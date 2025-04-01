В Москве возбудили дело против уличного художника за живодерство

В Москве возбудили дело против уличного художника за живодерствоОн выбросил своего кота с четвертого этажа
В отношении 40-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе столичной прокуратуры. Речь идет о художнике и члене творческого объединения A.D.E.D Иване Лебедеве, более известном под псевдонимом Namer, пишут в СМИ.
В ночь на 30 марта мужчина выбросил питомца из окна, снимая это на мобильный телефон, а затем опубликовал запись с падением животного, рассказали в прокуратуре. В настоящий момент она удалена, это была история в Instagram
Ему предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией в интернете). По этой статье ему может грозить от штрафа в размере 100 000 руб. и до до пяти лет лишения свободы.
Позже москвич опубликовал новое видео с котом, на котором у него видна окровавленная шерсть. В нем он рассказал, что кот у него «боевой» и «не такое переживал». Подписчики художника вызывали полицию, а одна из них предложила забрать питомца, на что Лебедев согласился. Как сообщает прокуратура, животное уже отвезли к ветеринару. В художественное объединение A.D.E.D. входят четверо участников, все с псевдонимами.
Проблема живодерства в России стоит крайне остро, говорит эксперт по вопросам регулирования обращения с животными и член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. По ее словам, правоохранительные органы, как правило, заводят уголовные дела только после привлечения внимания со стороны СМИ или общественности, до которых и так в лучшем случае доходит лишь 10% случаев.
Не спасают ситуацию и поправки в КоАП летом 2023 г. Как заверяет эксперт, максимальный размер штрафа за жестокое обращение с животными составляет 5000 руб., которые, по ее словам, несоразмерно малы. В случае с уголовной ответственностью также имеются нюансы. Шабалина утверждает, что для применения ст. 245 УК необходим прямой умысел, который зачастую сложно доказать. «То есть я не просто должна понимать, что могу причинить животному боль, но и желать причинить вред. А вот желает ли такое лицо причинить боль и страдание или же относится к этому безразлично? Вот это очень тонкая грань, от которой зависит, применят 245-ю статью или не применят», – заключила эксперт.
В 2024 г. в России было было зарегистрировано 656 преступлений по ст. 245 УК, что на 3,8% меньше, чем в 2023 г., – 682 случая (данные МВД). Основные виды наказания по данной статье включают обязательные и исправительные работы и штрафы.
В прошлом году 11 января проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила ехавшего с одним из пассажиров кота Твикса на 30-градусный мороз, хотя на животное был приобретен билет. По данным компании, Твикс сбежал из купе и оказался без присмотра, после чего «по невыясненным причинам» проводник решил «удалить беспризорное животное из поезда». Спустя неделю кота нашли мертвым. Против проводницы было возбуждено уголовное дело. Позже в РЖД заявили, что теперь при обнаружении в поездах животных без владельцев их будут помещать в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, а после прибытия на станцию передавать дежурным сотрудникам вокзала. В декабре, писала «Комсомольская правда», Нижегородский следственный отдел Следственного комитета (СК) прекратил уголовное дело о смерти кота Твикса. По данным издания, дело прекращено из-за «отсутствия события преступления», так как выяснилось, что проводница показывала животное пассажирам, но никто его не признал, после чего она отнесла кота в тамбур, где позже его высадил на перрон один из пассажиров. При этом мужчину привлечь к ответственности невозможно, так как нет состава преступления.