В эксперименте по особому проведению ОГЭ примут участие три региона
Основной государственный экзамен (ОГЭ) по двум предметам вместо четырех смогут сдать школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, сообщил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул, что таким образом ГД скорректирует список регионов, которые примут участие в эксперименте с учетом их готовности. Выбранные субъекты соответствуют критериям готовности, установленным правительством в пилотном проекте.
Изначально в эксперименте должны были участвовать пять регионов РФ. Ко второму чтению соответствующего законопроекта этот список расширился до 12.
6 марта депутаты ГД одобрили во втором чтении законопроект, позволяющий в рамках ОГЭ получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов – русского языка и математики. Согласно одобренным изменениям, прием в десятый класс будет проходить на основании индивидуального отбора по результатам четырех ОГЭ (двух обязательных – по русскому и математике, а также двух предметов по выбору). Порядок приема установят региональные министерства и департаменты образования. Они же, согласно принятым поправкам, определят перечень предметов и минимальные значения результатов ОГЭ для приема в десятый класс.