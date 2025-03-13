Верховный суд утвердил приговор трансгендерному активисту

Верховный суд утвердил приговор трансгендерному активистуНаказание в 12 лет тюрьмы Марку Кислицыну по статье о госизмене оставлено в силе
Верховный суд России 12 марта рассмотрел жалобу на приговор 27-летнему трансгендерному активисту Марку Кислицыну. В декабре 2023 г. Мосгорсуд назначил ему 12 лет колонии общего режима и штраф в 200 000 руб. по делу о переводе 865 руб. на счет Национального банка Украины.
Судья Андрей Суворов отправил Кислицына отбывать наказание в женскую колонию ИК-9 в Новосибирске. Активист общественной организации «Центр Т»
Одним из свидетелей выступал сотрудник управления ФСБ по Орловской области, он рассказывал, что в переписке с тем самым знакомым Кислицын критически высказывался о спецоперации, политике и российской армии.
Адвокат Анна Кинчевская настаивала, что активист общался с товарищем по транссообществу, а не с куратором. Из обвинительного заключения следовало, что в рамках обыска в квартире Кислицына были найдены лист бумаги с надписью красного цвета «Нет войне», две украинские гривны, лента из ткани белого цвета с надписью «Миру мир», открытки «Свет сильнее тьмы» и «Гороскоп России на сегодня», книга «МХГ. К истории Московской Хельсинкской группы», а также выпуск журнала «Новая рассказ-газета».
Все перечисленное сторона обвинения представила в суде как доказательства вины Кислицына. В производство легли и сохраненные Кислицыным мемы с представителями политической элиты страны. Это, как подчеркивало следствие, все так же в негативном ключе представляет российскую власть. Сам Кислицын в суде заявлял, что отправил деньги, протестуя против проведения спецоперации, а о том, что они могли пойти на военные нужды, он не знал.
Суд счел доводы защиты неубедительными, но в приговоре учел физиологические особенности Кислицына, указав, что у осужденного есть «принадлежность к женскому генетическому полу» (Кислицын родился женщиной). Кислицын до суда уже привлекался к административной ответственности. В частности, 28 февраля 2022 г. он был оштрафован на 10 000 руб. за участие в пикете против спецоперации.
В апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Теперь пожизненный срок граждане могут получить за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др. До этого максимальное наказание по статье составляло до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб.
Количество уголовных дел с момента начала специальной военной операции по статье о госизмене увеличилось. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за первые шесть месяцев 2024 г. по этой статье были осуждены 52 человека, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., когда было осуждено 15 человек. Для сравнения, в 2023 г. по статье 275 УК РФ было осуждены 39 человек.
24 июля 2023 г. вступил в силу закон о запрете на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения коснулись только медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций принимается врачебной комиссией.
Те, кто уже сменил пол, не смогут поменять его в документах, усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями. А брак, в котором один из супругов сменит пол, будет аннулирован.
В ходе рассмотрения Госдумой законопроекта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин приводил статистику загсов, согласно которой в России с 2018 по 2022 г. зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола. За последние пять лет после смены пола было заключено порядка 190 браков, говорил министр юстиции Константин Чуйченко. Движение ЛГБТ в России запрещено за экстремизм.
В подготовке материала участвовала Яна Суринская