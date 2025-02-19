Иркутская область просит проверить передачу нацпарку 112 000 га сельхозземель

Иркутская область просит проверить передачу нацпарку 112 000 га сельхозземельКонституционный суд должен оценить их статус и возможность использования
Правительство Иркутской области обратилось с запросом в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конкретный пункт постановления Совета министров РСФСР «О создании Прибайкальского национального парка» 1986 г. на соответствие Основному закону. Поводом для обращения стал неопределенный, по мнению заявителя, правовой статус 112 000 га сельскохозяйственных земель Ольхонского, Слюдянского и Иркутского районов Иркутской области. Они сейчас занимают значительную площадь этого заповедника.
КС принял этот запрос к рассмотрению. Обращение от имени региона подал первый вице-губернатор – глава правительства Иркутской области Константин Зайцев. «Ведомости» ознакомились с его содержанием.
Одна из основных претензий региональных властей связана с тем, что в границах национального парка действует множество ограничений на ведение хозяйственной деятельности. К примеру, там возможно выделение участков в аренду для строительства, но только рекреационных и туристических объектов. А вот досуговые или индивидуальные застройки там запрещены. В Ольхонском районе, к примеру, постоянно проживают более 10 000 человек, у которых возникают проблемы приобретения, осуществления, прекращения и защиты прав на земельные участки, говорят заявители. Из-за непонятного статуса затрагиваются имущественные интересы граждан, владеющих земельными участками на вещных правах. Похожая ситуация в Иркутском и Слюдянском районах. Сейчас в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса участки занятые федеральными нацпарками, считаются изъятыми из оборота. Иркутские власти считают, что ограничения могут затрагивают и правообладателей таких участков, которые не относятся к охраняемой территории.
Как поясняется в жалобе, постановление Совмина, как и последующие нормативные акты, не уточнили режим эксплуатации сельхозземель парка, ограничившись указанием на то, что производственная деятельность сельхозпредприятий осуществляется «на основе научно обоснованных систем земледелия и ведения животноводства, не противоречащих задачам нацпарка». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора Иркутской области.
Решить описываемую проблему можно либо через прямое исключение по суду ряда земель из состава Прибайкальского нацпарка, либо через законодательное урегулирование существующих коллизий, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен («Единая Россия»), который избран от Иркутской области. «Там невозможно строить объекты социальной инфраструктуры, не могут строить дома молодые семьи, которые нуждаются в жилье. Люди жили там веками, а теперь их сельскохозяйственную деятельность там ограничивают», – солидарен с коллегой Александр Якубовский, также представляющий в Госдуме Иркутскую область.
Нацпарки в Конституционном суде
В январе 2025 г. КС дал разъяснение о компенсации за дачные земли сочинским садоводам, чьи участки оказались на территории Сочинского нацпарка. Он был основан в 1983 г. и затем Совет министров СССР допустил возможность предоставления земельных участков из земель государственного фонда. Для развития коллективного садоводства земли парка Сочинский горисполком выделял земли для коллективного садоводства, которые в 90-е гг. стали преобразовываться в СНТ. Некоторые участки перешли в пожизненно наследуемое землевладение, часть – перепродавалась. В 2021 г. прокуратура обратилась в суды с исками о признании недействительным права собственности на спорные земельные участки, посчитав, что они были незаконно оформлены, так как частично образованы в границах земель, находящихся в федеральной собственности (Сочинского национального парка и лесного хозяйства). Нижестоящие суды поддержали позицию надзорного ведомства. Объяснялось это тем, что предоставление участков противоречило требованиям действовавшего законодательства, запрещающего предоставление частным лицам земель национальных парков и лесного фонда. КС постановил, что справедливой формой возмещения для добросовестных приобретателей в таком случае является предоставление аналогичного по параметрам участка, а при объективной невозможности его предоставления – иной способ компенсации. Компенсировать должны и законно возведенные на данном участке объекты. Сделать это, согласно постановлению, должны органы власти, из-за действий которых земля была незаконно передана много лет назад.
Сейчас суммарная площадь территории нацпарка превышает 520 000 га, включив в себя территории более чем 70 населенных пунктов и части акватории Байкала. Сегодня «ущемлены права» не только более 10 000 жителей Прибайкальского нацпарка, но и в зависимости от конкретной ситуации почти 130 000 жителей центральной экологической зоны Байкальской природной территории, практически полностью отнесенной к объекту всемирного наследия «Озеро Байкал» на территории Иркутской области и Республики Бурятии, говорит доцент департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский.
Схожие ситуации возникали и в других регионах: например, в 2021 г. Четвертый арбитражный апелляционный суд отказал Росимуществу в изъятии земель частной собственности из состава национального парка «Тункинский» (Бурятия), напомнил партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. Было решено, что земли, включенные в границы нацпарка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, являются землями иных собственников и пользователей и имеют специфичный правовой статус, отличающий их от иных земель, расположенных в границах национального парка, говорит он.
Поэтому, по оценке Кузнеченкова, КС может занять позицию, согласно которой правительству Иркутской области дадут возможность урегулировать вопросы хозяйственной деятельности без признания постановления неконституционным. У заявителя «интересная аргументация»: под предлогом правовой неопределенности и защиты прав и свобод, особенно баланса публичных и частных интересов, фактически поднимается спор о компетенции между федеральным центром и субъектами, обращает внимание руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.