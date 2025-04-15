Депутаты разработают законопроект о координации работы волонтеров во время ЧС

Депутаты разработают законопроект о координации работы волонтеров во время ЧСВ проекте постановления правительства пропишут порядок их взаимодействия с Росмолодежью, МЧС и Минприроды
Депутаты Госдумы планируют разработать законопроект, который скорректирует условия участия добровольцев в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом 14 апреля сообщил председатель комитета нижней палаты по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») во время круглого стола, посвященного организации работы волонтеров. По его словам, помимо методических рекомендаций и ведомственных приказов требуются законодательные изменения.
Сам порядок действий при ЧС, как заявил Метелев, необходимо прописать в проекте постановления правительства. В нем синхронизируют действия Росмолодежи, МЧС, Министерства природы и других ведомств по работе с волонтерскими организациями. Государство должно управлять ситуацией во время ЧС: обеспечивать безопасность добровольцев, снижать риски и повышать эффективность работы, добавил депутат. В обычных условиях волонтеры продолжат работать по принципу саморегулирования, пояснил он.
Парламентарии намерены разработать и внести законопроект в нижнюю палату до конца весенней сессии. Изменения коснутся закона о благотворительной деятельности и добровольчестве, и для их подготовки будет создана рабочая группа.
В основном участники круглого стола обращались к опыту волонтеров во время ликвидации последствий разлива мазута на черноморском побережье. Затронули в том числе проблему размещения людей. После объявления ЧС на Кубани некоторые владельцы гостиниц подняли цены, обратил внимание Метелев. В связи с этим депутаты совместно с администрацией президента прорабатывают инициативу, которая даст органам власти возможность регулировать ценообразование на проживание во время ЧС, сообщила зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко («Единая Россия»). Она же сообщила, что парламентарии обсуждают условия сбора пожертвований. Согласно их позиции, у каждой ЧС должен быть свой счет.
Помимо перечисленного нужно предусмотреть повышение квалификации добровольцев, говорили присутствующие. По мнению члена комитета Совфеда по социальной политике Игоря Кастюкевича, для подготовки управленцев добровольческой деятельности, помогающих в зонах ЧС, нужен отдельный механизм. Некоторым из волонтеров разрешают работать без должной подготовки, заявила, в свою очередь, первый замруководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Маркодеева. В методических рекомендациях МЧС прописаны определенные действия при ЧС, к которым допускаются только аттестованные добровольцы, отметила она. Среди них расчистка маршрутов движения техники, опрос очевидцев ЧС, доставка воды и продуктов питания и др.
Более 62 000 добровольцев
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу мазута. На Кубани, в Крыму и Севастополе был введен режим ЧС. Правительство выделит более 1,9 млрд руб. на демонтаж надстроек судов, находящихся под водой, сообщил вице-премьер Виталий Савельев 14 апреля
В момент возникновения ЧС трудно оценить потребности субъектов и получить информацию от них, обратил внимание замдиректора департамента по реагированию на ЧС Российского Красного Креста Михаил Соловьев. Он предложил в каждом субъекте назначить лицо при МЧС, которое отвечало бы за волонтерские организации, оказывающие помощь в устранении последствий. Кроме того, по его словам, представителей общественных организаций необходимо включать в региональные комиссии по ЧС.
Наладить систему информирования нужно также среди волонтеров, говорили участники мероприятия. Рассказывать о порядке работы необходимо не только по факту, когда люди приезжают на место ЧС, но и на этапе, когда они только изъявляют желание участвовать в добровольческой деятельности, считает статс-секретарь – замруководителя Росмолодежи Денис Аширов.
Знание того, как вести себя при ликвидации ЧС, нужно прежде всего для защиты здоровья, заявила «Ведомостям» руководитель отделения движения «Волонтеры культуры» в Ростовской области Кристина Черныш. Она участвовала в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на черноморском побережье. По ее словам, многие люди, которые приходят на пляжи самостоятельно, после сокращения выбросов мазута не соблюдают правила и работают без средств защиты.
Как сообщал в феврале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, на тот момент к врачам обратились более 280 человек, дежуривших на пляжах Анапы. «Ведомости» направили запрос в минздрав региона, чтобы получить актуальные данные.