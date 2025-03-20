Госдуму просят разрешить людям без профильного высшего образования быть психологами

Госдуму просят разрешить людям без профильного высшего образования быть психологамиТекущая версия законопроекта может нанести вред индустрии и российскому обществу, считают участники рынка
Профильные ассоциации, образовательные учреждения, а также компании, которые обучают психологии или предоставляют клиентам профессиональные психологические услуги, попросили депутатов Госдумы внести корректировки в законопроект о регулировании психологической деятельности. Их предложения содержатся в письме, которое было направлено автору законопроекта – председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной (КПРФ) и в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Копия этого обращения есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность и направление документа Останиной и в профильный комитет Госдумы подтвердил представитель института «Психодемия» (один из авторов письма, входит в EdTech-холдинг Ultimate Education).
В числе соавторов обращения к депутатам – Ассоциация цифровых инноваций в образовании (РАЦИО; в нее входят «Сберобразование», онлайн-школа «Нетология», холдинг Ultimate Education и др.), Общество семейных консультантов и психотерапевтов, психологические сервисы Alter и Inbalancy, EdTech-платформа «Правое полушарие интроверта» и Московский институт психоанализа.
Обращение будет рассмотрено, заявила «Ведомостям» Останина: «Главное – чтобы концепция проекта не менялась и в дипломе было написано «психолог». Председатель комитета по труду Ярослав Нилов сообщил, что пока не получил письмо.
Законопроект о регулировании психологической деятельности был внесен Останиной, главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, первым зампредседателя Госдумы Иваном Мельниковым (КПРФ) и другими в нижнюю палату в феврале 2025 г. Инициатива, в частности, предлагает обязать психологов иметь для занятий частной практикой высшее профильное образование и соответствующий трудовой стаж не менее трех лет. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2026 г., за исключением отдельных пунктов. В их числе пункт, который в рамках переходного периода позволит продолжать практику психологам с высшим непрофильным образованием или дополнительным профессиональным образованием (ДПО) по профильным программам переподготовки, если они подтвердят свою квалификацию на независимом экзамене. Это положение будет действовать только в течение трех лет – с 1 марта 2026 г. по 31 декабря 2029 г. Позже, с 1 января 2030 г., вступит в силу и пункт об обязательном трехлетнем стаже для психологов.
В обращении профильных ассоциаций, образовательных учреждений и компаний отмечается, что законопроект справедливо направлен «на профилактику недобросовестного оказания услуг и мошенничества». Но, согласно позиции авторов письма, инициатива требует доработки, поскольку ее текущая версия «может нанести вред психологической индустрии и российскому обществу».
Одно из ключевых предложений авторов письма – сделать бессрочным право психологов с непрофильным высшим образованием и ДПО (по программам переподготовки) подтверждать квалификацию и вести практику. С одной стороны, ограничение этого права трехлетним периодом напрямую нарушает закон о ДПО и профстандарт «психолог-консультант», которые позволяют получить квалификацию на базе непрофильного высшего образования после прохождения профессиональной переподготовки, указано в обращении. С другой – если не сделать эту возможность бессрочной и разрешить вести психологическую практику только людям с профильным высшим образованием, в перспективе существенная часть специалистов может уйти в серую зону, говорится в письме: «Поскольку далеко не все действующие психологи с непрофильным высшим будут готовы проходить обучение в вузе из-за больших временных и материальных затрат».
2–3 млрд руб.
Необходимо доработать и процедуру подтверждения квалификации, так как формат экзамена в специализированных центрах предполагает стандартизацию, а значит, он вряд ли «сможет объять разнообразие подходов современной психологии», считают авторы письма. Более релевантные методы оценки и контроля уровня квалификации психологов могли бы предложить профессиональные сообщества со статусом саморегулируемых организаций (СРО): они обладают «достаточным опытом» для подтверждения компетенций специалистов, которые добровольно претендуют на вступление в них, отмечается в письме.
Кроме того, в письме предлагается пересмотреть пункт об обязательном трехлетнем трудовом стаже для тех психологов, которые имеют частную практику, поскольку он не учитывает возможность ведения предпринимательской деятельности. Это положение противоречит определению Конституционного суда, согласно которому свобода труда в России заключается в том числе в отсутствии препятствий у специалиста при выборе вариантов ведения своей деятельности – в качестве предпринимателя, на госслужбе, по трудовому или гражданско-правовому договору, отмечают составители обращения. В некоторых случаях трудовой стаж не подразумевает наличия необходимых компетенций для частного консультирования, подчеркивают авторы письма. Речь идет, например, о работе школьным психологом или психологом в организации, уточняется в документе.
Указанный пункт законопроекта нужно либо полностью исключить, либо разрешить в нем ведение частной практики психологам, которые «уже в течение трех лет работают по своему профилю в качестве самозанятых и ИП», отмечается в письме. Причем для начинающих психологов авторы обращения предлагают учитывать не трудовой стаж, а число часов консультативной практики под супервизией опытных и лицензированных специалистов.
Важной инициативой письма является предложение разрешить психологическую деятельность людям, прошедшим программу профессиональной переподготовки и подтвердившим свою квалификацию, отметила руководитель wellness-кластера Ultimate Education Анна Тимофеева. В России на сегодня 25 000–30 000 специалистов, которые сменили профессию через профпереподготовку и ведут сейчас частные консультации, оценила Тимофеева: «И часть из них действительно может уйти в серую зону в случае принятия законопроекта в текущей редакции».
Спрос на услуги психологов в России сейчас высок и, вероятно, он продолжит расти на фоне возвращения с фронта участников спецоперации, отмечает член совета РАЦИО Валентина Куренкова. Согласно данным ВЦИОМа, индекс потребности в психологической помощи в конце 2024 г. достиг максимума за последние 15 лет и составил 30 пунктов из 100 возможных.
Образовательные учреждения и компании, которые работают в сегменте ДПО и обучают психологов в рамках программ переподготовки, – один из важных источников профессиональных кадров для психологической индустрии, считает Куренкова: «При этом нужно четко проводить грань между качественным ДПО с государственными лицензиями, научно-доказательной базой, пулом известных практиков-экспертов и недобросовестными блогерами-психологами».
Предложение авторов письма регулировать качество оказываемых психологических услуг через профессиональные сообщества тоже логично, поскольку именно они способны наиболее корректно оценить квалификацию специалистов, говорит вице-президент Национальной ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» (имеет статус СРО) Анна Данилова. Но важно учесть, что каждому психологическому методу нужен свой стандарт и квалификационная система, подчеркивает Данилова.
Справедливыми являются и содержащиеся в письме замечания к пункту законопроекта об обязательном наличии трехлетнего трудового стажа, считает старший юрист юридического бюро «Пропозитум» Павел Григорьев: «Едва ли оно соответствует нормам Конституции о свободе труда». Для трудовой деятельности, работы в качестве самозанятого, различных форм частного предпринимательства некорректно устанавливать такие ограничительные условия, резюмирует он: «В этом случае логично, чтобы рынок регулировал себя сам, поскольку потребители сами создают спрос на определенный уровень оказываемых услуг».