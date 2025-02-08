Бобры сэкономили властям миллион: новости, которые вы могли пропустить

Когда-то давно возле горного массива Брды в Чехии был прорыт канал для осушения земель. Сейчас это заповедная территория. В 2018 г. местность решили снова заболотить, чтобы спасти редкие виды раков и лягушек. Однако за семь лет бюрократы из разных ведомств так и не смогли договориться между собой. Время шло, а проект дорожал. По последним оценкам, стоимость его реализации достигла 30 млн крон, или более $1,2 млн.