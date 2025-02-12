Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике

Винер родилась 30 июля 1948 г. в узбекистанском Самарканде. Окончила Узбекский государственный институт физической культуры в Ташкенте по специальности «тренер-преподаватель». Тренерскую карьеру начала еще в 21 год, в 1969 г. Тогда она устроилась на работу тренером в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Ташкенте. Через три года начала тренировать сборную Ташкента по художественной гимнастике, позже став тренером сборной Узбекской ССР.