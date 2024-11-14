Сочинские садоводы оспаривают в Конституционном суде массовое изъятие земель

Сочинские садоводы оспаривают в Конституционном суде массовое изъятие земельПроблема приватизации активов частной собственности актуальна и в других регионах, отметили эксперты
В Конституционный суд обратилось одновременно 14 заявителей с жалобами на нормы Гражданского кодекса (ГК). Сочинские садоводы оспаривают в наивысшей инстанции массовое изъятие земельных участков. Их участки были национализированы из-за нахождения на территории государственного природного национального парка. «Ведомости» ознакомились с содержанием принятых к рассмотрению жалоб.
Этот парк в Сочи был основан в 1983 г. Впоследствии Совет министров СССР допустил возможность предоставления земельных участков из земель государственного фонда. Для развития коллективного садоводства земли парка отчуждались в пользу различных исполкомов, организаций и предприятий. Сочинский горисполком в 1988 г. выделял земли для коллективного садоводства, которые позднее, уже в 90-е гг., стали преобразовываться в СНТ. Некоторые участки со временем перешли в пожизненно наследуемое землевладение. А позднее часть участков перепродавалась. В 2021 г. прокуратура обратилась в суды с исками, поскольку посчитала, что спорные земельные участки были незаконно оформлены в собственность, так как частично образованы в границах земель, находящихся в федеральной собственности, – Сочинского национального парка и лесного хозяйства.
Суды, в свою очередь, поддержали позицию надзорного ведомства и признали отсутствующими права всех заявителей на землю. Объяснялось это тем, что их предоставление противоречило требованиям действовавшего законодательства, в том числе запрещавшего предоставление частным лицам земель национальных парков и лесного фонда.
Заявители просят КС проверить нормы ГК, на основании которых суды согласились с прокуратурой признать право собственности или право пожизненно наследуемого владения физлиц на земельные участки отсутствующими. Все жалобы КС объединил в одно производство. Фактически, следует из жалоб, сложилась ситуация, когда в ЕГРН одновременно были записаны два участка – предоставленный гражданину (меньший) и принадлежащий публичному образованию (больший), – и до определенного момента они регистрирующим органом друг с другом не соотносились. Например, четверо заявителей – Вадим Испандияров, Маргарита Марьина, Ольга Наумова и Владимир Кайзер зарегистрировали в ЕГРН право собственности на участки, расположенные в Краснодарском крае, предоставленное их правопредшественником на основании официальных актов. Они оспаривают конституционность статьи 209 ГК о содержании права собственности и положение статьи «О государственной регистрации недвижимости», которая предусматривает, что государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Истцы настаивают, что регистрация в ЕГРН уже означает владение и доказывает существование зарегистрированного права.
Нана Гулордава просит признать неконституционными статьи 12 и 304 ГК, а также пункт постановления пленума Верховного суда и пленума Высшего Арбитражного суда от 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Она считает, что эти положения в нарушение ее прав позволяют судам произвольно использовать такой иск как признание права отсутствующим, лишать граждан зарегистрированного за ними в ЕГРН права собственности на земельные участки.
Еще девять заявителей – Нелли Гришина, Даниил Дибцев, Ася Крук, Вера Куканова, Вадим Левченко, Наталья Мирошниченко, Галина Покрышко, Светлана Пруидзе и Ирина Семакина – не согласны со статьей 304 ГК. Они настаивают, что иски о признании права отсутствующим (негаторные) подразумевают гарантии для зарегистрированных собственников или владельцев.
У них были участки, образованные из земельного массива, переданного СНТ «Меркурий» государственным актом на право пользования землей в 1991 г.
Вопрос, который рассмотрит КС, – актуальный, решение наивысшей инстанции может коснуться нескольких тысяч собственников, которые сегодня находятся в «подвешенном состоянии», сказал «Ведомостям» эксперт «Народный фронт. Аналитика» направления «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. При этом вряд ли география этой проблемы ограничивается только Сочи, добавил он. Скорее всего, в итоговом постановлении КС законодателю укажут на необходимость изменения закона в части наложения личных земельных участков в рамках границ федеральных земель, которые числятся по единым кадастровым номерам, предполагает Склянчук.
Проблема мало чем отличается от аналогичных: под предлогом нарушения ряда процедур в прошлом государство старается изъять у человека собственность через 15–20 лет, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Статья 35 Конституции четко оговаривает такие ситуации, не делая исключений для любых юридических процедур: любое изъятие для «государственных нужд» только и только при условии предварительного и равноценного возмещения, напомнил юрист. Иное бы просто означало, что прокуратура может, прибегая к другой процедуре, безвозмездно отбирать чужую собственность, указал Брикульский. Нельзя забывать, продолжает он, что любые государственные действия по изъятию собственности упираются в конституционный запрет. «Грубо говоря, право можно ограничить, но нельзя отнять. В случае с «садоводами» происходит именно последнее», – заключил он.
Вопрос о пересмотре итогов приватизации стоит в России достаточно остро, считает управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. По его словам, касается этот вопрос не только приватизации производственных активов, но и частной собственности граждан на земельные участки и иное имущество, не связанное с предпринимательской деятельностью. Учитывая, говорит юрист, что в значительном числе случаев приватизация произошла более 20 лет назад и находится за пределами срока исковой давности, государственные органы стали применять разновидность негаторного иска – иск о признании права отсутствующим. К таким требованиям срок исковой давности неприменим, отметил эксперт.
Сама возможность подачи негаторного иска в таких ситуациях вызывает сомнения, так как данный иск используется для защиты от нарушений права собственности, не связанных с лишением владения, убежден Водолагин. В описанных же случаях, когда земельные участки находятся во владении граждан, по мнению собеседника, использование негаторного иска представляется неправомерным.