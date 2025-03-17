Могут ли МСУ определять место жительства граждан вопреки их воле, решит КС

В декабре 2021 г. администрация предложила двухкомнатную квартиру в том же селе, но Федонины снова отказались. Местная администрация обратилась в суд, который принял решение принудить заключить договор социального найма. При этом суды различных инстанций занимали взаимоисключающие позиции по вопросу о возможности понуждения, говорится в жалобе. Они указали, что сейчас по закону благоустроенное жилое помещение может быть предоставлено в пределах другого населенного пункта, но оно должно находиться в пределах того же субъекта, на территории которого располагалось ранее занимаемое жилье, при условии письменного согласия граждан. Также законом предусмотрено, что решение о принудительном выселении может быть принято в двух случаях: если жилое помещение признано непригодным для проживания или расположено в доме, который подлежит сносу, и в случае проживания в таком жилье на момент соответствующего решения суда.