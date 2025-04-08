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Как пройдет эксперимент по сдаче ОГЭ в Москве

Для перехода в 10 класс экзамен можно будет пересдать дважды
Анна Киселева
Инна Шульгина
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

У московских девятиклассников, планирующих перейти в 10 класс, но не набравших по результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) минимальный проходной балл (каждая школа определяет его самостоятельно), будет возможность пересдать экзамен дважды. Это следует из приказа столичного департамента образования и науки, опубликованном на официальном городском портале Москвы.

Учащиеся смогут с 20 июня до 15 июля 2025 г. дважды пройти тестирование в совокупности по всем предметам в Московском центре качества образования. Если по итогам пересдачи им удастся улучшить результаты ОГЭ, школа обязана будет принять ребенка в 10 класс, говорится в том же приказе.

Девятиклассники, планирующие продолжить обучение в старшей школе, как и прежде, будут сдавать ОГЭ по четырем предметам – русскому языку, математике и двум предметам на выбор. При наборе минимального проходного балла школа должна зачислить учащегося в 10 класс.

Что такое ОГЭ

ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе. Является частью государственной итоговой аттестации. Школьники, успешно сдавшие экзамены, получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору. Поступление в учреждения СПО происходит на основе средней оценки в аттестате.

Школьники, которые не наберут минимальные баллы, будут иметь преимущественное право приема на бюджет в местные колледжи, следует из закона об эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ. Пилотный проект проходит в 2025 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Цель эксперимента – предоставить учащимся дополнительные возможности для получения среднего профессионального образования, а также удовлетворить потребности рынка труда субъектов.

Выпускникам девятых классов этих регионов, планирующим поступать в колледж, достаточно будет сдать ОГЭ по двум дисциплинам – русский язык и математика. В Москве для этого школьникам до 15 мая включительно надо изменить число сдаваемых учебных предметов с четырех до двух на портале mos.ru. Услуга называется «запись на участие в государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ)». Об этом говорится в соответствующем приказе департамента образования.

Аттестат об окончании девяти классов, полученный на основании сдачи двух ОГЭ, будет приравнен к аттестату, полученному после сдачи экзаменов по четырем предметам. Итоговые отметки за девятый класс в аттестате по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и в случае улучшения результатов по двум предметов по выбору будут рассчитаны как среднее арифметическое годовой и экзаменационной оценок, говорится в приказе. 

Зачисление школьников во все городские колледжи по всем специальностям в этом году будет проводиться на основании первичных баллов по ОГЭ по русскому языку и математике, говорится в сообщении аппарата мэра столицы. 

Выпускники столичных школ смогут подать заявления на поступление в колледжи через mos.ru с 26 июня по 26 июля. При наличии свободных мест прием будет продлен до 25 ноября. Срок подачи документов для иногородних девятиклассников – с 26 июня по 15 августа.

Число бюджетных мест в колледжах для девятиклассников, окончивших столичные школы, в этом году составит 36 720, для школьников из других регионов – 3000. Контрольные цифры приема в колледжи могут быть увеличены, если мест для московских школьников окажется недостаточно. В том случае, если они наоборот не будут заполнены, места перераспределят для школьников из российских субъектов. У выпускников будет возможность подать заявления одновременно на пять специальностей – как в одном учебном заведении, так и в нескольких колледжах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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