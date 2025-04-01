Путин подписал закон об упрощении ОГЭ в трех регионах

Путин подписал закон об упрощении ОГЭ в трех регионахВ учебные заведения СПО по всей стране поступает около 50% выпускников девятых классов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области пройдет эксперимент по упрощенной сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ). Документ 1 апреля размещен на официальном портале опубликования правовых актов. Выпускникам девятых классов, планирующим поступать в колледж, достаточно будет сдать экзамены по двум дисциплинам – русский язык и математика.
Цель эксперимента, который продлится до 31 декабря, – предоставить дополнительные возможности лицам для получения среднего профессионального образования, а также удовлетворить потребности рынка труда субъектов, указывается в документе.
Обучающиеся из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, желающие перейти в 10-й класс, должны будут сдать ОГЭ по четырем предметам. Для продолжения обучения в школе им нужно набрать минимальные баллы. Их установят исполнительные органы субъектов, отвечающие за госуправление в сфере образования. Школьники, которые не наберут минимальные баллы, будут иметь преимущественное право приема на бюджет в местные колледжи, говорится в документе.
Подписанный президентом закон вступил в силу с момента официальной публикации. Согласно документу, исполнительные органы субъектов РФ, которые участвуют в эксперименте, должны за 30 дней разработать и принять нормативные правовые акты, необходимые для проведения эксперимента. Им совместно с правительством нужно провести мониторинг и оценку итогов эксперимента, а также до 10 декабря этого года предоставить Госдуме предварительные результаты.
У закона на стадии рассмотрения в Госдуме было несколько версий. Принятая в первом чтении предусматривала участие в эксперименте пяти субъектов: Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Тюменской и Ростовской областей. Принятый во втором чтении перечень был расширен до 12 регионов, в него включили Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую, Кемеровскую области, Камчатский и Краснодарский край, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. После число участников эксперимента сократили до трех – Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Поправка была сделана после анализа качества образования в каждом из субъектов, заявленных к участию, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как пояснила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, выбор в пользу Липецкой области как участника эксперимента объясняется наличием в регионе Новолипецкого металлургического комбината. Предприятие, по ее словам, нуждается в большом количестве рабочих и специалистов среднего звена. Столица – лидер в сфере подготовки квалифицированных рабочих. Во всех трех регионах – Липецкой области, Москве и Санкт-Петербурге – эффективно работает программа «Профессионалитет», запущенная в 2022 г., добавила Абанкина. Ее цель – максимально приблизить уровень профессионального образования к потребностям рынка труда.
Директор Центра общего и дополнительного образования им. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий отмечал, что Минпросвещения, Рособрнадзор и уполномоченные по правам ребенка должны внимательно следить за реализацией эксперимента. Ведущий специалист Управления дополнительного образования МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофей Воронин отмечал, что дети могут передумать поступать в колледжи и решат продолжить обучение в 10-м классе. В учебные заведения среднего профессионального образования по всей стране поступает около 50% выпускников девятых классов, сообщал «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Отдельно в Москве и Санкт-Петербурге в колледжи поступает около 35% выпускников, уточнял он.
22 апреля в России стартует досрочный период сдачи ОГЭ, с 21 мая – основной и со 2 сентября – дополнительный период.