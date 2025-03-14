В принятый Думой закон о местном самоуправлении предложили новую поправку

Действительно, в нынешнем виде ст. 41 нового закона об МСУ содержит в себе исключительно общие положения относительно полномочий органов исполнительной власти и прокуратуры в части контроля деятельности МСУ, согласен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, это вполне нормальная ситуация, если говорить о федеральных законах. «Сейчас сложно сказать, чего именно добивается Генпрокуратура: добавления отсылок к отдельному закону или замены ст. 41 в целом на отсылку к нему. Последний вариант был бы оправдан при условии полного дублирования содержащихся в ней и отдельном законе норм во избежание дублирования. По сути, и тот, и другой вариант для решения задачи, а именно устранения рисков противоречий, подходят в полной мере», — сказал Горбунов «Ведомостям».