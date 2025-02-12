Как в России отреагировали на отставку Ирины Винер

Как в России отреагировали на отставку Ирины ВинерОна объявила об уходе с должности главного тренера сборной по художественной гимнастике
12 февраля Ирина Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Винер заявила, что была счастлива сделать свой вклад в развитие художественной гимнастики. Далее Винер, проработавшая в должности главного тренера российской сборной 24 года, намерена передать накопленный опыт «тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».
«Ведомости» собрали основные заявления спортсменов, политиков, а также учениц Винер с реакцией на ее отставку.
«Уход Винер – это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ирина Александровна – это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории».
«Ирина Александровна Винер – настоящая эпоха художественной гимнастики. Она вкладывает всю себя в работу. Она создала прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело. Меня Ирина Александровна научила всему. Три главных правила , которым меня учит Ирина Александровна это: не бояться ошибиться, постоянно учиться, и если даже что-то пошло не так, то уметь находить хорошее в плохом, чтобы стать только лучше и сильнее».
«Дорогая и любимая Ирина Александровна, хочу выразить вам огромную благодарность за годы упорных тренировок, терпение и профессионализм. Ваши уроки дисциплины и настойчивости помогли мне не только в спорте, но и в повседневной жизни, став основой для всех моих достижений. Особенно хочу поблагодарить за вашу поддержку в трудные моменты, когда ваша вера в нас была сильнее любых сомнений» (цитата по ТАСС).
«Нам повезло знать вас лично. Мы гордимся вами – ваше имя связано с эпохой в художественной гимнастике. Вы – настоящая легенда, спортивный и общественный деятель, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от Бога. На протяжении всего нашего спортивного пути вы были рядом с нами и помогали подняться нам на пьедестал главных мировых стартов. Мы всегда рядом с вами, и впереди у нас еще множество незабываемых моментов».
«Под руководством Винер наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях. Уверен, что ее огромный опыт будет востребован тренерским сообществом, тем более что сегодня многие ее ученики сами стали успешными наставниками» (цитата по ТАСС).
«Знаю, что таким людям замены нет. Она профессор, академик. Художественная гимнастика связана только с ее именем. Пусть не обижаются ее ученицы на меня. Сборная многое потеряет с уходом Винер» (цитата по РБК).
«Винер – уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной. Покинуть пост – это ее решение, которое мы уважаем» (цитата по «РИА Новости»).
«Самые теплые слова и признательность ей за ее работу. Надеюсь, что ее труд, знания будут, естественно, востребованы, потому что, насколько я знаю, она готова продолжать воспитывать уже тренеров, а не только чемпионов, и передавать этот богатый опыт» (цитата по «РИА Новости»).