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Федерация гимнастики РФ не согласна с отказом спортсменам в нейтральном статусе

Ведомости

Федерация гимнастики России (ФГР) не согласна с отказом в предоставлении нейтрального статуса на соревнования гимнастам и тренерам, который вынес специальный комитет при Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом заявил «РИА Новости» президент ФГР Олег Белозеров.

Он пояснил, что по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) FIG разработала специальные правила для участия российских спортсменов в своих соревнованиях. В соответствии с ними ФГР подала в спецкомитет при FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, но получила отказ в допуске четырем членам команды, включая двух спортсменов.

«Российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. 10 марта эта позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабэ во время его рабочей поездки в Россию», – рассказал Белозеров.

По его словам, Ватанабэ обещал разобраться в причинах случившегося.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры в нейтральном статусе в декабре 2023 г. В них могут участвовать только представители индивидуальных видов спорта. При этом спортсмен не должен быть связан с органами нацбезопасности и замечен в поддержке спецоперации на Украине. На Олимпиаде-2024 под нейтральным статусом выступили 15 россиян.

10 марта Ватанабэ, который также является кандидатом в президенты МОК, встретился со спортсменами в подмосковном Новогорске. Он заявил, что атлетов из РФ следует вернуть на мировые турниры, но сейчас рассматривается их участие только в нейтральном статусе, поскольку боевые действия на Украине продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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