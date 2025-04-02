Бывшие чиновники силовых ведомств участвуют в выборах в академики РАН

Бывшие чиновники силовых ведомств участвуют в выборах в академики РАНОни пройдут этой весной
В выборах в академики Российской академии наук (РАН) в 2025 г. участвует три кандидата, ранее занимавших руководящие должности в силовых структурах, обратили внимание «Ведомости». Все они были уволены в 2016 г., после того президент Владимир Путин попросил их воздержаться от избрания в РАН, чтобы госслужба и наука не конкурировали между собой.
Среди зарегистрировавшихся на выборы в академики РАН в 2025 г. по отделению медицинских наук – бывший начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны (2013–2016 гг.) Александр Фисун, следует из опубликованных списков кандидатов на сайте академии. Помимо него на выборы подал заявку экс-замглавы МВД Александр Савенков (2014–2016 гг.) – по отделению общественных наук академии, а также бывший начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров (2001–2016 гг.) – по отделению историко-филологических наук РАН.
Фисун, Савенков и Христофоров были освобождены от своих должностей 28 ноября 2016 г. соответствующими указами президента. Тогда на их участие в выборах в члены РАН обратил внимание Путин, тема была поднята на заседании президентского Совета по науке и образованию 23 ноября того же года. По словам главы государства, он заранее просил чиновников не избираться в РАН, иначе они не будут способны выполнять свои служебные обязанности.
«Все они сказали, что получили разрешения от своих руководителей», – ответил Путину на заседании экс-глава РАН Владимир Фортов. В ходе разговора Путин добился от него признания чиновников-академиков «крупными учеными» и заявил, что предоставит им «возможность заняться наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».
Тогда же был уволен избиравшийся в члены РАН экс-начальник Главного медицинского управления управделами президента (2015–2016 гг.) Константин Котенко. Все четверо по итогам выборов стали членами-корреспондентами академии. Котенко, в свою очередь, уже в 2020 г. был избран академиком по отделению медицинских наук.
Всего 25 чиновников баллотировались в члены РАН в 2016 г., 14 из них прошли выборы, говорил 24 ноября того же года Михаил Пальцев, на тот момент главный ученый секретарь президиума, а теперь заместитель президента РАН. К ним мог относиться и экс-замглавы Минобрнауки (август – ноябрь 2016 г.) Алексей Лопатин, который был уволен на тот момент премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым после избрания в академики по отделению биологических наук РАН.
Еще два чиновника сняли свои кандидатуры с выборов в академики в 2016 г., говорил Пальцев. Это тогдашний министр здравоохранения (2012–2020 гг.) и действующий руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Второй такой кандидат – губернатор Тамбовской области Александр Никитин (сейчас – сенатор от того же региона).
Чем отличаются членкоры от академиков
Среди академиков РАН уже есть те, кто занимал крупные должности во власти, в их числе Владимир Стародубов (был министром здравоохранения в 1998–1999 гг.), Виктор Данилов-Данильян (министр охраны окружающей среды и природных ресурсов в 1992–1996 гг.), Михаил Кирпичников (первый замглавы Министерства промышленности, науки и технологий РФ в 2000–2004 гг.) и др. Членкором РАН также является действующий замглавы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Пышный: членство РАН он получил в 2016 г., а должность в ведомстве – в 2022 г.
Всего в 2025 г. в выборах в члены РАН (пройдут 26–28 мая) участвует 1808 человек, из них 353 кандидата хотят стать академиками (конкурс – четыре человека на место), а еще 1455 – членами-корреспондентами (восемь человек на место), сказано на сайте учреждения. Чаще всего возраст кандидатов в академики (120 из 353) и членов-корреспондентов (451 из 1455) составляет 60–69 лет. Большинство кандидатов работает в академических институтах, т. е. в тех учреждениях, которые до 2013 г. входили в РАН, – Российской академии сельскохозяйственных наук и Российской академии медицинских наук.
Официального запрета на участие чиновников в выборах в члены РАН нет, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы академии наук. Тем не менее в этом году действующие госслужащие на выборы не регистрировались, отметил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».
Негласное правило, запрещающее сотрудникам ведомств и силовых органов избираться в РАН, все еще актуально, пояснил «Ведомостям» председатель комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов. Развиваться в науке госслужащие могут в институтах, учрежденных их ведомством, считает он.
Сотрудники полиции могут заниматься научной и преподавательской деятельностью с разрешения руководства, рассказал «Ведомостям» глава московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. Как правило, они проводят в школах и колледжах занятия по уголовному и процессуальному праву, а также уроки по патриотическому воспитанию, говорит он.