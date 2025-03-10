Кандидат в президенты МОК призвал вернуть россиян на турниры

МОК допустил россиян на Игры в нейтральном статусе в декабре 2023 г. В Олимпиаде смогут принять участие только представители индивидуальных видов спорта. Тот или иной атлет не может быть связан с органами нацбезопасности и замечен в поддержке спецоперации на Украине. Также кандидат обязан соответствовать антидопинговым требованиям. На Олимпиаде-2024 под нейтральным статусом выступили 15 российских спортсменов.