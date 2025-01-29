Массовое изъятие земель у сочинских садоводов компенсируют

Главный вопрос этого постановления – компенсация, считает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский, представляющий интересы одного из заявителей. Если КС говорит о том, что на особо охраняемой природной территории не может быть земель в частной собственности, значит, лишать участков все же можно. Компенсация полагается только при соблюдении двух альтернативных условий – или добросовестность, или срок давности, пояснил юрист. Здесь КС сохранил огромную лазейку для публичной власти в вопросе определения как добросовестности, так и «точки отсчета» исковой давности, обратил внимание адвокат. Он добавил, что, хотя КС и указал на пересмотр дел, он будет ограничен «конституционно-правовым смыслом». «Это не исключает повторных процессов уже с доказыванием добросовестности и конкретного размера компенсации. С большой долей вероятности садоводы вернутся снова в КС», – резюмировал он.