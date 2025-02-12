Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике

Она сосредоточется на передаче накопленного опыта тренерам
Дарья Снегова
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уйдет в отставку. Об этом она заявила информагентствам.

Винер заявила, что была счастлива сделать свой вклад в развитие художественной гимнастики.

«Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача – не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд», – объяснила Винер.

Она отметила, что многие из ее учеников «уже сами стали выдающимися наставниками». Все это, по ее словам, позволит сохранить традиции отечественной гимнастики и обеспечить преемственность поколений. Винер также поблагодарила спортсменок, коллег и болельщиков и подчеркнула, что «художественная гимнастика остается в надежных руках».

Винер родилась 30 июля 1948 г. в узбекистанском Самарканде. Окончила Узбекский государственный институт физической культуры в Ташкенте по специальности «тренер-преподаватель». Тренерскую карьеру начала еще в 21 год, в 1969 г. Тогда она устроилась на работу тренером в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Ташкенте. Через три года начала тренировать сборную Ташкента по художественной гимнастике, позже став тренером сборной Узбекской ССР. 

Была главным тренером Центра олимпийской подготовки (после переезда в Москву из Ташкента в 1992 г.). Стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике в 2001 г. и проработала на этой должности 24 года

Осенью 2024 г. покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который она занимала с 2008 г. 1 октября 2024 г. была создана Объединенная Федерация гимнастики России, куда вошла и ВФХГ. Объединенную федерацию возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

Винер участвует и в общественно-политической деятельности России с 2000-х. К примеру, в 2007 г. Винер входила в список доверенных лиц партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму V созыва, а в 2016 г. стала членом высшего совета «Единой России». По состоянию на февраль 2025 г. Винер является членом Общественной палаты РФ, где занимает пост председателя комиссии палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных