Доля просмотров юмористических роликов в «VK клипах» снизилась почти в 2 раза

При этом юмор остался лидирующей тематической категорией на площадке, указано в исследовании. Сильнее всего за тот же период свою долю в смотрении нарастили такие категории роликов, как искусство (на 7,3 п. п. до 9,4%; 4-е место), кино (на 7 п. п. до 8,5%; 5-е место), еда (на 5,7 п. п. до 10,8%; 3-е место) и семья (на 3,5 п. п. до 17,2%; 2-е место).