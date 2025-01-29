Массовое изъятие земель у сочинских садоводов компенсируют

Массовое изъятие земель у сочинских садоводов компенсируютДля этого Гражданский кодекс в поправках не нуждается, решил Конституционный суд
Конституционный суд (КС) 28 января опубликовал долгожданное постановление по жалобам сочинских садоводов (14 заявителей) – они оспаривали нормы Гражданского кодекса (ГК) из-за массового изъятия земельных участков. Их участки были национализированы из-за нахождения на территории государственного природного национального парка. Наивысшая инстанция пришла к выводу, что необходимости вносить поправки в ГК нет. При этом КС дал разъяснение, что наиболее справедливой формой возмещения потери собственности для добросовестных приобретателей в таком случае является предоставление аналогичного по параметрам участка, а при объективной невозможности его предоставления – иной способ компенсации. Также компенсации должны подлежать законно возведенные на данном участке объекты, уточнил КС. Обязанность компенсировать, согласно постановлению, возлагается на органы власти, из-за действий которых земля была незаконно передана много лет назад.
В постановлении отмечено, что истребовать у граждан участок, который находится (или находился на момент предоставления) в границах особо охраняемой природной территории, допустимо, отметил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Судам прежде всего необходимо установить, действовал ли гражданин добросовестно при приобретении такого участка и истек ли срок исковой давности. Доказывать противоправность действий гражданина и наличие у него умысла должны представители соответствующих органов, а все сомнения должны толковаться в его пользу», – написал он в своем Telegram-канале.
Парк в Сочи был основан в 1983 г. Впоследствии Совет министров СССР допустил возможность предоставления земельных участков из земель государственного фонда. Для развития коллективного садоводства земли парка отчуждались в пользу различных исполкомов, организаций и предприятий. Сочинский горисполком в 1988 г. выделял земли для коллективного садоводства, которые позднее, уже в 90-е гг., стали преобразовываться в СНТ.
Некоторые участки со временем перешли в пожизненно наследуемое землевладение, часть участков перепродавалась. В 2021 г. прокуратура обратилась в суды с исками, поскольку посчитала, что спорные земельные участки были незаконно оформлены в собственность, так как частично образованы в границах земель, находящихся в федеральной собственности (Сочинского национального парка и лесного хозяйства). Суды, в свою очередь, поддержали позицию надзорного ведомства и признали отсутствующими права всех заявителей на землю. Объяснялось это тем, что их предоставление противоречило требованиям действовавшего законодательства, в том числе запрещавшего предоставление частным лицам земель национальных парков и лесного фонда.
Несмотря на то что оспариваемые заявителями нормы суд признал соответствующими Конституции, их дела будут пересмотрены.
Главный вопрос этого постановления – компенсация, считает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский, представляющий интересы одного из заявителей. Если КС говорит о том, что на особо охраняемой природной территории не может быть земель в частной собственности, значит, лишать участков все же можно. Компенсация полагается только при соблюдении двух альтернативных условий – или добросовестность, или срок давности, пояснил юрист. Здесь КС сохранил огромную лазейку для публичной власти в вопросе определения как добросовестности, так и «точки отсчета» исковой давности, обратил внимание адвокат. Он добавил, что, хотя КС и указал на пересмотр дел, он будет ограничен «конституционно-правовым смыслом». «Это не исключает повторных процессов уже с доказыванием добросовестности и конкретного размера компенсации. С большой долей вероятности садоводы вернутся снова в КС», – резюмировал он.
Старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай охарактеризовал решение КС как «амбивалентное». С одной стороны, говорит Тай, в отличие от постановления по антикоррупционным искам сохранена приверженность основным позициям по добросовестности приобретателя, по соотношению виндикационного и негаторного исков, по учету срока исковой давности, по ответственности государства за свои действия. С другой стороны, продолжает адвокат, огромное количество оговорок и новых правил об исчислении исковой давности, добросовестности, порядке и условиях компенсации для лиц, которые являются собственниками, описаны таким образом, что получение частными лицами компенсации за совершенные именно государством ошибки достаточно призрачно. КС, пожалуй, впервые настолько четко описал режим объектов, изъятых из оборота, которые могут находиться лишь в собственности государства, добавил юрист. При этом в отношении к землям лесного фонда, особо охраняемым объектам в черте города и уж тем более неправильно приватизированным объектам этот подход неприменим.