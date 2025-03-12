Журналиста Надежду Кеворкову освободили от реального срока

Журналиста Надежду Кеворкову освободили от реального срокаСуд назначил ей штраф в размере 600 000 рублей
Во втором Западном окружном военном суде 12 марта завершился процесс над журналистом Надеждой Кеворковой. Судья Роман Владимиров признал ее виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в размере 600 000 руб.
Кеворкову, которая находилась под арестом с 7 мая прошлого года, освободили в зале суда под овации присутствующих.
Приговор в законную силу еще не вступил. Судебный процесс состоял из трех заседаний. Государственный обвинитель в прениях сторон запрашивал для Кеворковой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
О задержании журналиста стало известно рано утром 6 мая 2024 г., на следующий день она была арестована по решению Басманного суда.
Первый эпизод уголовного дела связан с размещением Кеворковой в 2018 г. поста с текстом статьи убитого в ЦАР Орхана Джемаля о нападении боевиков в Нальчике в 2005 г. Второй эпизод уголовного дела был связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в соцсетях в 2021 г. В итоге подсудимая частично признала вину.
В ходе прений сторона защиты настаивала, что Кеворковой вменялся текст Джемаля, автором которого она не числилась, в тексте про «Талибан» нет оправдания террористических действий. В процессе адвокат Калой Ахильгов обращал внимание суда на то, что за журналиста поручились многие известные личности. Поручительства подписали писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, а также президент Ассамблеи исламского бизнеса Марат Кабаев.
«Для наших дней штраф по такому обвинению можно считать оправдательным приговором. Мы довольны и, я думаю, мы не будем обжаловать такой приговор», – заявил адвокат после оглашения приговора.
При этом подать апелляционное представление на приговор может прокуратура, если посчитает наказание слишком мягким.
Кеворкова была обозревателем в «НГ Религия», работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах.
В начале мая 2024 г. Росфинмониторинг внес Кеворкову в список террористов и экстремистов.
В октябре прошлого года директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических.
28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить группировку «Талибан» из списка запрещенных в России. Необходимость принятия этой нормы объяснялась тем, что может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но по-прежнему остается в реестре запрещенных. А механизма, который допускает приостановление запрета, в России не существует. Запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций.
«Талибан» был исключен из списка террористических организаций в Казахстане (в декабре 2023 г.), в Кригизии (в сентябре 2024 г.). Движение продолжает признаваться террористическим в России, Канаде, Таджикистане и Турции.