Винер об уходе с поста президента ВФХГ: давно об этом мечтала
Ирина Винер заявила, что давно мечтала покинуть пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), ее слова передает «РИА Новости Спорт».
По словам экс-главы ВФХГ, она многие годы предлагала на свое место спортсменку Алину Кабаеву, но та не соглашалась.
«Сейчас это [объединение федераций] дало мне возможность выдвинуть учениц, которые все знают и понимают, в чиновники. А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», – сказала Винер.
Объединенную федерацию возглавил глава РЖД Олег Белозеров.
6 сентября Минспорт сообщил, что руководящие органы Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение об объединении в Федерацию гимнастики России. С предложением об объединении выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.