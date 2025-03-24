Депутаты ужесточают наказание за призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил

Депутаты ужесточают наказание за призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных силОни вводят возможность наказания по этим статьям без использования административной преюдиции
В Госдуму 21 марта был внесен пакет законопроектов, которые ужесточают законодательство в отношении граждан, признанных Минюстом иностранными агентами. Среди авторов инициативы – председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры и депутаты четырех думских фракций (всех, за исключением «Новых людей»). Три законопроекта, «которые направлены на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику нашей страны», разработаны по поручению Володина, заявила Яровая.
Депутаты меняют ст. 284.4 Уголовного кодекса (призывы к введению санкций), которая была принята в марте 2022 г. Сейчас призывы к введению санкций наказываются штрафом до 500 000 руб. или лишением свободы на срок до трех лет. Теперь же депутаты добавляют в эту статью новую часть, в которой говорится, что если призывы к санкциям совершены «из корыстных побуждений или по найму», то ответственность будет в виде штрафа до 3 млн руб. или лишения свободы на срок до пяти лет.
Также вторая часть появляется в ст. 284.3 УК (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или иностранных госорганов). Сейчас наказание по этой статье – штраф до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Новая часть этой статьи предполагает, что, если такие деяния совершаются «из корыстных побуждений или по найму», наказание за это будет – штраф до 3 млн руб. или лишение свободы до семи лет. Квалифицирующий признак в виде «из корыстных побуждений или по найму» добавляется и в ч. 2 ст. 280.3 (дискредитация Вооруженных сил России).
Причем по новым положениям не будет применяться административная преюдиция, которая существует сейчас. По УК наказание за призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил следует после того, как человек был привлечен к административной ответственности за такое правонарушение в течение одного года.
Преступления с квалифицирующим признаком, таким как совершение деяния из корыстных побуждений или по найму, подпадают под отягчающий состав, поэтому в таком случае и не будет изначальной административной ответственности, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. По мнению эксперта, сейчас «такое время, что идет ужесточение ответственности по всем преступлениям, связанным с национальной безопасностью».
Изменения вносятся и в ст. 104.1 УК (конфискация имущества). Конфисковать будут имущество, полученное в результате совершения преступлений из «корыстных побуждений» по ст. 280.3, 284.2 и 284.3.
Также депутаты вносят поправки в ч. 5 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса (участие подсудимого). По этой статье в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться без подсудимого, если он находится за границей и уклоняется от явки в суд. Теперь без явки подсудимого могут проходить и разбирательства по делам небольшой и средней тяжести примерно по 20 составам. Среди них – публичные призывы к терроризму, экстремизму, сепаратизму, распространение фейков, массовые беспорядки, уничтожение воинских мемориалов, дискредитация Вооруженных сил, экстремизм, а также злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
Кроме того, депутаты предложили заочно судить и тех, кто является подсудимым по ст. 301 – незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Также поправки вносятся в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В частности, признавать иноагентами будут тех, кто содействует в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или иностранных госорганов, а также кто вовлекает граждан в эту деятельность и в сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности.
«Законодатели стараются быть в рамках существующей политической конъюнктуры и актуальных вопросов повестки, поэтому постоянно разрабатывают поправки, касающиеся деятельности иноагентов, – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. – Работа над ними подразумевает в том числе регулярные контакты с заинтересованными ведомствами, что также может влиять на активность депутатов». Насколько поправки «улучшают действующее законодательство», можно будет судить по анализу правоприменительной практики, считает он.
«В будущем если ситуация изменится, то такие статьи могут быть изменены или отменены, как это было, к примеру, в Советском Союзе», – не исключает Аграновский.