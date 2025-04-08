Как пройдет эксперимент по сдаче ОГЭ в Москве

Число бюджетных мест в колледжах для девятиклассников, окончивших столичные школы, в этом году составит 36 720, для школьников из других регионов – 3000. Контрольные цифры приема в колледжи могут быть увеличены, если мест для московских школьников окажется недостаточно. В том случае, если они наоборот не будут заполнены, места перераспределят для школьников из российских субъектов. У выпускников будет возможность подать заявления одновременно на пять специальностей – как в одном учебном заведении, так и в нескольких колледжах.