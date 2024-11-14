Сочинские садоводы оспаривают в Конституционном суде массовое изъятие земель

Проблема мало чем отличается от аналогичных: под предлогом нарушения ряда процедур в прошлом государство старается изъять у человека собственность через 15–20 лет, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Статья 35 Конституции четко оговаривает такие ситуации, не делая исключений для любых юридических процедур: любое изъятие для «государственных нужд» только и только при условии предварительного и равноценного возмещения, напомнил юрист. Иное бы просто означало, что прокуратура может, прибегая к другой процедуре, безвозмездно отбирать чужую собственность, указал Брикульский. Нельзя забывать, продолжает он, что любые государственные действия по изъятию собственности упираются в конституционный запрет. «Грубо говоря, право можно ограничить, но нельзя отнять. В случае с «садоводами» происходит именно последнее», – заключил он.