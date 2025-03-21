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Прокуратура добилась отмены взыскания 31 млн евро в пользу чешского банка

Решение принято в связи с тем, что банк является частью системы госполитики недружественной страны к РФ
Георгий Недогибченко
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции по представлению прокуратуры пересмотрел прошлогоднее решение Мосгорсуда о частичном удовлетворении иска чешского банка к ряду коммерческих компаний и российских граждан о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме 31 млн евро, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе столичной прокуратуры. Знакомый с ходом процесса источник уточнил, что речь идет о Чешском экспортном банке (СEB). 

В 2014 г. иностранный банк обратился в суд с ходатайством о признании и принудительном исполнении на территории России решения Арбитражного суда при экономической палате Чехии и аграрной палате Чехии, которым с ряда коммерческих компаний и граждан в солидарном порядке взыскана задолженность по кредитному договору в сумме 31 млн евро, а также штрафные проценты. Претензии чешского банка были заявлены к компаниям ООО «Прогресс» и ООО «Компания “Прогресс”», а также их руководителям Александру Гоголеву, Леониду Ивашову и Самвелу Карапетяну. В 2016 г. Мосгорсуд встал на сторону банка и удовлетворил требования истца. Но в декабре 2023 г. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил определение и направил дело на новое рассмотрение. 

После нового рассмотрения Мосгорсуд осенью 2024 г. вопреки позиции прокуратуры встал на сторону кредитора, но уже частично удовлетворив требование банка и оставив в силе денежное взыскание. Тогда столичные прокуроры подали апелляционное представление. Российским правительством Чешская Республика признана иностранным государством, совершающим недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц, напомнили в прокуратуре. В свою очередь, иностранный банк – инициатор спора, созданный в 1995 г., является частью системы государственной экспортной политики Чешской Республики и действует в интересах последней. В этой ситуации, пришли к выводу в прокуратуре, признание решения иностранного суда в пользу юридического лица недружественного государства, не соблюдающего международный принцип взаимности и не признающего судебные акты российских судов, противоречит публичному порядку России, а также ущемляет суверенитет, конституционные права и свободы граждан России.

Апелляционная инстанция согласилась с этими аргументами надзорного органа. 

В августе 2024 г. Верховный суд (ВС) признал недружественных арбитров необъективными к россиянам. В частности, указывал ВС, арбитры с гражданством недружественных стран, которые рассматривают споры с участием отечественных компаний в иностранных юрисдикциях, априори пристрастны и необъективны по отношению к россиянам, «пока нет данных, указывающих [на] обратное». К такому выводу ВС пришел в ходе рассмотрения жалобы «Новосибирскхлебопродукта» на признание и исполнение в России решения лондонской Федерации ассоциаций торговли масличными культурами, семенами и жирами (FOSFA) – ее арбитраж постановил взыскать с российской компании $600 000 в пользу немецкой С. Thiwissen. Спор рассудили арбитры из недружественных Украины, Великобритании и Дании – этот факт стал одним из оснований для ВС отменить предыдущие решения российских судов, ранее признавших вердикт FOSFA, и отправить дело на новое рассмотрение.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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