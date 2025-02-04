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Доля просмотров юмористических роликов в «VK клипах» снизилась почти в 2 раза

Это связано с увеличением количества контента на платформе по другим тематикам, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Доля юмористических роликов в общем количестве просмотров коротких видео российских блогеров на площадке «VK клипы» в 2024 г. сократилась на 19,3 п. п. к 2022 г. до 24,1%, следует из результатов исследования платформы для аналитики инфлюенс-маркетинга WhoIsBlogger. В 2022 г. их доля от общего просмотра коротких роликов составляла 43,4%, отмечают там же. В 2024 г. аналитики платформы проанализировали данные по 400 000 авторам «VK клипов», совокупное количество просмотров их видео составило порядка 284,6 млрд.

При этом юмор остался лидирующей тематической категорией на площадке, указано в исследовании. Сильнее всего за тот же период свою долю в смотрении нарастили такие категории роликов, как искусство (на 7,3 п. п. до 9,4%; 4-е место), кино (на 7 п. п. до 8,5%; 5-е место), еда (на 5,7 п. п. до 10,8%; 3-е место) и семья (на 3,5 п. п. до 17,2%; 2-е место).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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