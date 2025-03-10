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Геннадий Красников: «Ни один вопрос без Российской академии наук сегодня не обходится»

Президент РАН об участии академии в ликвидации разлива мазута, в разработке нацпроектов и полете на луну с китайцами
Виталий Крюков
Президент РАН Геннадий Красников
Президент РАН Геннадий Красников / Алексей Орлов / Ведомости

После введения санкций в 2022 г. российские власти настроились на достижение технологической независимости страны. Такую цель президент России Владимир Путин в мае 2024 г. назвал «одной из главных» для государства. «Думаю, что получится, особенно если мы вынуждены это делать», – сказал он тогда. Уже к 2030 г. внутренние затраты РФ на научные исследования и разработки должны увеличиться с 1% валового внутреннего продукта до 2%, следует из прошлогоднего указа президента. В таком случае расходы на науку вырастут примерно до 5,7 трлн руб., при этом в 2024 г. они составили 1,6 трлн руб., говорил в декабре прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Одновременно с этим Российская академия наук (РАН) начала усиливать свое влияние: как в научной экспертизе, так и по менее очевидным направлениям. Например, теперь ученые РАН принимают участие в мониторинге реализации нацпроектов, стартовавших в 2025 г.

О том, какие еще задачи теперь берет на себя академия, в интервью «Ведомостям» рассказал президент РАН Геннадий Красников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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