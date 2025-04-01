ВЦИОМ: запретных тем для шуток в РФ становится все меньше

ВЦИОМ: запретных тем для шуток в РФ становится все меньшеАналитики связывают ослабление табу с культурными сдвигами и влиянием интернета, где границы юмора размываются
Запретных тем для шуток в России становится меньше. Жители страны за последние 10 лет стали более толерантны к темам, считавшимся неподходящими для шуток. К таким выводам пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Исследование, проведенное накануне 1 апреля, показало, что 42% россиян считают себя обладателями хорошего чувства юмора. Среди молодежи эта доля выше – 57% у зумеров против 23% у поколения оттепели. По мнению аналитиков, интернет способствовал формированию более свободного отношения к юмору.
Тем не менее существуют темы, на которые лучше не шутить. Так, 61% респондентов считают неприемлемыми шутки о геноциде, терактах и катастрофах. 59% опрошенных не приемлют юмор о трагедиях близких, 58% – о войне, 57% – о внешности и болезнях. В числе табуированных также оказались религиозные убеждения (47%), чужие переживания (41%), бедность (40%) и национальность (34%).
Менее чувствительны россияне к шуткам на исторические, политические и экономические темы, а также к юмору о профессиях, уровне образования, личной жизни и старении. Такие шутки, по мнению аналитиков ВЦИОМ, глубоко укоренены в российской культуре, что делает их более привычными.
По сравнению с 2015 г. общество стало терпимее к ряду тем, которые ранее считались неподобающими для юмора. Однако шутки о массовых трагедиях, болезнях и внешности остаются под строгим запретом.
«Остальные темы стали менее табуированными, что может быть объяснено как культурными сдвигами, так и развитием интернета, где границы допустимого юмора часто размываются», – пояснили исследователи ВЦИОМ.
Аналитики отметили, что большинство респондентов считают, что следование этическим нормам должно иметь приоритет над свободой самовыражения, когда речь идет о юморе. Однако, конечно, все зависит от личных предпочтений человека. Если он ставит свободу самовыражения выше моральных норм, то он будет считать допустимыми для шуток более широкий круг тем, включая трагедии, смерть и чувства других людей.
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Его провели методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.