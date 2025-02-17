Минюст предложил упростить для НКО систему отчетности

Минюст предложил упростить для НКО систему отчетностиИнициативу о едином ресурсе для отчетов некоммерческих организаций одобрило правительство
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об упрощении отчетности благотворительных, добровольческих (волонтерских) и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Сейчас НКО обязаны представлять отчеты в Минюст и Росстат. При этом, как отмечают авторы проекта, разнообразие форм отчетности некоммерческих организаций создает излишнюю административную нагрузку для них и влечет значительные организационные издержки. Поэтому в Минюсте разработали специализированную информационную площадку, где НКО смогут предоставлять отчеты в единой форме. В пояснительной документации к проекту уточняется, что единая форма также включает в себя сведения по формам, утвержденным приказами Минюста и Росстата, но заполнять необходимые разделы НКО будут уже в зависимости от их организационно-правовой формы, сферы деятельности и прочих особенностей. Состав сведений, которые попадут в единую форму, будет утверждаться Минюстом. К примеру, форма будет содержать информацию о действительном местонахождении организаций.
По сути, предоставление и размещение сведений в Минюсте в электронном виде избавит НКО от необходимости отчитываться в Росстат. В статистическое ведомство отчеты также будут направляться, но в рамках межведомственного взаимодействия.
В Минюсте считают, что это будет способствовать прозрачности и открытости деятельности некоммерческих организаций, в том числе благотворительных и социально ориентированных организаций. Сами сведения, размещенные в единой форме, будут доступны для третьих лиц (за исключением сведений, не подлежащих опубликованию в открытом доступе).
Этого законопроекта все давно ждали, сказала «Ведомостям» глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. По ее мнению, принятие такой инициативы значительно упростит систему отчетности, поскольку для НКО отчитываться в Росстат было довольно сложно: каждая организация должна была зайти на их сайт и в личном кабинете смотреть, какие именно ей нужно сдать формы отчета. «Теперь это все унифицируется – это будет проще, и бумажные отчеты приниматься не будут», – пояснила эксперт. Милославская добавила, что новый портал Минюста уже заработал, но вступит в силу такой вид отчетности для НКО с сентября 2025 г. По ее мнению, для тех, кто «дружит с компьютером», жизнь станет проще, а для других, кто «несерьезно относится к делу», это может стать усложнением.
Законопроект имеет значение не только для оптимизации отчетности НКО, но и для прозрачности и открытости их деятельности, без которых существование организаций гражданского общества немыслимо не только в нашей стране, но и в любой стране с развитым сектором НКО, подчеркнула директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Мерсиянова. По ее словам, основным ресурсом НКО является доверие со стороны общества: жертвователей (доноров), благополучателей, органов власти и др. А его нашим НКО пока не достает: доверие к НКО и гражданским инициативам за последние пять лет выросло незначительно – с 54% до 56% от общего числа опрошенных россиян, заметила Мерсиянова. Но если смотреть по видам НКО, говорит она, то чаще всего респонденты говорят о доверии профсоюзам (15%), садовым и дачным товариществам (14%), обществам защиты прав потребителей (14%), благотворительным организациям (13%), а также обществам инвалидов и ветеранским объединениям (по 10%).
Мерсиянова обратила внимание на следующую статистику: лишь 27% российских НКО добровольно публикуют годовые отчеты о деятельности организации (по данным всероссийского обследования НКО). Причем за годы мониторинга (с 2007 г.), отметила руководитель института, эта цифра находилась в довольно узком интервале – от 19% до 27%. Такая же доля НКО публикует отчеты, репортажи о проведенных мероприятиях. Но благодаря принятию закона доля НКО, данные о работе которых станут доступны не только госорганам, но и обществу, существенно возрастет (в идеале до 100% реально работающих НКО), считает она.
По мнению Мерсияновой, это также поможет бороться с мошенниками. При этом, признала Мерсиянова, уже появляются проблемы, связанные со сложностью первичной регистрации НКО на портале, но ожидается, что повторно заполнять данные будет уже легче. «Невысокий уровень цифровых компетенций НКО и неравенство территорий нашей страны по качеству покрытия интернетом могут создать барьеры для повсеместного распространения электронной отчетности», – говорит она.