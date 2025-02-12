Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастикеОна сосредоточется на передаче накопленного опыта тренерам
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уйдет в отставку. Об этом она заявила информагентствам.
Винер заявила, что была счастлива сделать свой вклад в развитие художественной гимнастики.
«Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача – не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд», – объяснила Винер.
Она отметила, что многие из ее учеников «уже сами стали выдающимися наставниками». Все это, по ее словам, позволит сохранить традиции отечественной гимнастики и обеспечить преемственность поколений. Винер также поблагодарила спортсменок, коллег и болельщиков и подчеркнула, что «художественная гимнастика остается в надежных руках».
Винер родилась 30 июля 1948 г. в узбекистанском Самарканде. Окончила Узбекский государственный институт физической культуры в Ташкенте по специальности «тренер-преподаватель». Тренерскую карьеру начала еще в 21 год, в 1969 г. Тогда она устроилась на работу тренером в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Ташкенте. Через три года начала тренировать сборную Ташкента по художественной гимнастике, позже став тренером сборной Узбекской ССР.
Была главным тренером Центра олимпийской подготовки (после переезда в Москву из Ташкента в 1992 г.). Стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике в 2001 г. и проработала на этой должности 24 года
Винер участвует и в общественно-политической деятельности России с 2000-х. К примеру, в 2007 г. Винер входила в список доверенных лиц партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму V созыва, а в 2016 г. стала членом высшего совета «Единой России». По состоянию на февраль 2025 г. Винер является членом Общественной палаты РФ, где занимает пост председателя комиссии палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.