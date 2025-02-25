Дегтярев: после изменения устава ОКР у МОК не осталось причин для «бана»
У Международного олимпийского комитета (МОК) больше нет формальных причин для «бана» Олимпийского комитета России (ОКР), чей устав в декабре был изменен. Об этом заявил в интервью Sports.ru министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.
В октябре 2023 г. МОК приостановил членство ОКР из-за включения в его состав представительств Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В декабре 2024 г. ОКР принял новый устав, согласно которому региональные олимпийские советы теперь не являются членами организации, пояснил министр.
«Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Это разговор на юридическом языке. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК», – рассказал Дегтярев.
В ноябре 2023 г. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о временной приостановке членства, но в феврале прошлого года отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париж сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.