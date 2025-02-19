Иркутская область просит проверить передачу нацпарку 112 000 га сельхозземель

Нацпарки в Конституционном суде

В январе 2025 г. КС дал разъяснение о компенсации за дачные земли сочинским садоводам, чьи участки оказались на территории Сочинского нацпарка. Он был основан в 1983 г. и затем Совет министров СССР допустил возможность предоставления земельных участков из земель государственного фонда. Для развития коллективного садоводства земли парка Сочинский горисполком выделял земли для коллективного садоводства, которые в 90-е гг. стали преобразовываться в СНТ. Некоторые участки перешли в пожизненно наследуемое землевладение, часть – перепродавалась. В 2021 г. прокуратура обратилась в суды с исками о признании недействительным права собственности на спорные земельные участки, посчитав, что они были незаконно оформлены, так как частично образованы в границах земель, находящихся в федеральной собственности (Сочинского национального парка и лесного хозяйства). Нижестоящие суды поддержали позицию надзорного ведомства. Объяснялось это тем, что предоставление участков противоречило требованиям действовавшего законодательства, запрещающего предоставление частным лицам земель национальных парков и лесного фонда. КС постановил, что справедливой формой возмещения для добросовестных приобретателей в таком случае является предоставление аналогичного по параметрам участка, а при объективной невозможности его предоставления – иной способ компенсации. Компенсировать должны и законно возведенные на данном участке объекты. Сделать это, согласно постановлению, должны органы власти, из-за действий которых земля была незаконно передана много лет назад.