Российские гимнасты объяснили отказ от участия в международных соревнованиях FIG

Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина считает, что отказ от международных соревнований дался нелегко и был вынужденным. По ее словам, процесс рассмотрения заявок далек от объективности, а требования часто выходят за рамки спортивного принципа. Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина также поддержала позицию сборной. Член сборной команды России по спортивной гимнастике Даниел Маринов подчеркнул важность того, «чтобы представительство России в нейтральном статусе было полным», а его коллега по команде Виктория Листунова поблагодарила коллег за принятое решение: «Очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях».