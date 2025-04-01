Газета
Телеграм
/ Общество

ВЦИОМ: запретных тем для шуток в РФ становится все меньше

Аналитики связывают ослабление табу с культурными сдвигами и влиянием интернета, где границы юмора размываются
Елена Вострикова
Сергей Карпухин / ТАСС
Сергей Карпухин / ТАСС

Запретных тем для шуток в России становится меньше. Жители страны за последние 10 лет стали более толерантны к темам, считавшимся неподходящими для шуток. К таким выводам пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование, проведенное накануне 1 апреля, показало, что 42% россиян считают себя обладателями хорошего чувства юмора. Среди молодежи эта доля выше – 57% у зумеров против 23% у поколения оттепели. По мнению аналитиков, интернет способствовал формированию более свободного отношения к юмору.

Тем не менее существуют темы, на которые лучше не шутить. Так, 61% респондентов считают неприемлемыми шутки о геноциде, терактах и катастрофах. 59% опрошенных не приемлют юмор о трагедиях близких, 58% – о войне, 57% – о внешности и болезнях. В числе табуированных также оказались религиозные убеждения (47%), чужие переживания (41%), бедность (40%) и национальность (34%).

Менее чувствительны россияне к шуткам на исторические, политические и экономические темы, а также к юмору о профессиях, уровне образования, личной жизни и старении. Такие шутки, по мнению аналитиков ВЦИОМ, глубоко укоренены в российской культуре, что делает их более привычными.

По сравнению с 2015 г. общество стало терпимее к ряду тем, которые ранее считались неподобающими для юмора. Однако шутки о массовых трагедиях, болезнях и внешности остаются под строгим запретом.

«Остальные темы стали менее табуированными, что может быть объяснено как культурными сдвигами, так и развитием интернета, где границы допустимого юмора часто размываются», – пояснили исследователи ВЦИОМ.

Аналитики отметили, что большинство респондентов считают, что следование этическим нормам должно иметь приоритет над свободой самовыражения, когда речь идет о юморе. Однако, конечно, все зависит от личных предпочтений человека. Если он ставит свободу самовыражения выше моральных норм, то он будет считать допустимыми для шуток более широкий круг тем, включая трагедии, смерть и чувства других людей.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Его провели методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных