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Кандидат в президенты МОК призвал вернуть россиян на турниры

Ведомости

Спортсменов из России следует вернуть на мировые турниры. С таким предложением выступил президент Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ на встрече с российскими спортсменами в Новогорске.

«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ватанабэ сообщил, что сейчас рассматривается участие россиян только в нейтральном статусе, поскольку боевые действия на Украине продолжаются.

МОК допустил россиян на Игры в нейтральном статусе в декабре 2023 г. В Олимпиаде смогут принять участие только представители индивидуальных видов спорта. Тот или иной атлет не может быть связан с органами нацбезопасности и замечен в поддержке спецоперации на Украине. Также кандидат обязан соответствовать антидопинговым требованиям. На Олимпиаде-2024 под нейтральным статусом выступили 15 российских спортсменов.  

8 марта министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев допустил улучшение отношений с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). WADA в сентябре 2023 г. объявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в российское законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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