В Москве возбудили дело против уличного художника за живодерство

В прошлом году 11 января проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила ехавшего с одним из пассажиров кота Твикса на 30-градусный мороз, хотя на животное был приобретен билет. По данным компании, Твикс сбежал из купе и оказался без присмотра, после чего «по невыясненным причинам» проводник решил «удалить беспризорное животное из поезда». Спустя неделю кота нашли мертвым. Против проводницы было возбуждено уголовное дело. Позже в РЖД заявили, что теперь при обнаружении в поездах животных без владельцев их будут помещать в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, а после прибытия на станцию передавать дежурным сотрудникам вокзала. В декабре, писала «Комсомольская правда», Нижегородский следственный отдел Следственного комитета (СК) прекратил уголовное дело о смерти кота Твикса. По данным издания, дело прекращено из-за «отсутствия события преступления», так как выяснилось, что проводница показывала животное пассажирам, но никто его не признал, после чего она отнесла кота в тамбур, где позже его высадил на перрон один из пассажиров. При этом мужчину привлечь к ответственности невозможно, так как нет состава преступления.