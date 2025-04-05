Российские гимнасты объяснили отказ от участия в международных соревнованиях FIG

Российские гимнасты объяснили отказ от участия в международных соревнованиях FIGРешение назвали сложным, но закономерным
«Нейтральные» российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, поддержали решение не участвовать в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной стали «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы» специального комитета FIG в допуске гимнастов из РФ к международным состязаниям.
Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров ранее назвал позицию Международной федерации гимнастики дискриминационной и заявил, что россияне «сталкиваются с несправедливым отношением». Главный тренер сборной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева, в свою очередь, заявила, что надеется на пересмотр специальных правил FIG и на возвращение российских спортсменов на международную арену.
Вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион Никита Нагорный считает, что решение было взвешенным. Он заявил, что россияне готовы вернуться, «как только появится возможность выступать в полном составе спортсменов, которые подавались на нейтральный статус». Андрей Родионенко, главный тренер сборной команды по спортивной гимнастике, назвал решение отложить участие российских спортсменов в международных соревнованиях сложным, но закономерным.
Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина считает, что отказ от международных соревнований дался нелегко и был вынужденным. По ее словам, процесс рассмотрения заявок далек от объективности, а требования часто выходят за рамки спортивного принципа. Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина также поддержала позицию сборной. Член сборной команды России по спортивной гимнастике Даниел Маринов подчеркнул важность того, «чтобы представительство России в нейтральном статусе было полным», а его коллега по команде Виктория Листунова поблагодарила коллег за принятое решение: «Очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях».
По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) FIG разработала специальные правила для участия российских спортсменов в своих соревнованиях. В соответствии с ними ФГР подала в спецкомитет при FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, но получила отказ в допуске четырем членам команды, включая двух спортсменов.
Согласно правилам, разработанным FIG, нейтральность спортсменов должна оцениваться на основе объективных критериев, среди которых отсутствие поддержки спецоперации на Украине. Исполком FIG делегировал свои полномочия по оценке заявок от спортсменов, тренеров, судей специальному комитету, который имеет право принимать и отклонять заявки на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена для участия в международных соревнованиях. В качестве причин, в частности, указывались участие спортсменов в концерте ко Дню защитника Отечества, где использовалось изображение георгиевской ленты, пост в соцсети с поздравлением с Днем Победы и фото с с Олегом Матыциным (в то время министром спорта РФ), который находится под санкциями.