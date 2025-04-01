ВЦИОМ: запретных тем для шуток в РФ становится все меньше

Аналитики отметили, что большинство респондентов считают, что следование этическим нормам должно иметь приоритет над свободой самовыражения, когда речь идет о юморе. Однако, конечно, все зависит от личных предпочтений человека. Если он ставит свободу самовыражения выше моральных норм, то он будет считать допустимыми для шуток более широкий круг тем, включая трагедии, смерть и чувства других людей.