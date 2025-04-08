Как пройдет эксперимент по сдаче ОГЭ в Москве

Как пройдет эксперимент по сдаче ОГЭ в МосквеДля перехода в 10 класс экзамен можно будет пересдать дважды
У московских девятиклассников, планирующих перейти в 10 класс, но не набравших по результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) минимальный проходной балл (каждая школа определяет его самостоятельно), будет возможность пересдать экзамен дважды. Это следует из приказа столичного департамента образования и науки, опубликованном на официальном городском портале Москвы.
Учащиеся смогут с 20 июня до 15 июля 2025 г. дважды пройти тестирование в совокупности по всем предметам в Московском центре качества образования. Если по итогам пересдачи им удастся улучшить результаты ОГЭ, школа обязана будет принять ребенка в 10 класс, говорится в том же приказе.
Девятиклассники, планирующие продолжить обучение в старшей школе, как и прежде, будут сдавать ОГЭ по четырем предметам – русскому языку, математике и двум предметам на выбор. При наборе минимального проходного балла школа должна зачислить учащегося в 10 класс.
Что такое ОГЭ
Школьники, которые не наберут минимальные баллы, будут иметь преимущественное право приема на бюджет в местные колледжи, следует из закона об эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ. Пилотный проект проходит в 2025 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Цель эксперимента – предоставить учащимся дополнительные возможности для получения среднего профессионального образования, а также удовлетворить потребности рынка труда субъектов.
Выпускникам девятых классов этих регионов, планирующим поступать в колледж, достаточно будет сдать ОГЭ по двум дисциплинам – русский язык и математика. В Москве для этого школьникам до 15 мая включительно надо изменить число сдаваемых учебных предметов с четырех до двух на портале mos.ru. Услуга называется «запись на участие в государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ)». Об этом говорится в соответствующем приказе департамента образования.
Аттестат об окончании девяти классов, полученный на основании сдачи двух ОГЭ, будет приравнен к аттестату, полученному после сдачи экзаменов по четырем предметам. Итоговые отметки за девятый класс в аттестате по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и в случае улучшения результатов по двум предметов по выбору будут рассчитаны как среднее арифметическое годовой и экзаменационной оценок, говорится в приказе.
Зачисление школьников во все городские колледжи по всем специальностям в этом году будет проводиться на основании первичных баллов по ОГЭ по русскому языку и математике, говорится в сообщении аппарата мэра столицы.
Выпускники столичных школ смогут подать заявления на поступление в колледжи через mos.ru с 26 июня по 26 июля. При наличии свободных мест прием будет продлен до 25 ноября. Срок подачи документов для иногородних девятиклассников – с 26 июня по 15 августа.
Число бюджетных мест в колледжах для девятиклассников, окончивших столичные школы, в этом году составит 36 720, для школьников из других регионов – 3000. Контрольные цифры приема в колледжи могут быть увеличены, если мест для московских школьников окажется недостаточно. В том случае, если они наоборот не будут заполнены, места перераспределят для школьников из российских субъектов. У выпускников будет возможность подать заявления одновременно на пять специальностей – как в одном учебном заведении, так и в нескольких колледжах.