Германии рухнул рынок пива. Некоторые пивоварни всерьез опасаются за свое будущее, пишет Die Welt. Футбольные фанаты, благодаря которым в Германии обычно продавалось около 10 млн гектолитров пенного напитка ежемесячно, перестали оправдывать ожидания пиводелов. Во время футбольного турнира в июне 2024 г. в стране было выпито всего 7,8 млн гектолитров, а производство упало до исторического минимума.
Причин много – это и холодная дождливая погода, и увеличение стоимости из-за роста издержек и инфляции, и стремление немцев к здоровому образу жизни. За последние 10 лет продажи пива в Германии упали почти на 14%. Зато растет популярность безалкогольного пива. Сейчас оно занимает 9% рынка и находится уже на третьем месте по популярности после сортов пильзнер и хеллес. При этом безалкогольное пиво не учитывается в статистике по продажам пенного напитка.
Торговцы пустыми обещаниями
Хедж-фонды все чаще сталкиваются с необычной проблемой при найме управляющих: те попросту врут о своих прошлых успехах, пишут Business Insider и Bloomberg. Как определить профпригодность кандидата? Логичнее всего изучить статистику его торгов. Но сделать это невозможно: управляющие подписывают договор о неразглашении, а фонд-конкурент никогда не раскроет сделки бывшего сотрудника.
Рекрутеры прибегают к хитростям. Например, просят войти во внутреннюю систему текущего работодателя и продемонстрировать показатели прибылей и убытков. Правда, юридически это весьма спорный шаг. К тому же кандидаты боятся попасть в ловушку и не пройти проверку на корпоративную лояльность.
Еще один способ – попросить кандидата показать налоговую декларацию, поскольку обычно хедж-фонды выплачивают трейдерам стандартное вознаграждение. Но тут мешает закон: во многих штатах, включая финансовые центры вроде Нью-Йорка, Калифорнии и Коннектикута, работодателям запрещено спрашивать о доходах на прошлых местах работы.
Судебный репост
Миллиардер Илон Маск через суд пытается заставить Lego, Nestle и другие крупные компании размещать рекламу в его соцсети X (ранее – Twitter). В 2022 г. он купил Twitter и изменил политику модерации, после чего многие рекламодатели, в том числе Apple, приостановили сотрудничество с площадкой, опасаясь соседства своих брендов с провокационными или скандальными твитами. А когда Маск публично поддержал чье-то высказывание о том, что евреи «разжигают ненависть к белым», рекламу в X перестали размещать Disney, Warner Bros., IBM и многие другие корпорации.
В августе 2024 г. Х подала иски против Глобального альянса за ответственные медиа (GARM) и Всемирной федерации рекламодателей (WFA), которые якобы организовали и координировали этот бойкот. После этого GARM распустился, заявив, что у некоммерческой организации нет ресурсов для борьбы с самым богатым человеком планеты. Маск в ответ добавил в иск ряд крупных компаний, а накануне расширил их список, включив туда Nestle, Abbott Laboratories, Colgate, Lego, Pinterest, Tyson Foods и Shell.
Очень страшное кино
Существует анекдот про Стивена Кинга, который заставил полицейского поседеть и три раза обмочиться, пока объяснял тому, почему превысил скорость. Авторы нового фильма ужасов «Обезьяна», основанного на рассказе Кинга, кажется, превзошли писателя.
Сразу четыре западных телеканала отказались пустить в эфир трейлер хоррора, снятого режиссером Осгудом Перкинсом. Причина – зашкаливающий уровень насилия. По словам телевизионщиков, почти каждый его кадр не подходит для показа по ТВ.
Впрочем, не исключено, что это лишь ловкий рекламный трюк накануне мировой премьеры ленты 14 февраля (в России фильм выйдет 27 февраля). С другой стороны, сам Кинг назвал фильм «полнейшим безумием».