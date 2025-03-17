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В эксперименте по особому проведению ОГЭ примут участие три региона

Ведомости

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по двум предметам вместо четырех смогут сдать школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, сообщил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что таким образом ГД скорректирует список регионов, которые примут участие в эксперименте с учетом их готовности. Выбранные субъекты соответствуют критериям готовности, установленным правительством в пилотном проекте.

Изначально в эксперименте должны были участвовать пять регионов РФ. Ко второму чтению соответствующего законопроекта этот список расширился до 12.

6 марта депутаты ГД одобрили во втором чтении законопроект, позволяющий в рамках ОГЭ получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов – русского языка и математики. Согласно одобренным изменениям, прием в десятый класс будет проходить на основании индивидуального отбора по результатам четырех ОГЭ (двух обязательных – по русскому и математике, а также двух предметов по выбору). Порядок приема установят региональные министерства и департаменты образования. Они же, согласно принятым поправкам, определят перечень предметов и минимальные значения результатов ОГЭ для приема в десятый класс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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