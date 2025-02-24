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Суд продлил арест журналистке Кеворковой до 10 мая

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма до 10 мая. Об этом сообщил журналист и сын Кеворковой Василий Полонский.

«Надежду Кеворкову оставили под стражей до 10 мая. Следующее заседание 10 марта в 13:00. Это рассмотрение дела по существу», – написал он в Telegram.

Кеворкову задержали 6 мая 2024 г. по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале.

Адвокат Калой Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. Второй эпизод уголовного дела, по словам адвоката, связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена).

В декабре 2024 г. стало известно, что материалы дела Кеворковой были возвращены в Следственный комитет (СК) из-за «неточностей в обвинении». Об этом «Ведомостям» говорил ее адвокат Ахильгов. Материалы вернули для устранения неточностей, которые были допущены в обвинении, в частности – в месте совершения преступления.

Кеворкова была обозревателем в «НГ Религия», работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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