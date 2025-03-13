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Верховный суд утвердил приговор трансгендерному активисту

Наказание в 12 лет тюрьмы Марку Кислицыну по статье о госизмене оставлено в силе
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Верховный суд России 12 марта рассмотрел жалобу на приговор 27-летнему трансгендерному активисту Марку Кислицыну. В декабре 2023 г. Мосгорсуд назначил ему 12 лет колонии общего режима и штраф в 200 000 руб. по делу о переводе 865 руб. на счет Национального банка Украины.

Судья Андрей Суворов отправил Кислицына отбывать наказание в женскую колонию ИК-9 в Новосибирске. Активист общественной организации «Центр Т» (считается в России иноагентом) был признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, своим переводом он оказал финансовую поддержку ВСУ. Из приговора следовало, что в ночь с 24 на 25 февраля 2022 г. Кислицын перечислил $10, или 865 руб. по тогдашнему курсу на «открытый для сбора средств на нужды ВСУ» счет Нацбанка Украины. Уточнялось, что реквизиты ему прислал знакомый из Киева.

Одним из свидетелей выступал сотрудник управления ФСБ по Орловской области, он рассказывал, что в переписке с тем самым знакомым Кислицын критически высказывался о спецоперации, политике и российской армии.

Адвокат Анна Кинчевская настаивала, что активист общался с товарищем по транссообществу, а не с куратором. Из обвинительного заключения следовало, что в рамках обыска в квартире Кислицына были найдены лист бумаги с надписью красного цвета «Нет войне», две украинские гривны, лента из ткани белого цвета с надписью «Миру мир», открытки «Свет сильнее тьмы» и «Гороскоп России на сегодня», книга «МХГ. К истории Московской Хельсинкской группы», а также выпуск журнала «Новая рассказ-газета».

Все перечисленное сторона обвинения представила в суде как доказательства вины Кислицына. В производство легли и сохраненные Кислицыным мемы с представителями политической элиты страны. Это, как подчеркивало следствие, все так же в негативном ключе представляет российскую власть. Сам Кислицын в суде заявлял, что отправил деньги, протестуя против проведения спецоперации, а о том, что они могли пойти на военные нужды, он не знал.

Суд счел доводы защиты неубедительными, но в приговоре учел физиологические особенности Кислицына, указав, что у осужденного есть «принадлежность к женскому генетическому полу» (Кислицын родился женщиной). Кислицын до суда уже привлекался к административной ответственности. В частности, 28 февраля 2022 г. он был оштрафован на 10 000 руб. за участие в пикете против спецоперации.

В апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Теперь пожизненный срок граждане могут получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др. До этого максимальное наказание по статье составляло до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб.

Количество уголовных дел с момента начала специальной военной операции по статье о госизмене увеличилось. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за первые шесть месяцев 2024 г. по этой статье были осуждены 52 человека, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., когда было осуждено 15 человек. Для сравнения, в 2023 г. по статье 275 УК РФ было осуждены 39 человек.

24 июля 2023 г. вступил в силу закон о запрете на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения коснулись только медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций принимается врачебной комиссией.

Те, кто уже сменил пол, не смогут поменять его в документах, усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями. А брак, в котором один из супругов сменит пол, будет аннулирован.

В ходе рассмотрения Госдумой законопроекта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин приводил статистику загсов, согласно которой в России с 2018 по 2022 г. зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола. За последние пять лет после смены пола было заключено порядка 190 браков, говорил министр юстиции Константин Чуйченко. Движение ЛГБТ в России запрещено за экстремизм.

В подготовке материала участвовала Яна Суринская

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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