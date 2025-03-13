Верховный суд утвердил приговор трансгендерному активисту

Количество уголовных дел с момента начала специальной военной операции по статье о госизмене увеличилось. Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за первые шесть месяцев 2024 г. по этой статье были осуждены 52 человека, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., когда было осуждено 15 человек. Для сравнения, в 2023 г. по статье 275 УК РФ было осуждены 39 человек.