Депутаты ужесточают наказание за призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил

Также вторая часть появляется в ст. 284.3 УК (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или иностранных госорганов). Сейчас наказание по этой статье – штраф до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Новая часть этой статьи предполагает, что, если такие деяния совершаются «из корыстных побуждений или по найму», наказание за это будет – штраф до 3 млн руб. или лишение свободы до семи лет. Квалифицирующий признак в виде «из корыстных побуждений или по найму» добавляется и в ч. 2 ст. 280.3 (дискредитация Вооруженных сил России).