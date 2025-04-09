Поступить из колледжа в вуз без ЕГЭ можно будет только по схожей специальности

Поступить из колледжа в вуз без ЕГЭ можно будет только по схожей специальностиЕжегодно 100 000 человек поступают в университеты, кардинально меняя профиль, подсчитали депутаты
Выпускники колледжей смогут поступать в университеты без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) только на специальности своего профиля. Такой закон 8 апреля приняли депутаты Госдумы. Среди авторов – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), его первый заместитель Александр Мажуга и председатель комитета по просвещению Ирина Белых (оба «Единая Россия»).
Проект закона был внесен в нижнюю палату в декабре 2024 г. Выпускники колледжей смогут учиться на профильных программах бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний. Их вид и перечень определят университеты. Они же сопоставят свои профили и направления среднего профессионального образования (СПО). После того как закон подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября этого года, т. е. распространится на приемную кампанию 2026 г.
Сейчас по закону об образовании прием выпускников колледжей в вуз проводится по результатам вступительных экзаменов, форму и перечень которых определяет сам университет. При этом условий, касающихся схожего профиля образования, нет. По мнению авторов закона, этот подход «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности», по которой они будут работать.
Закон предлагает «повысить качество подготовки абитуриентов» при поступлении в вузы на базе СПО. Изменения будут способствовать единообразному приему на обучение по программам бакалавриата и специалитета тех, у кого есть СПО, и лиц, у которых его нет, говорится в официальном отзыве правительства от 9 марта.
Принятие закона поддержали 345 парламентариев, 53 проголосовали против, двое воздержались. Разрабатывая проект инициативы, депутаты провели анализ пути 420 000 абитуриентов, которые окончили колледжи и техникумы, рассказал Мажуга. По его словам, каждый год 100 000 человек «злоупотребляют» и поступают в университеты, сдавая вступительные испытания, при этом кардинально меняя профиль.
Из-за этого появляются специалисты с квалификацией, которая не устраивает работодателей, что приводит к дисбалансу рынка труда, сказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, престиж трудовых профессий необходимо повышать.
В среднем 3 раза за жизнь
В нижней палате высказались и против инициативы. По мнению первого зампреда комитета по науке и высшему образованию Олега Смолина (КПРФ), закон о поступлении в вузы без ЕГЭ для выпускников колледжей приведет к «закупорке социальных лифтов». «Если кто-то захочет, как [ректор МГУ Виктор] Садовничий, после шахты стать математиком <...> он не сможет этого сделать практически никогда», – считает депутат.
Принятый закон направлен на профилирование пути школьников и студентов, заявил «Ведомостям» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Теперь молодые люди, которые идут в колледж, должны будут сразу выбирать общий вектор профессионального развития, пояснил он. Некоторые из них продолжат менять свое направление и в этом нет ничего плохого, говорит эксперт, поскольку с содержанием профессии человек ознакамливается уже в процессе ее освоения.
Современная молодежь менее склонна оставаться в одной профессии на протяжении всей жизни, соглашается психолог детского и семейного консультирования, член информационного объединения «Эра» Елена Самочкина. По ее словам, миллениалы и зумеры (рожденные в 1981–1995 гг. и в 1996–2012 гг. соответственно) часто ставят самореализацию, персональный рост, баланс между работой и личной жизнью на первый план. Они готовы сменить род деятельности, если он перестает им нравиться, уточняет эксперт. А появление новых профессий и исчезновение традиционных специальностей стимулируют гибкость – молодые люди часто осваивают смежные навыки, заключила Самочкина.