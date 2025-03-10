Геннадий Красников: «Ни один вопрос без Российской академии наук сегодня не обходится»

После введения санкций в 2022 г. российские власти настроились на достижение технологической независимости страны. Такую цель президент России Владимир Путин в мае 2024 г. назвал «одной из главных» для государства. «Думаю, что получится, особенно если мы вынуждены это делать», – сказал он тогда. Уже к 2030 г. внутренние затраты РФ на научные исследования и разработки должны увеличиться с 1% валового внутреннего продукта до 2%, следует из прошлогоднего указа президента. В таком случае расходы на науку вырастут примерно до 5,7 трлн руб., при этом в 2024 г. они составили 1,6 трлн руб., говорил в декабре прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Одновременно с этим Российская академия наук (РАН) начала усиливать свое влияние: как в научной экспертизе, так и по менее очевидным направлениям. Например, теперь ученые РАН принимают участие в мониторинге реализации нацпроектов, стартовавших в 2025 г.