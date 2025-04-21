Газета
Телеграм
/ Общество

Суд вынес посмертный приговор отцу сестер Хачатурян

Его признали виновным в насилии над детьми
Георгий Недогибченко
Авилов Александр / Агентство «Москва»
Авилов Александр / Агентство «Москва»

Бутырский суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в изготовлении и распространении порнографических материалов и сексуальном насилии над собственными дочерьми. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Алексей Паршин. Судебный процесс над Хачатуряном слушался посмертно. Убившие отца сестры признаны потерпевшей стороной.

Суд подтвердил вину Хачатуряна в насилии в отношении несовершеннолетних, повлекшем тяжкие последствия (п. «а, б» ч. 3 ст. 132 УК) и незаконном изготовлении порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК).

Тело Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении были задержаны его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними на протяжении длительного периода. По словам девушек, они действовали в целях самообороны, защищая себя от домашнего насилия.

В декабре 2019 г. Следственный комитет России (СКР) завершил основное расследование уголовного дела об убийстве. Генеральная прокуратура в 2020 г. утвердила обвинительное заключение в отношении старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины, квалифицировав их действия как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

После общественного резонанса и правозащитной кампании дело было возвращено на доработку. Позже позиция обвинения изменилась: следователи начали учитывать доказательства систематического насилия со стороны отца. В марте 2021 г. сестры были признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны Хачатуряна.

Процесс, проходивший в закрытом режиме более двух лет, стал возможен после того, как в 2020 г. сестра Михаила Хачатуряна дала согласие на возбуждение дела – ранее родные отказывались это делать. Защита сестер подчеркивала, что признание вины отца важно для оценки их действий в контексте необходимой самообороны. Суд учел материалы основного дела о его гибели: допросы свидетелей, заключения экспертиз, переписку и видеоархив.

Материалы о его действиях были выделены в отдельное производство. Прокуратура также поддержала возбуждение отдельного уголовного дела против Хачатуряна – уже посмертно, – что позволило рассматривать поведение девушек в контексте необходимой обороны. Защитники сестер остались довольны сегодняшним решением суда – они надеются, что приговор смягчит ситуацию для девушек и они смогут оказаться на свободе (сейчас они находятся под запретом определенных действий).

Дело сестер Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс. В 2019 г. в их поддержку проходили пикеты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, а в июне была запущена петиция к СКР с требованием прекратить уголовное преследование – она собрала свыше 115 000 подписей. В июле того же года правозащитники инициировали флешмоб #ЯНеХотелаУмирать.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных