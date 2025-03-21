Прокуратура добилась отмены взыскания 31 млн евро в пользу чешского банка

В 2014 г. иностранный банк обратился в суд с ходатайством о признании и принудительном исполнении на территории России решения Арбитражного суда при экономической палате Чехии и аграрной палате Чехии, которым с ряда коммерческих компаний и граждан в солидарном порядке взыскана задолженность по кредитному договору в сумме 31 млн евро, а также штрафные проценты. Претензии чешского банка были заявлены к компаниям ООО «Прогресс» и ООО «Компания “Прогресс”», а также их руководителям Александру Гоголеву, Леониду Ивашову и Самвелу Карапетяну. В 2016 г. Мосгорсуд встал на сторону банка и удовлетворил требования истца. Но в декабре 2023 г. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил определение и направил дело на новое рассмотрение.