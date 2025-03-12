Минобороны взыскало 8 млрд рублей со структуры «Ростеха»Иск связан с нарушением сроков контракта на поставку тренажеров
Арбитражный суд удовлетворил иск Министерства обороны к Конструкторскому бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (КБП), входящему в состав холдинга «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», выяснили «Ведомости». Военное ведомство оспорило исполнение договора поставки и взыскало с бюро неустойку в 7,8 млрд руб., при этом во встречном иске было отказано.
Министерство подало иск к КБП еще в декабре 2024 г., писали «Ведомости».
Суть исковых требований официально не раскрывалась. КБП занимается разработкой и производством широкой номенклатуры наиболее востребованных вооружений – противотанковых комплексов «Корнет», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», боевых модулей «Бережок» и «Бахча» для БМП, управляемых снарядов «Краснополь» и др.
28 мая 2021 г. Минобороны заключило с КБП государственный контракт на поставку неназванного изделия для нужд ведомства в 2021-2026 гг., поставщик также был обязан в течение четырех календарных месяцев предоставить заказчику обоснование цены закупки, говорится в решении суда. Минобороны так и не получило эти расчеты к 4 октября 2022 г., когда истекал установленный срок. Просрочка составила 371 день.
Суд поддержал доводы истца, который получил обоснование цены только 26 января 2023 г. КБП, в свою очередь, утверждало, что установленный контрактом срок предоставления расчетов в 4 месяца является заведомо невыгодным для исполнителя, с чем суд не согласился. Вместо этого он поддержал утверждение ведомства, что КБП является профессиональным участником рынка разработки опытно-конструкторских работ (ОКР) и могло оценить свои профессиональные риски, свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел. Минобороны также обратило внимание суда, что размер неустойки соразмерен выплаченному КБП авансу в 60,1 млрд руб. в соответствии с графиком погашения.
При расчете размера неустойки в 7,8 млрд руб. учитывалась цена контракта (84,4 млрд руб.), срок просрочки (371 день) и размер ключевой ставки ЦБ РФ (на 4 октября 2022 г. – 7,50%). Во встречном иске КБП просило суд снизить размер неустойки до 100 000 руб., а во встречном иске также признать недействительным пункт контракта, который устанавливает ответственность за просрочку. Ответчик пропустил предусмотренный законом срок давности, поэтому удовлетворить требования КБП суд отказался.
КБП не получало контрактов от Минобороны, следует из данных портала госзакупок. Согласно требованиям федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», единственный исполнитель не может отказаться от заключения контракта, говорится в решении суда.
Обжаловать решение суда в апелляционной инстанции стороны могут до 6 апреля. «Ведомости» направили запросы в Минобороны, КБП, «Высокоточные комплексы» и ГК «Ростех».
«Ведомостям» не удалось найти контракт, номер которого указан в решении суда.
Входящий в состав холдинга «РТ-Станкоинструмент» госкорпорации «Ростех» «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» (ВНИТИ ЭМ) в декабре 2021 г. провел два конкурса по поставке электронных компонентов на 471 000 руб. и 404 000 руб., номера контрактов которых дополняет указанный контракт. Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций, говорится в материалах портала госзакупок. Победители конкурса не раскрывались. «Ведомости» направили запросы в ВНИТИ ЭМ и «РТ-Станкоинструмент».
Ранее источник «Ведомостей» в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что, скорее всего, иск связан с поставкой тренажеров, а не критически важных систем вооружений, которые КБП выпускает в соответствии с планом. При этом в практике Минобороны – всегда выставлять иски в случае невыполнения контрактных обязательств, но это не означает, что дело заканчивается выплатой неустоек даже в случае выигрыша процесса, добавляет он. Как правило, стороны пытаются решить конфликт в досудебном порядке, говорит другой источник «Ведомостей».
Контракты, заключаемые Минобороны, включая оборонный заказ, регулируются 44-ФЗ, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «В данном случае главная особенность заключается в том, что предмет закупки может составлять государственную тайну и в такой ситуации доступ к информации ограничен», – объясняет эксперт.
Суд принял единственно возможное решение о наличии оснований для начисления неустойки, говорит юрист. «Данное положение было прописано в контракте изначально, соответственно, подписывая контракт, поставщик согласился со всеми его условиями, включая срок предоставления обоснования цены контракта, а значит, был проинформирован о возникновении у него такой обязанности и сроках ее исполнения», – утверждает Жарский.
В то же время на практике снижение размера требований, сформированных в результате начисления неустойки, встречается часто, обращает внимание Жарский. Например, если существенного вреда контрагенту нарушение не повлекло, а размер требований настолько велик, что может поколебать финансовую устойчивость ответчика, то суды склонны снижать размер неустойки.