Доля просмотров юмористических роликов в «VK клипах» снизилась почти в 2 раза

Доля просмотров юмористических роликов в «VK клипах» снизилась почти в 2 разаЭто связано с увеличением количества контента на платформе по другим тематикам, говорят эксперты
Доля юмористических роликов в общем количестве просмотров коротких видео российских блогеров на площадке «VK клипы» в 2024 г. сократилась на 19,3 п. п. к 2022 г. до 24,1%, следует из результатов исследования платформы для аналитики инфлюенс-маркетинга WhoIsBlogger. В 2022 г. их доля от общего просмотра коротких роликов составляла 43,4%, отмечают там же. В 2024 г. аналитики платформы проанализировали данные по 400 000 авторам «VK клипов», совокупное количество просмотров их видео составило порядка 284,6 млрд.
При этом юмор остался лидирующей тематической категорией на площадке, указано в исследовании. Сильнее всего за тот же период свою долю в смотрении нарастили такие категории роликов, как искусство (на 7,3 п. п. до 9,4%; 4-е место), кино (на 7 п. п. до 8,5%; 5-е место), еда (на 5,7 п. п. до 10,8%; 3-е место) и семья (на 3,5 п. п. до 17,2%; 2-е место).