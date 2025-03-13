Федерация гимнастики РФ не согласна с отказом спортсменам в нейтральном статусе

МОК допустил россиян на Олимпийские игры в нейтральном статусе в декабре 2023 г. В них могут участвовать только представители индивидуальных видов спорта. При этом спортсмен не должен быть связан с органами нацбезопасности и замечен в поддержке спецоперации на Украине. На Олимпиаде-2024 под нейтральным статусом выступили 15 россиян.