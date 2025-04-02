Бывшие чиновники силовых ведомств участвуют в выборах в академики РАН

Всего в 2025 г. в выборах в члены РАН (пройдут 26–28 мая) участвует 1808 человек, из них 353 кандидата хотят стать академиками (конкурс – четыре человека на место), а еще 1455 – членами-корреспондентами (восемь человек на место), сказано на сайте учреждения. Чаще всего возраст кандидатов в академики (120 из 353) и членов-корреспондентов (451 из 1455) составляет 60–69 лет. Большинство кандидатов работает в академических институтах, т. е. в тех учреждениях, которые до 2013 г. входили в РАН, – Российской академии сельскохозяйственных наук и Российской академии медицинских наук.