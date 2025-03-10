Перевод сельхозземель в другие категории будут согласовывать на федеральном уровне

Перевод сельхозземель в другие категории будут согласовывать на федеральном уровнеОн в частности станет доступен, если земли непригодны для использования сельхозпроизводства
Правительство предложило поправки ко второму чтению законопроекта о регулировании перевода сельскохозяйственных земель в другие категории (за исключением земель в федеральной собственности). Проект могут дополнить несколькими пунктами, среди уточнений – акт о переводе земель и участков будет приниматься на основании законов субъектов РФ. Поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Проект затрагивает Земельный и Градостроительный кодексы, а также закон «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую». Его в феврале 2024 г. внесли в нижнюю палату зампред Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»), председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ), его первый заместитель Олег Нилов («Справедливая Россия») и др. В первом чтении инициативу одобрили 21 января этого года.
Проект закона предлагает ввести регулирование отношений по переводу сельхозземель в другие категории по принципу «двух ключей». Это значит, что органы власти субъектов РФ могут принимать решение о переводе только по согласованию с Минсельхозом. Инициатива направлена на то, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение площади земель сельхозназначения, а также исключить злоупотребления со стороны органов госвласти субъектов, говорится в пояснительной записке. В случае принятия нормы вступят в силу с 1 марта 2026 г.
в 1,6 раза
сократилась площадь земель сельскохозяйственного назначения в России – с 638 млн га в 1990 г. до 379,1 млн га в 2022 г., указывают авторы законопроекта. Площадь сельскохозяйственных угодий за тот же период снизилась на 16 млн га (с 213,8 млн до 197,6 млн), а площадь особо ценных пахотных земель – на 14,9 млн га (с 132 млн до 117,1 млн).
Согласно поправкам правительства, исполнительный орган субъекта РФ в течение месяца после поступления ходатайства о переводе земель должен направить соответствующее предложение губернатору. Если он выразит согласие, инициативу рассмотрит парламент субъекта при наличии заключения Минсельхоза. Его необходимо предоставить в течение 20 рабочих дней.
Перевод сельхозземель или участков в их составе в другую категорию допускается в нескольких случаях, уточняется в поправках. Среди них – непригодность их использования для сельскохозяйственного производства и создание особо охраняемых природных территорий, а также установление или изменение границ населенных пунктов. Кроме того, перевод допускается при строительстве и реконструкции объектов государственного и местного значения.
Перевод земель в другую категорию не допускается, если они включены в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, говорится там же. Под ними подразумеваются территории опытно-производственных подразделений вузов, а также земли, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень стоимости по муниципальному району или округу.
Перевод сельхозземель в категорию для добычи полезных ископаемых будет возможен только для реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры.
Границы угодий в составе земель сельхозназначения устанавливаются и изменяются решением Минсельхоза, отмечается в поправках. В обязательное приложение к решению входят сведения о границах: графическое описание их местоположения и перечень координат. Форму описания и требования к формату электронного документа установит Росреестр. При принятии Минсельхозом решения об утверждении границ земель сельскохозяйственного назначения и внесении сведений о таких границах в Единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения (ЕФГИС) такие земли будут относиться к категории земель сельскохозяйственного назначения, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Порядок принятия решения об установлении, изменении границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения определит правительство.
К разработанным поправкам поступили замечания, в частности от Минстроя. Согласно позиции ведомства, нормы позволят Минсельхозу самостоятельно, без каких-либо согласований относить земли и участки к сельскохозяйственным только путем внесения границ в ЕФГИС. Минстрой также утверждает, что субъекты градостроительной деятельности не будут обладать достоверной информацией о землях сельхозназначения. В правительстве в ответ указали, что сведения ЕФГИС находятся в открытом доступе.
Минэкономразвития предложило утвердить особенности согласования документов территориального планирования при включении в границы населенных пунктов мест, на которых расположены особо охраняемые природные территории федерального значения. Правительство не учло замечание потому, что проект «разработан в целях совершенствования правового регулирования в отношении земель сельскохозяйственного назначения».
По данным Росреестра, на 1 января 2024 г. площадь земель сельхозназначения составила почти 375 млн га. По сравнению с предшествующим годом их площадь уменьшилась почти на 4,2 млн га. В основном это связано с переводом лесных земель в категорию земель лесного фонда, говорится в государственном докладе о состоянии и использовании земель в РФ в 2023 г. Наибольшее уменьшение площади земель сельхозназначения отмечено в Красноярском крае и Архангельской области – на 4,3 млн га и на 1,5 млн га соответственно.
«Ведомости» направили запрос в Минсельхоз с просьбой уточнить, сколько всего в России насчитывается земель сельскохозяйственного назначения по итогам 2024 г. и какое количество заявок на перевод в новые категории подали регионы.