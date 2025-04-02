ГП и омбудсмен обменялись идеями по борьбе с отказами в возбуждении дел

Участвовавшая в заседании комитета Татьяна Москалькова была более радикальна: она повторила свою идею законодательной отмены процессуальной проверки, чтобы, «как только человек обращался в полицию о совершенном преступлении, начинался допрос и сбор доказательств», как было в отечественном уголовно-процессуальном праве с 1864 по 1937 г. «Конечно, это огромная цифра (1,2 млн отмененных отказных постановлений в 2024 г. – «Ведомости»), которая побуждает нас посмотреть, что у нас не так в законодательстве, что не дает возможности людям быстрее получить сатисфакцию за совершенное преступление», – заявила она. Глава комитета Андрей Клишас согласился с первым заместителем генпрокурора и омбудсменом, что ситуация требует законодательных поправок.