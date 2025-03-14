В принятый Думой закон о местном самоуправлении предложили новую поправку

В принятый Думой закон о местном самоуправлении предложили новую поправкуГенпрокуратура просит закрепить в нем отсылочную норму о контроле и надзоре за муниципалитетами
Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству предложил дополнить принятый Госдумой закон о реформе местного самоуправления (МСУ) отсылочной нормой об организации контроля и надзора за муниципалитетами. Она бы предусматривала, что эти вопросы будут регулироваться самостоятельным законодательным актом, проект которого по поручению президента России Владимира Путина подготовлен Минюстом, уточнил Завалунов.
Вопросам контроля и надзора за деятельностью органов МСУ и их должностных лиц посвящена ст. 41 принятого закона. Как заметил Завалунов, эта новелла «подготовлена в общем виде, определяет компетенцию уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры в данной сфере». «Генпрокуратура неоднократно обращала внимание на необходимость детальной регламентации вопросов осуществления государственного контроля и надзора в рассматриваемой сфере, в т. ч. прав и обязанностей контролирующих органов и контролируемых лиц, порядка организации проведения профилактических, а также контрольных мероприятий, риск-ориентированного подхода, механизма досудебного обжалования действий и решений контролирующих органов, а также подробные полномочия органов прокуратуры», – сказал он.
Во исполнение поручения президента об оптимизации контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов Минюст разработал законопроект об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов МСУ и их должностных лиц, которым и предполагалось определить подробно вот этот механизм, уточнил Завалунов. «Ведомости» писали 16 января 2024 г., что новые нормы, где учтен «риск-ориентированный подход» и особенности местных бюджетов, могут вступить в силу не ранее 2026 г. По словам представителя Генпрокуратуры, сейчас документ проходит «соответствующие стадии».
«Ведомости» направили запрос в Минюст.
Глава комитета Андрей Клишас заявил, что начальник правового управления Генпрокуратуры «абсолютно прав». По словам Клишаса, «с учетом того, что подготовил Минюст», эта работа в ближайшее время должна быть завершена. «У всех есть понимание, что нам с вопросами, связанными с муниципальным контролем, нельзя затягивать. Это следующая важная часть, которая должна быть принята, чтобы эта вся система заработала так, как это должно», – сказал сенатор.
Действительно, в нынешнем виде ст. 41 нового закона об МСУ содержит в себе исключительно общие положения относительно полномочий органов исполнительной власти и прокуратуры в части контроля деятельности МСУ, согласен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, это вполне нормальная ситуация, если говорить о федеральных законах. «Сейчас сложно сказать, чего именно добивается Генпрокуратура: добавления отсылок к отдельному закону или замены ст. 41 в целом на отсылку к нему. Последний вариант был бы оправдан при условии полного дублирования содержащихся в ней и отдельном законе норм во избежание дублирования. По сути, и тот, и другой вариант для решения задачи, а именно устранения рисков противоречий, подходят в полной мере», — сказал Горбунов «Ведомостям».
На заседании Совета при президенте по развитию МСУ 20 апреля 2023 г. речь шла о возросшей контрольно-надзорной нагрузке на местные власти. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по нормативному закреплению практики применения риск-ориентированного подхода, проведения профилактических мероприятий, в т. ч. профилактических визитов, использования механизмов продления сроков исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований и процедуры досудебного обжалования при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов МСУ. В октябре 2024 г. председатель СФ Валентина Матвиенко заявляла, что контрольно-надзорные органы из-за моратория на проверки бизнеса «с двойным упорством занялись проверкой муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет».
Закон о реформе МСУ, внесенный в нижнюю палату парламента Андреем Клишасом и его думским коллегой Павлом Крашенинниковым еще 16 декабря 2021 г., был принят в третьем чтении 5 марта 2025 г. СФ одобрил его на заседании 14 марта.