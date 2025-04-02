ГП и омбудсмен обменялись идеями по борьбе с отказами в возбуждении дел

ГП и омбудсмен обменялись идеями по борьбе с отказами в возбуждении делПрактика превратила стадию процессуальной проверки в поле для злоупотреблений, считают юристы
Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству подняла вопрос незаконных отказов в возбуждении уголовных дел. Обращаясь к участвовавшему в заседании первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину, она заметила, что «нередки случаи, когда на основании жалоб граждан прокуратура отменяет постановления об отказе в возбуждении уголовного дела». По ее словам, порой граждан вовсе не уведомляют об окончательно принятом процессуальном решении.
Разинкин в ответ заявил, что надзорному ведомству удалось «существенно» снизить количество отмененных прокурорами решений следственных органов об отказах в возбуждении уголовных дел. По его словам, этот показатель упал с 1,8 млн решений в 2020 г. до 1,2 млн решений в 2024 г. «Но <...> мы все равно видим <...> злоупотребление руководителями следственных органов, следователями при фактическом продлении сроков по рассмотрению сообщений о преступлениях», – признал он. Среди причин сложившейся ситуации Разинкин назвал неэффективный ведомственный контроль со стороны руководителей территориальных следственных органов и имеющиеся проблемы в уголовно-процессуальном законе, «который позволяет неоднократно отменять [отказные постановления] и продлевать [сроки следствия]».
Зачастую правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела даже при наличии явных признаков преступления, говорит председатель коллегии адвокатов «Жамкочян и партнеры» Каро Жамкочян. «При этом отказы в возбуждении уголовного дела, как правило, носят формальный характер, что приводит к незащищенности потерпевших и безнаказанности лиц, совершивших преступление. Граждане, не зная своих прав и порядка обжалования отказных постановлений, зачастую не предпринимают никаких действий для защиты своих интересов», – сказал он «Ведомостям».
Практика превратила стадию процессуальной проверки в поле для злоупотреблений и незаконного бездействия следователей и дознавателей, санкционированного их руководителями, говорит советник коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова. Идею отказа от нее она считает логичной и обоснованной. «В таком случае все действия, направленные на получение доказательств, будут следовать после возбуждения уголовного дела (без дробления и фактического дублирования этих действий на стадиях доследственной проверки и предварительного расследования)», – сказала Гришкова «Ведомостям».
По мнению заместителя генпрокурора, проблему можно решить установлением «пресекательного срока» для отмены постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Также Разинкин предложил предоставить прокурорам право возбуждать уголовное дело при отмене отказного постановления следователя, «когда прокурор видит явное нарушение следователями или руководителем [следственного органа] закона при явных признаках, данных о совершенном преступлении».
Участвовавшая в заседании комитета Татьяна Москалькова была более радикальна: она повторила свою идею законодательной отмены процессуальной проверки, чтобы, «как только человек обращался в полицию о совершенном преступлении, начинался допрос и сбор доказательств», как было в отечественном уголовно-процессуальном праве с 1864 по 1937 г. «Конечно, это огромная цифра (1,2 млн отмененных отказных постановлений в 2024 г. – «Ведомости»), которая побуждает нас посмотреть, что у нас не так в законодательстве, что не дает возможности людям быстрее получить сатисфакцию за совершенное преступление», – заявила она. Глава комитета Андрей Клишас согласился с первым заместителем генпрокурора и омбудсменом, что ситуация требует законодательных поправок.
Автоматическое возбуждение дел, как предлагает омбудсмен, может привести к лавине необоснованных производств, перегружая систему, полагает адвокат коллегии «Матвеенко и партнеры» Альберт Халеян. При этом высказанная первым заместителем генпрокурора идея пресекательных сроков дисциплинирует процесс, исключая зависание проверок в неопределенности, добавил он. «Право прокурора возбуждать дела поверх следователя – действенный рычаг против волокиты, но здесь важен баланс: избыточный контроль может спровоцировать конфликт инстанций», – сказал Халеян «Ведомостям». Полное исключение стадии доследственной проверки может привести к непредсказуемым последствиям, согласен партнер АБ «Астериск» Федор Закабуня.