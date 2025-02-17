Минюст предложил упростить для НКО систему отчетности

Этого законопроекта все давно ждали, сказала «Ведомостям» глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. По ее мнению, принятие такой инициативы значительно упростит систему отчетности, поскольку для НКО отчитываться в Росстат было довольно сложно: каждая организация должна была зайти на их сайт и в личном кабинете смотреть, какие именно ей нужно сдать формы отчета. «Теперь это все унифицируется – это будет проще, и бумажные отчеты приниматься не будут», – пояснила эксперт. Милославская добавила, что новый портал Минюста уже заработал, но вступит в силу такой вид отчетности для НКО с сентября 2025 г. По ее мнению, для тех, кто «дружит с компьютером», жизнь станет проще, а для других, кто «несерьезно относится к делу», это может стать усложнением.