Поступить из колледжа в вуз без ЕГЭ можно будет только по схожей специальности

Проект закона был внесен в нижнюю палату в декабре 2024 г. Выпускники колледжей смогут учиться на профильных программах бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний. Их вид и перечень определят университеты. Они же сопоставят свои профили и направления среднего профессионального образования (СПО). После того как закон подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября этого года, т. е. распространится на приемную кампанию 2026 г.