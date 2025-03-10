Перевод сельхозземель в другие категории будут согласовывать на федеральном уровне

Проект закона предлагает ввести регулирование отношений по переводу сельхозземель в другие категории по принципу «двух ключей». Это значит, что органы власти субъектов РФ могут принимать решение о переводе только по согласованию с Минсельхозом. Инициатива направлена на то, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение площади земель сельхозназначения, а также исключить злоупотребления со стороны органов госвласти субъектов, говорится в пояснительной записке. В случае принятия нормы вступят в силу с 1 марта 2026 г.