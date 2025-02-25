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Дегтярев: после изменения устава ОКР у МОК не осталось причин для «бана»

Ведомости

У Международного олимпийского комитета (МОК) больше нет формальных причин для «бана» Олимпийского комитета России (ОКР), чей устав в декабре был изменен. Об этом заявил в интервью Sports.ru министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

В октябре 2023 г. МОК приостановил членство ОКР из-за включения в его состав представительств Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В декабре 2024 г. ОКР принял новый устав, согласно которому региональные олимпийские советы теперь не являются членами организации, пояснил министр.

«Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Это разговор на юридическом языке. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК», – рассказал Дегтярев.

В ноябре 2023 г. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о временной приостановке членства, но в феврале прошлого года отклонил ее. В итоге на Игры-2024 в Париж сумели отправиться только 15 россиян в нейтральном статусе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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