Федерация гимнастики РФ не согласна с отказом спортсменам в нейтральном статусе
Федерация гимнастики России (ФГР) не согласна с отказом в предоставлении нейтрального статуса на соревнования гимнастам и тренерам, который вынес специальный комитет при Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом заявил «РИА Новости» президент ФГР Олег Белозеров.
Он пояснил, что по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) FIG разработала специальные правила для участия российских спортсменов в своих соревнованиях. В соответствии с ними ФГР подала в спецкомитет при FIG 26 заявок на получение нейтрального статуса, но получила отказ в допуске четырем членам команды, включая двух спортсменов.
«Российская сторона категорически не согласна с причинами отказа. 10 марта эта позиция была обозначена президенту FIG Моринари Ватанабэ во время его рабочей поездки в Россию», – рассказал Белозеров.
По его словам, Ватанабэ обещал разобраться в причинах случившегося.
МОК допустил россиян на Олимпийские игры в нейтральном статусе в декабре 2023 г. В них могут участвовать только представители индивидуальных видов спорта. При этом спортсмен не должен быть связан с органами нацбезопасности и замечен в поддержке спецоперации на Украине. На Олимпиаде-2024 под нейтральным статусом выступили 15 россиян.
10 марта Ватанабэ, который также является кандидатом в президенты МОК, встретился со спортсменами в подмосковном Новогорске. Он заявил, что атлетов из РФ следует вернуть на мировые турниры, но сейчас рассматривается их участие только в нейтральном статусе, поскольку боевые действия на Украине продолжаются.