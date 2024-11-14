Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Сочинские садоводы оспаривают в Конституционном суде массовое изъятие земель

Проблема приватизации активов частной собственности актуальна и в других регионах, отметили эксперты
Яна Суринская
Юлия Малева
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Конституционный суд обратилось одновременно 14 заявителей с жалобами на нормы Гражданского кодекса (ГК). Сочинские садоводы оспаривают в наивысшей инстанции массовое изъятие земельных участков. Их участки были национализированы из-за нахождения на территории государственного природного национального парка. «Ведомости» ознакомились с содержанием принятых к рассмотрению жалоб.

Этот парк в Сочи был основан в 1983 г. Впоследствии Совет министров СССР допустил возможность предоставления земельных участков из земель государственного фонда. Для развития коллективного садоводства земли парка отчуждались в пользу различных исполкомов, организаций и предприятий. Сочинский горисполком в 1988 г. выделял земли для коллективного садоводства, которые позднее, уже в 90-е гг., стали преобразовываться в СНТ. Некоторые участки со временем перешли в пожизненно наследуемое землевладение. А позднее часть участков перепродавалась. В 2021 г. прокуратура обратилась в суды с исками, поскольку посчитала, что спорные земельные участки были незаконно оформлены в собственность, так как частично образованы в границах земель, находящихся в федеральной собственности, – Сочинского национального парка и лесного хозяйства.

Суды, в свою очередь, поддержали позицию надзорного ведомства и признали отсутствующими права всех заявителей на землю. Объяснялось это тем, что их предоставление противоречило требованиям действовавшего законодательства, в том числе запрещавшего предоставление частным лицам земель национальных парков и лесного фонда.

Заявители просят КС проверить нормы ГК, на основании которых суды согласились с прокуратурой признать право собственности или право пожизненно наследуемого владения физлиц на земельные участки отсутствующими. Все жалобы КС объединил в одно производство. Фактически, следует из жалоб, сложилась ситуация, когда в ЕГРН одновременно были записаны два участка – предоставленный гражданину (меньший) и принадлежащий публичному образованию (больший), – и до определенного момента они регистрирующим органом друг с другом не соотносились. Например, четверо заявителей – Вадим Испандияров, Маргарита Марьина, Ольга Наумова и Владимир Кайзер зарегистрировали в ЕГРН право собственности на участки, расположенные в Краснодарском крае, предоставленное их правопредшественником на основании официальных актов. Они оспаривают конституционность статьи 209 ГК о содержании права собственности и положение статьи «О государственной регистрации недвижимости», которая предусматривает, что государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Истцы настаивают, что регистрация в ЕГРН уже означает владение и доказывает существование зарегистрированного права.

Нана Гулордава просит признать неконституционными статьи 12 и 304 ГК, а также пункт постановления пленума Верховного суда и пленума Высшего Арбитражного суда от 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Она считает, что эти положения в нарушение ее прав позволяют судам произвольно использовать такой иск как признание права отсутствующим, лишать граждан зарегистрированного за ними в ЕГРН права собственности на земельные участки.

Еще девять заявителей – Нелли Гришина, Даниил Дибцев, Ася Крук, Вера Куканова, Вадим Левченко, Наталья Мирошниченко, Галина Покрышко, Светлана Пруидзе и Ирина Семакина – не согласны со статьей 304 ГК. Они настаивают, что иски о признании права отсутствующим (негаторные) подразумевают гарантии для зарегистрированных собственников или владельцев.

У них были участки, образованные из земельного массива, переданного СНТ «Меркурий» государственным актом на право пользования землей в 1991 г.

Вопрос, который рассмотрит КС, – актуальный, решение наивысшей инстанции может коснуться нескольких тысяч собственников, которые сегодня находятся в «подвешенном состоянии», сказал «Ведомостям» эксперт «Народный фронт. Аналитика» направления «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. При этом вряд ли география этой проблемы ограничивается только Сочи, добавил он. Скорее всего, в итоговом постановлении КС законодателю укажут на необходимость изменения закона в части наложения личных земельных участков в рамках границ федеральных земель, которые числятся по единым кадастровым номерам, предполагает Склянчук.

Проблема мало чем отличается от аналогичных: под предлогом нарушения ряда процедур в прошлом государство старается изъять у человека собственность через 15–20 лет, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Статья 35 Конституции четко оговаривает такие ситуации, не делая исключений для любых юридических процедур: любое изъятие для «государственных нужд» только и только при условии предварительного и равноценного возмещения, напомнил юрист. Иное бы просто означало, что прокуратура может, прибегая к другой процедуре, безвозмездно отбирать чужую собственность, указал Брикульский. Нельзя забывать, продолжает он, что любые государственные действия по изъятию собственности упираются в конституционный запрет. «Грубо говоря, право можно ограничить, но нельзя отнять. В случае с «садоводами» происходит именно последнее», – заключил он.

Вопрос о пересмотре итогов приватизации стоит в России достаточно остро, считает управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. По его словам, касается этот вопрос не только приватизации производственных активов, но и частной собственности граждан на земельные участки и иное имущество, не связанное с предпринимательской деятельностью. Учитывая, говорит юрист, что в значительном числе случаев приватизация произошла более 20 лет назад и находится за пределами срока исковой давности, государственные органы стали применять разновидность негаторного иска – иск о признании права отсутствующим. К таким требованиям срок исковой давности неприменим, отметил эксперт.

Сама возможность подачи негаторного иска в таких ситуациях вызывает сомнения, так как данный иск используется для защиты от нарушений права собственности, не связанных с лишением владения, убежден Водолагин. В описанных же случаях, когда земельные участки находятся во владении граждан, по мнению собеседника, использование негаторного иска представляется неправомерным.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных