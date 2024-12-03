Журналистке Надежде Кеворковой могут изменить обвинение
Материалы дела журналистки Надежды Кеворковой возвращены в Следственный комитет (СК) из-за «неточностей в обвинении», рассказал «Ведомостям» ее адвокат Калой Ахильгов. Журналистку ранее обвиняли по ч. 2 ст. 205.2 УК (оправдание терроризма).
Как уточнил Ахильгов, прокуратура вернула материалы следствия для устранения неточностей, которые были допущены в обвинении, в частности – в месте совершения преступления. По словам адвоката, следствие возобновило расследование и в ближайшие дни снова предъявит обвинение.
Журналистка была задержана сотрудниками СК 6 мая по подозрению в публичном оправдании терроризма при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.
Второй эпизод уголовного дела, как рассказывал адвокат, был связан с предполагаемым оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в ее Telegram-канале в 2021 г.
В мае суд заключил Кеворкову в СИЗО на два месяца до 6 июля 2024 г. Позже арест был продлен до 6 августа. Последний раз содержание Кеворковой в СИЗО продлили 21 октября – до 6 декабря. Росфинмониторинг добавил Кеворкову в список террористов и экстремистов. 22 ноября Басманный суд Москвы продлил арест журналистки до 5 января 2025 г.
Кеворковой 65 лет, она была обозревателем в «НГ Религия», работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах.