Минобороны взыскало 8 млрд рублей со структуры «Ростеха»

Ранее источник «Ведомостей» в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что, скорее всего, иск связан с поставкой тренажеров, а не критически важных систем вооружений, которые КБП выпускает в соответствии с планом. При этом в практике Минобороны – всегда выставлять иски в случае невыполнения контрактных обязательств, но это не означает, что дело заканчивается выплатой неустоек даже в случае выигрыша процесса, добавляет он. Как правило, стороны пытаются решить конфликт в досудебном порядке, говорит другой источник «Ведомостей».