Путин подписал закон об упрощении ОГЭ в трех регионах

У закона на стадии рассмотрения в Госдуме было несколько версий. Принятая в первом чтении предусматривала участие в эксперименте пяти субъектов: Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Тюменской и Ростовской областей. Принятый во втором чтении перечень был расширен до 12 регионов, в него включили Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую, Кемеровскую области, Камчатский и Краснодарский край, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. После число участников эксперимента сократили до трех – Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Поправка была сделана после анализа качества образования в каждом из субъектов, заявленных к участию, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.