Кандидат в президенты МОК призвал вернуть россиян на турниры
Спортсменов из России следует вернуть на мировые турниры. С таким предложением выступил президент Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ на встрече с российскими спортсменами в Новогорске.
«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ватанабэ сообщил, что сейчас рассматривается участие россиян только в нейтральном статусе, поскольку боевые действия на Украине продолжаются.
МОК допустил россиян на Игры в нейтральном статусе в декабре 2023 г. В Олимпиаде смогут принять участие только представители индивидуальных видов спорта. Тот или иной атлет не может быть связан с органами нацбезопасности и замечен в поддержке спецоперации на Украине. Также кандидат обязан соответствовать антидопинговым требованиям. На Олимпиаде-2024 под нейтральным статусом выступили 15 российских спортсменов.
8 марта министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев допустил улучшение отношений с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). WADA в сентябре 2023 г. объявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в российское законодательство.