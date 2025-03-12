Журналиста Надежду Кеворкову освободили от реального срока

28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить группировку «Талибан» из списка запрещенных в России. Необходимость принятия этой нормы объяснялась тем, что может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но по-прежнему остается в реестре запрещенных. А механизма, который допускает приостановление запрета, в России не существует. Запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций.