Депутаты разработают законопроект о координации работы волонтеров во время ЧС

из 55 регионов страны приняли участие в ликвидации последствий разлива мазута, сообщил 14 апреля представитель пресс-службы комитета Госдумы по молодежной политике. Ежедневно на побережье Черного моря выходит более 1000 человек.

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу мазута. На Кубани, в Крыму и Севастополе был введен режим ЧС. Правительство выделит более 1,9 млрд руб. на демонтаж надстроек судов, находящихся под водой, сообщил вице-премьер Виталий Савельев 14 апреля