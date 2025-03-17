Могут ли МСУ определять место жительства граждан вопреки их воле, решит КС

Могут ли МСУ определять место жительства граждан вопреки их воле, решит КСЛьготникам дали квартиру по договору соцнайма, которую они не хотели
Конституционный суд (КС) решил проверить нормы Жилищного кодекса (ЖК) о переселении из аварийного жилья. Оспаривают действующее законодательство жительницы подмосковного Чехова Ирина и Юлия Федонины. Заявительницы считают, что сейчас органам местного самоуправления (МСУ) позволено определять место жительства граждан вопреки их воле, а также принуждать их к заключению договора социального найма и регистрации в этих жилых помещениях. «Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы Федониных.
В 1993 г. жилье Федониных в Чехове было признано аварийным, и через три года Ирина Федонина вместе со своей дочерью и на тот момент еще живым супругом были занесены в очередь на улучшение жилищных условий. В 2002 г. барак сгорел, но по документам Федонины продолжили там проживать, они не меняли регистрацию. Спустя 13 лет местная администрация признала право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма.
В течение нескольких лет органы МСУ предлагали им квартиры по разным адресам. Заявительницы отказывались от них по различным причинам, одной из которых выступала удаленность от уже обжитой квартиры в селе Новый Быт.
В декабре 2021 г. администрация предложила двухкомнатную квартиру в том же селе, но Федонины снова отказались. Местная администрация обратилась в суд, который принял решение принудить заключить договор социального найма. При этом суды различных инстанций занимали взаимоисключающие позиции по вопросу о возможности понуждения, говорится в жалобе. Они указали, что сейчас по закону благоустроенное жилое помещение может быть предоставлено в пределах другого населенного пункта, но оно должно находиться в пределах того же субъекта, на территории которого располагалось ранее занимаемое жилье, при условии письменного согласия граждан. Также законом предусмотрено, что решение о принудительном выселении может быть принято в двух случаях: если жилое помещение признано непригодным для проживания или расположено в доме, который подлежит сносу, и в случае проживания в таком жилье на момент соответствующего решения суда.
При этом Федонины полагают, что законодательство как раз не предусматривает принудительное переселение, если граждане не проживают в помещении из-за его разрушения. Таким образом, по мнению заявительниц, положения ЖК, которые позволяют местным властям вмешиваться в выбор места жительства граждан против их воли, противоречат Конституции. Они настаивают, что ни один орган власти в России не наделен полномочиями по принуждению к регистрации по выбору органа МСУ.
Различные аспекты жилищного законодательства, связанные с обеспечением граждан жильем в случае признания их жилого помещения непригодным для проживания, часто рассматриваются КС, сообщила «Ведомостям» президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. По вопросу, какое жилье может быть предоставлено очереднику, имеющему право на получение жилья вне очереди из-за того, что его жилье признано непригодным, суд уже выразил свою позицию. Внеочередное предоставление жилья в этом случае носит компенсаторный характер, напомнила она.
Вопрос принудительного предоставления жилья по договору социального найма остается спорным, считает Косарева. Похожую ситуацию, касающуюся принудительного переселения собственников аварийного жилья, рассматривал президиум Верховного суда в 2014 г. Суд тогда уточнил, что судебная практика по этому вопросу не сложилась, но ряд судов поддерживают мнение, что принудительное переселение невозможно и необходимо достижение соглашения.
Если человек отказывается от подписания договора на соцнайм, ему предложат другое жилье. Но сроки не регламентированы и процесс может затянуться из-за нехватки квартир, подчеркивает адвокат Ольга Подоплелова. По ее словам, в некоторых случаях, как с детьми-сиротами, власти могут предложить жилье в неблагоприятных районах и если получают отказ – поиски продолжаются. По словам Подоплеловой, равноценность квартир хоть и играет ключевую роль, но на практике суды «часто исходят из формального соблюдения норм и не учитывают социальные аспекты, такие как возможность трудоустройства или семейные обстоятельства».
КС неоднократно подчеркивал, что ограничение прав граждан не может быть оправдано только целью «рациональной организации» работы властей, напомнила эксперт. В случае вынесения постановления в пользу заявительниц процесс распределения жилья хоть и может подзатянуться, но обретет дополнительные гарантии для граждан, сообщает эксперт.
По расселению из аварийного жилья поступает много жалоб, подтвердил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). В них жители указывают на пассивность местных властей. Вместе с этим он говорит, что со случаями оспаривания места переселения практически не сталкивался. Якубовский согласился, что нужно посмотреть на предлагаемое жилье, но «любой муниципалитет абсолютно точно» не обладает ни финансовыми возможностями, ни каким-либо обширным фондом собственного жилья, чтобы иметь возможность удовлетворить запрос каждого гражданина.