Журналистке Надежде Кеворковой могут изменить обвинение

Журналистка была задержана сотрудниками СК 6 мая по подозрению в публичном оправдании терроризма при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.