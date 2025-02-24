Суд продлил арест журналистке Кеворковой до 10 мая
Басманный суд Москвы продлил арест журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма до 10 мая. Об этом сообщил журналист и сын Кеворковой Василий Полонский.
«Надежду Кеворкову оставили под стражей до 10 мая. Следующее заседание 10 марта в 13:00. Это рассмотрение дела по существу», – написал он в Telegram.
Кеворкову задержали 6 мая 2024 г. по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале.
Адвокат Калой Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела, по словам адвоката, связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена).
В декабре 2024 г. стало известно, что материалы дела Кеворковой были возвращены в Следственный комитет (СК) из-за «неточностей в обвинении». Об этом «Ведомостям» говорил ее адвокат Ахильгов. Материалы вернули для устранения неточностей, которые были допущены в обвинении, в частности – в месте совершения преступления.
Кеворкова была обозревателем в «НГ Религия», работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах.