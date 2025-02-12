Как в России отреагировали на отставку Ирины Винер

«Нам повезло знать вас лично. Мы гордимся вами – ваше имя связано с эпохой в художественной гимнастике. Вы – настоящая легенда, спортивный и общественный деятель, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от Бога. На протяжении всего нашего спортивного пути вы были рядом с нами и помогали подняться нам на пьедестал главных мировых стартов. Мы всегда рядом с вами, и впереди у нас еще множество незабываемых моментов».