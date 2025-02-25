Дегтярев: после изменения устава ОКР у МОК не осталось причин для «бана»

«Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Это разговор на юридическом языке. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК», – рассказал Дегтярев.